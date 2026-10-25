封面故事／同桌夾菜勸食 公筷不敵人情

多少美國華人在家和飯店習慣使用公筷公匙呢？(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 本文從胃癌研究切入，討論華人家庭與餐館對公筷公匙的接受度差異，並指出共餐、唾液與飛沫皆可能傳播多種疾病。

《刺絡針腫瘤 學》(The Lancet Oncology)10月初發表的一項研究報告顯示，幽門螺旋桿菌 (H. pylori) 引起的胃癌是「因感染引起的癌症 」之首位，76萬例胃癌病例中近半數位於東亞中日韓三國。研究人員指出，這與三國居民合餐時較少使用公筷與公匙有密切聯繫。

兩套標準 外出用餐遵守

多少美國華人在家和飯店習慣使用公筷公匙呢？為了尋求答案，記者近日走訪了紐約華人醫師、教授、餐飲業者、文化人士等，獲得如下印象：來自台灣、香港、澳門 的移民在家和在外吃飯普遍會用公筷和公匙；醫師及高知家庭在家吃飯多會用公筷公匙，在飯店吃飯更是如此；一般華人移民則不太注意這些、且視為「繁文縟節」。美國出生的華二代在家裡和在外用餐時普遍實行分餐制，也會主動使用公共餐具。

新冠疫情之後，更多家庭嚴格實施公筷習慣。(圖／123RF)

美國華人餐飲協會會長陳鍵榕說，他是來自香港的福州移民，早就養成了用公筷和公匙的習慣。 「使用公筷是我家裡的習慣。」他說，香港、台灣、澳門的家庭都有這樣的習慣，並把這樣的習慣帶到美國，尤其是在飯店吃飯。

紐約市百康仁德醫療集團家庭全科醫師林慕柔(Rebecca Lin, DO)說，她在美國出生，父母來自台灣，「從小家裡就使用公筷」。2020年初出現新冠疫情後，她家實施了更嚴格的公筷習慣。她建議，華人家庭最好使用公筷，可以避免很多疾病。

紐約華人羅維宗說，他是來自澳門的廣東移民。他說，若是在家裡面用餐，有時會用公筷公匙，有時也不用，但如果在外面就餐就一定用公筷公匙。 「大家都會遵守這個約定。」

分享飯菜 沿襲過去習慣

紐約內科華人醫師梁衛寧說，多數華人移民雖然住在美國，但還是沿襲過去的飲食習慣。華人移民使用公筷和公匙的很少。他們都是一起吃飯，share (分享) 飯菜。這對於增強家庭和諧很有好處，但也會導致疾病的傳播。而美國當地人是分餐制，不share飯菜，吃的也簡單，所以美國人感染幽門螺旋桿菌很少。他指出：「這是一個飲食習慣的問題，而養成一個衛生習慣需要時間。」

他說，他的父母都是醫師。他的父親非常講究，家裡一定要使用公筷和公匙。他說，他家過去在家不用，但外出吃飯一定要有公筷。 「自從請了保姆以後，再加上岳母搬來同住，我們在家裡也開始使用公筷和公匙。」

紐約市百康仁德醫療集團腸胃肝膽胰專科醫師賀辰(Harry He, MD)在美國出生長大。他透露，他的家庭不久前實行公筷，覺得公筷對避免罹患胃腸道疾病很有幫助。

陳鍵榕說，習慣使用公筷公匙的華人主要是一些城市移民，但人數較少。大紐約地區現有百萬福州移民，占大紐約地區華人的多數。他說，說是福州人，其實來自福州市區的移民不到10%，其餘的福州移民都是福州五區八縣的農村人。他們多是上個世紀末趁著偷渡潮來美的，許多人拿到身分後，又把家人帶來美國。

他說，這些移民來美時，中國不流行使用公筷，所以沒有養成使用公筷公匙的習慣。「那時，中國還比較貧困，能吃飽就不錯了，不會要求用不用公筷公匙。」於是，許多福州移民很隨意，家裡怎麼吃飯，在外邊就怎麼吃飯。

高知家庭 比較注重衛生

紐約市百康仁德醫療集團(Rendr)腸胃肝膽胰專科醫師李建軍(Jianjun Li, MD)在臨床上發現，感染幽門螺旋桿菌的中國華人多是來自農村，而且感染率與接受教育的程度也有關係。「高知家庭的華人患上幽門螺旋桿菌的很少，與他們注重衛生有關。」

讓陳鍵榕欣喜的是，美國出生的華裔青年都習慣使用公筷公匙。這些美國出生的華人二代在學校吃飯都是分餐制，養成了分餐的習慣。他們與朋友聚會，都是各吃各的。他們的飲食習慣反過來也影響原生家庭。「這些ABC為華人社區帶來了新的形象。」

公共菜碗翻菜 令人生厭

陳鍵榕說，他平常工作比較忙，沒有時間煮飯，通常都是在餐廳吃。但是，有些人拿著自己的筷子就去公共菜碗裡夾菜，讓人生厭煩。還有的人更過分，用自己的筷子在菜碗裡翻來翻去，尋找自己喜歡的食物。 「如果有人用自己的筷子碰過這盤菜，我就不吃了。」

他指出，即使有了公筷和公匙，但有人還是不用，覺得麻煩。他說，他們自己不怕死，也不顧及別人。 「這些不管不顧的人才是大問題。」由於旁人顧及情面，不願意明說，導致這種習慣得不到糾正。

目前，美國華人經營的中餐館大約五萬多家，其中有大型、中型、小型以及眾多的外賣店。他說，大中型的中餐館一般都提供公筷和公匙。「我經常在法拉盛的君豪酒店吃飯，這家酒店就提供公筷和公匙。」而小餐館提供公筷和公匙的很少。不過，如果食客多要一雙筷子和一個湯匙，餐廳也會提供。因此，餐廳提供公筷公匙不是問題。

他說，外賣店反而比較安全。它都是一人一份包好，並配上餐具，食客可以個人食用，避免了疾病的傳播。

保留傳統 折衷性現代化

法拉盛圖書館副館長邱辛曄接受微信訪問時表示，中國餐飲的公筷與公用匙其實是一種折衷性現代化：它保留中國共餐共食的社會結構，同時接受現代衛生觀念所要求的身體邊界。在保留傳統的可能性同時，在傳統內部增加一道現代規則。

他說，在華人家裡，夫妻一起用餐， 會用公筷的一定不多。即使有人使用公筷，夫妻用公筷也是象徵性的。因此，是否用公筷，還有禮儀和人情的因素，而衛生與文明則是其次的。他透露，他們夫妻、父子用餐，備有公筷，大家可用可不用。「但是，若是媳婦來訪，我們家裡一定有公筷，必須要用。」

一桌人圍坐，菜肴置於中央，大家從同一盤菜取食。這裡的「共同」具有文化意義。中國人說「同桌吃飯」「一家人吃一鍋飯」，甚至可以理解為「家」的意義。食物的共享乃親疏關係的象徵。給客人夾菜、把好菜轉到長輩面前、主人不斷勸食，都是在共同餐桌上完成的人情表達。

他指出，無論在古代的外交或當代的商務宴會，一雙使用得當的筷子，足可攪動人際關係和生意成敗。因此，把自己的筷子伸進公共菜盤，並不被理解為「不衛生」，反而可能意味著彼此不設防。一家人、朋友間若突然每個人都嚴格使用公筷，甚至可能冒著生分的風險，「吃不到一個鍋子裡去」成為分離的象徵。 「家人的隔膜，也許從公筷暗示開始。」

筷子是手指甚至手臂的延伸，可以伸得很長，從大家享用的大盤到面前的小盤。 公筷其實增加了不便：不斷換筷子， 而且是在「群體」面前。

唾液、飛沫 傳致命病毒

紐約市百康仁德醫療集團醫師李建軍(Jianjun Li, MD)說，唾液中的病毒可以透過筷子傳播，也可以透過飛沫傳播。例如，和感染者一起吃飯，攜帶病毒者講話比較用力，口中唾液形成飛沫，可將病毒傳染給坐在一旁的用餐者。

這些致病病毒主要有諾羅病毒、輪狀病毒、甲型肝炎等。

諾羅病毒(Norovirus)感染是一種傳染性極強的腸道疾病，會導致突發性嘔吐和腹瀉。它經常發生在學校、養老院和郵輪等人員密集場所，且迅速傳播。主要症狀包括突發性嘔吐、水樣腹瀉、噁心和胃部痙攣，以及低燒、頭痛和身體酸痛。症狀通常在接觸病毒後12至48小時內出現，持續1至3天。它透過「糞口」途徑傳播，如吃了受汙染的食物、接觸受汙染的物體表面，或與感染者密切接觸。

輪狀病毒(Rotavirus)感染是一種傳染性極強的病毒感染，主要引起嬰幼兒嚴重的稀水樣腹瀉和嘔吐。病因與傳播途徑經由糞口途徑傳播(接觸未洗淨的手、受汙染的食物或玩具等物體表面)。冬季和春季最常見。成人的症狀通常較輕微或無症狀。症狀有發燒和嘔吐(通常最先出現，持續數日)，有稀水樣腹瀉(持續3至8天)、腹痛和食慾不振，並有嚴重脫水風險。

輪狀病毒(Rotavirus)感染是一種傳染性極強的病毒感染，主要引起嬰幼兒嚴重的稀水樣腹瀉和嘔吐。(本報資料照)

甲型肝炎(Hepatitis A)是一種由甲型肝炎病毒(HAV)引起的傳染性肝臟感染。傳播途徑是食用或飲用受汙染的食物或水，與感染者密切接觸，如性接觸(如口肛性行為)。該病毒透過糞口途徑傳播，即感染者排出的肉眼無法察覺的微量糞便進入了另一個人的口腔。症狀包括皮膚和眼睛發黃(黃疸)、發燒和疲勞、噁心、嘔吐和腹痛、尿色加深，糞便呈現陶土色。症狀通常在接觸病毒後2到7周內出現，持續時間不到兩個月。六歲以下的兒童通常沒有症狀。

研究發現，東亞人罹患B型肝炎(Hepatitis B)的比率較高。B型肝炎是一種由B型肝炎病毒(HBV)引起的肝臟感染。它不是透過口口傳播，而是透過接觸受感染者的血液、精液或陰道分泌物傳播的。

B型肝炎常見的傳播方式有以下幾種：與感染者發生無套的性接觸、共用針頭或註射器具、孕婦分娩時傳染給新生兒和意外針刺傷或接觸銳利器械。許多感染者(尤其是幼兒)沒有症狀。若在接觸病毒後1至4個月內出現症狀，可能包括極度疲勞和虛弱、皮膚和眼睛發黃(黃疸)、胃痛、噁心和嘔吐、尿液顏色變深和發燒、關節疼痛和食慾不振等。

這些疾病 靠病毒接吻

紐約市百康仁德醫療集團家庭全科醫師林慕柔(Rebecca Lin, DO)說，許多傳染性疾病可透過唾液接觸傳播，涵蓋了從常見病毒導致的各種疾病到細菌感染的各類病症。

常見的疾病有以下幾種：

傳染性單核球增多症(Mono)，常被稱為「接吻病」，由EB病毒引起，極易透過唾液傳播。單純皰疹病毒(HSV-1)，經由唾液或接觸唇部及周邊的皰疹傳播。鉅細胞病毒(CMV)透過包括唾液在內的體液傳播。雖然通常症狀較輕，但在懷孕期間可能帶來風險。鏈球菌性咽炎是一種細菌感染，透過感染者的飛沫及唾液傳播。

林慕柔說，咳嗽、打噴嚏或共用餐具時產生的飛沫或唾液可以傳染流感病毒、新冠病毒、副流感病毒、鼻病毒和腺病毒。此外，麻疹、腮腺炎和德國麻疹(風疹)病毒也值得注意。有時，一家老小同時患病。 「若是便後洗手、戴口罩、使用公筷，就可以避免罹患此類疾病。」

消化道傳染病最容易發生在集體空間。她說，許多人喜歡坐郵輪。而坐郵輪旅遊時若是食物被汙染，加上不注意個人衛生，疾病傳播非常快，會波及很多人。學校也是一樣。人們常常看到，一個學校的許多學生都因為汙染食物而同時發病。

消化道疾病的常見症狀與表現包括頭痛、腹痛與腹脹、胃酸倒流、食欲減退、噁心或嘔吐、腹瀉或便秘，患者應及早去看醫師。她表示，有人沒有醫療保險，生病後自己硬抗，嚴重了才去看急診。她說，如果長期硬抗，對健康不利。她表示，結核病也是華人社區常見的疾病。這種疾病可以透過消化道傳播，因此她在問診時也要問他們的飲食習慣。

家庭全科醫生林慕柔(右)說，認真洗手可以預防疾病的傳播。(百康仁德醫療集團提供)