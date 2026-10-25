封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

華人有共餐且不用公筷的習慣，醫師提醒，極易造成感染；其中幽門螺旋桿菌感染易導致胃癌。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，幽門螺旋桿菌因華人共餐習慣而易在家庭內傳播，長期感染恐導致胃炎、潰瘍、腸化生甚至胃癌，醫師呼籲高風險族群及早檢測與治療。

10月初，《刺胳針 -腫瘤 學》(The Lancet Oncology)上發表了國際癌症 研究機構 (IARC) 所做的一項研究報告。報告顯示，2024年全球估計有230萬例新發癌症病例是由感染引起的，約占總數的12%。其中，排在第一位的是「幽門螺旋桿菌」(H. pylori) 引起的胃癌，約有76萬例病例，其中「東亞的中日韓三國貢獻了近一半」。研究證實，不用「公筷」家庭的幽門螺旋桿菌感染率顯著高於使用公筷的家庭。

紐約市百康仁德醫療集團(Rendr)腸胃肝膽胰專科醫師李建軍(Jianjun Li, MD)指出，幽門螺旋桿菌主要透過「口口」傳播。美國華人家庭多為「共餐制」，很少使用公筷和公匙，去飯店吃飯也是如此，把別人的含菌唾液帶到自己的口中。 」。李建軍的病人約八成是華人，常是「一人感染，全家感染」。 他估計，華人染上幽門螺旋桿菌比率應在15%至20%之間，低於中國的感染率，但高於美國白人的感染率。

華人有共餐習慣，面對滿桌菜餚，你會提醒大家用公筷和公匙嗎。(圖／123RF)

幽門螺旋桿菌 互相傳染

李建軍指出， 2023年《美國腸胃病學雜誌》(AJG)發表的一篇研究論文顯示，科學研究人員研究了東南亞、韓國和中國的幽門螺旋桿菌感染率，約在63%，其感染率是美國人的3.2倍。

他表示，唾液中含有許多致病的細菌和病毒，但最常見的是引起胃病甚至胃癌的幽門螺旋桿菌。

華人情侶共餐的一個習慣，用自己的筷子餵食情人。(圖／123RF)

華人共餐的另一個習慣，用自己的筷子為他人夾菜。(圖／123RF)

幽門螺旋桿菌傳播途徑包括直接接觸唾液、嘔吐物或糞便，也可能透過受汙染的食物和水傳播。

幽門螺旋桿菌的感染主要影響胃黏膜及小腸上段，大多數感染幽門螺旋桿菌的人不會有體徵或症狀；若出現症狀，通常是腹部(胃部區域)有灼熱感或疼痛，且在空腹時症狀可能加重。

其他症狀包括腹脹和頻繁打嗝、噁心或胃部不適、食欲不振及體重減輕，若有胃潰瘍出血就會引起糞便呈黑色柏油狀或嘔血。

幽門螺旋桿菌感染會引發慢性炎症，隨時間推移進而損傷胃黏膜。長期感染會導致慢性胃炎(發炎)和潰瘍，並可能進一步發展為萎縮性胃炎、細胞病變及胃癌。

統計顯示，全球約有一半人口帶有幽門螺旋桿菌，其中約4%的人會罹患胃癌。同時，某些高毒力菌株(如產生CagA毒素的菌株)、吸菸以及高鹽飲食會增加癌症風險。

懷疑感染 四方式檢測

李建軍說，醫師如果懷疑病人感染該菌，會讓病人做一些檢測。

1.首先是檢測是尿素呼氣實驗。患者需吞服含有尿素的特殊物質，隨後檢測其呼氣成分變化，判斷有無幽門螺旋桿菌。

2.糞便檢測，看看糞便中是否有與幽門螺旋桿菌相關的外來蛋白質(抗原)。

3.上消化道內視鏡檢查(切片)，從胃黏膜採集微小組織樣本，以檢查是否有此細菌及細胞癌變。

4.最後是血液檢測，檢測血液中的抗體，但無法區分活動性感染與先前接觸。他表示：「內視鏡活檢是最直接和最準確的檢測。

由此美國當地人感染幽門螺旋桿菌的比率很低，因此導致的胃癌很少，因此胃癌篩檢沒有進入臨床篩檢名單。有的華人年紀在四、五十歲，平常沒啥症狀。若是出現貧血、胃潰瘍、萎縮性胃炎，他都會讓這些病人去做個胃鏡，因為華人罹患胃癌的比率較高。

他說，「胃鏡發現，許多人已經有了幽門螺旋桿菌的感染」。

感染部位腸化生 或變胃癌

有的檢測結果顯示，感染部位出現了「腸化生」(intestinal metaplasia)。腸化生是正常的胃黏膜細胞被腸型細胞(包含能分泌黏液的杯狀細胞)所取代。主要的病因有幽門螺旋桿菌感染，引起慢性發炎和損傷。其他的原因包括吸菸和過量飲酒，食用高鹽食物及胃酸或膽汁長期反流至胃部或上消化道。

他表示，「它本身不是癌症，而是一種癌前病變。」在漫長的歲月中，少數人會發展為胃癌。

胃病、胃癌 華人很常見

紐約華人內科醫師梁衛寧表示，引起人類疾病的常見細菌和病毒有十幾種，而幽門螺旋菌是最常見的。 「我從事臨床醫學30多年，遇到各種各樣的幽門螺旋桿菌病例。」有的新移民一家六口都有胃潰瘍，吃藥治不好。等他們有了醫療保險後，做了化驗，發現染上了幽門螺旋桿菌。 「服了藥物後，胃病很快就治好了。」

他建議，華人要定期體檢，如果有胃病，應該檢查是否有幽門螺旋桿菌。一人發現感染，其他家庭成員也要檢查。美國要求男性到了50歲應該做大腸鏡檢查，因為美國人罹患腸癌的多，但沒有要求做胃鏡檢查。「華人患上胃癌很常見，但美國本土人沒有」。

由於華人罹患胃癌和食道癌的較多，應該主動做胃鏡檢查，最好兩年做一次。他說，如果能夠早期發現，就能夠早期治療。如果有胃疼，一定要看醫師。內視鏡檢查就能夠發現胃內是否有胃潰瘍。如果找到幽門螺旋桿菌，服用抗生素，幾個月就能夠解決問題。幽門螺旋桿菌會引起胃炎、胃潰瘍甚至是胃癌。

幽門螺旋桿菌是胃癌重要風險因素，早期胃癌病患沒有明顯症狀，應定期檢查，掌握治療時機。(圖／123RF)

紐約市百康仁德醫療集團腸胃肝膽胰專科醫師賀辰(Harry He, MD)是一位華二代，在美國出生長大，醫學院畢業後來到紐約華人社區行醫。他說，在世界範圍內，透過食物感染最多的疾病就是幽門螺旋桿菌。他估計，「華人感染幽門螺旋桿菌的比率占到華人總數的三分之一，也可能達到一半」。

他表示，感染這種病菌的人各個年齡層都有，包括老人和小孩。美國的基礎條件較好，對飲用水和食物都要求無菌。如果家裡實行共餐制，就會把細菌和病毒傳染給一起吃飯的人。有人的疾病症狀比較明顯。也有的人可以幾十年沒有症狀，但胃壁發炎，伴隨潰瘍，甚至是胃癌。 「如果一名家庭成員患上此病，其他家庭成員也可能也患病，因為他們實行共餐，透過筷子傳染疾病」。

東亞感染率高 值得關注

2025年11月25日，國家衛生院(NIH)屬下的國家醫學圖書館網站(pmc.ncbi.nlm.nih.gov)刊登一篇對318篇相關文獻綜述，題目是「跨洲的幽門螺旋桿菌：東西方在流行病學、遺傳學、臨床影響及診療管理方面的差異」。綜述表示，2000年以後，多個地區的幽門螺旋桿菌感染率都下降，但亞洲的感染率卻上升了。

例如，歐洲的感染率從49%降至40%，北美從43%降至27%，大洋洲則從27%降至19%，拉丁美洲及加勒比海地區則從63%降至60%；而亞洲的感染率從53.6%升到54.3%。因此，亞裔應該重視幽門螺旋桿菌的預防。

在美國，不同族群之間的幽門螺旋桿菌感染率有很大差異。一項從1999年2018年的全國性分析顯示，幽門螺旋桿菌整體診斷率為25.8%，但白人的感染率在8%至26.2%，患病率屬最低水準。而亞裔及太平洋島民的感染比率屬於「中等至較低」。一旦感染，其出現消化不良和萎縮性胃炎等臨床併發症的相對風險最高。

華人有共餐且不用公筷的習慣，醫師提醒，極易造成感染；其中幽門螺旋桿菌感染易導致胃癌。(圖／123RF)