封面故事／「公筷公匙」上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

為了預防由唾液中的細菌和病毒帶來的致病風險，人們在共餐時應該使用公筷和公匙。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 本文強調幽門螺旋桿菌在共餐文化中易經由唾液傳播，醫師呼籲華人家庭落實公筷公匙、正確洗手與全家篩檢，以降低感染與胃癌風險。

2025年11月25日，美國國家衛生院(NIH)屬下的國家醫學圖書館網站(pmc.ncbi.nlm.nih.gov)刊登一篇文獻綜述，題目是「跨洲的幽門螺旋桿菌：東西方在流行病學、遺傳學、臨床影響及診療管理方面的差異」。這篇318篇相關論文的回顧顯示，幽門螺旋桿菌導致的相關疾病在日本 、南韓 和中國的估算患病率分別為52%、54%和56%，其感染率和胃癌發生率均顯著高於西方國家。現有證據支持多種傳播途徑，包括胃口、口口及糞口傳播。幽門螺旋桿菌的傳播涉及唾液交換的行為，如與感染者共進同一盤食物、互相夾菜等，都可能透過唾液將細菌傳染給健康人。

紐約市百康仁德醫療集團(Rendr)腸胃肝膽胰專科醫師李建軍(Jianjun Li, MD)表示，為了預防由唾液中的細菌和病毒帶來的致病風險，人們在共餐時應該使用公筷和公匙。這樣做雖然有些麻煩，甚至不近人情，但為了防病還是值得的。「改變飲食習慣可以降低幽門螺旋桿菌的感染率。」

一人感染 全家檢查

李建軍指出，在新冠疫情 流行期間，美國華人使用公筷和公匙的比率增加很多，使得幽門螺旋桿菌的感染率比疫情前下降了3%至10%。例如，中國一項研究結果顯示，在1990年，中國的幽門螺旋桿菌的感染率是43%。2025年的調查發現，幽門螺旋桿菌的感染率下降至36%。幽門螺旋桿菌感染率下降的主要原因，是2020年初的新冠疫情爆發後中國居民普遍實施了分餐制。

「BMC公共衛生」(BMC Public Health)是一本經過同儕審查的開放取用的科學期刊，涵蓋流行病學及公共衛生的各個面向。該期刊曾經發文表示，在家庭或團體聚餐時使用共用餐具(公筷和公匙)，可顯著降低幽門螺旋桿菌的傳播風險。

不過，他也指出，實施公筷和公匙並不能完全杜絕這類疾病的傳播，病菌可能會經由其他途徑感染。因此，如果出現某些症狀，還是要早看醫師，對症治療。若是到了四、五十歲，他們應該做個胃鏡檢查，早發現早期治療。「若是一名家庭成員被診斷患有幽門螺旋桿菌，應該動員其家庭成年成員都去做個檢查。」他指出，有些華人不太重視飲食健康，因此需要普及健康的知識和理念，培養良好的飲食習慣。

肥皂洗手 至少20秒

紐約市百康仁德醫療集團家庭醫師林慕柔(Rebecca Lin, DO)表示，認真洗手可以預防疾病的傳播。許多華人不重視洗手，有的人解手後不洗手，有的人就是簡單用清水沖一下。她說，洗手要達到兩個標準：一個是時間要達到20秒鐘，就相當於「生日快樂歌曲」的長度；一個是要用肥皂。肥皂可以殺死細菌和病毒。「如果使用消毒洗手液洗手，效果會更好。」

紐約市百康仁德醫療集團腸胃肝膽胰專科醫師賀辰(Harry He, MD)說，如果家人患有幽門螺旋桿菌，其他家人注意要用肥皂洗手，使用公筷，不要和病人一起吃飯。有人認為都是一家人，不好意思分開。他認為，這個時候健康比感情更重要。

嚴格實行 需要堅持

紐約內科醫師梁衛寧說，怎麼吃飯看起來很簡單，實際上與飲食習慣和餐桌文化有關。由於合餐會引起疾病的傳播，華人就應該改變飲食習慣，培養新的餐桌文化。他建議，華人家庭應該實習公筷和公勺制，在外吃飯更要使用公筷和公勺，避免染上此類疾病。

他認為，家裡要實行公筷公勺，需要有一個講究的人。他說，他的父母都是醫師，父親比較講真，堅持家裡使用公筷。因此，使用公筷在他的家中形成一個飲食習慣，一直影響到他的小家。

紐約華人何先生比較贊同這個觀點。他透露，他家在新冠疫情初期就實施了公筷制。「每次吃飯，我要求每個菜碗上擺上一個公筷子。」在他的堅持下，這個習慣一直持續到現在，並準備繼續實行下去。

他於上個世紀九十年代從中國大陸來美留學。他說，他一進入美國就發現大家各吃各的，互相不碰餐具。讀書期間，因為有位白人同學借他課堂筆記，他在曼哈頓唐人街一家中餐館請這位同學吃飯，以表達感謝。「我用自己的筷子為她夾個雞腿，發現她根本不動那個雞腿。」他從此知道了美國人的忌諱。

他說，他與幾位研究生同學關係不錯，有時大家會聚在一起吃一餐。如果是吃西餐，都是每人一份。如果他請大家吃中餐，都要求餐廳提供公筷。「如果是我在家裡請客，也是如此。」他的美國同學也對此感到滿意。

2020年3月中旬，紐約市突發新冠疫情。他的兩個孩子都在上高中，就在家裡上網課。於是，他在家裡實行嚴格的分餐制度。他和太太做完飯後，擺在桌上，孩子自己盛飯夾菜，然後拿到自己的房間去吃。「三年的疫情讓我家裡形成了使用公筷的習慣。」

現在，兩個孩子都去上了大學，家裡就剩下他和太太。他們仍然保持公筷習慣。「有時，太太忘記拿公筷了，我就趕快補上。」他現在覺得使用公筷習慣很好。「雖然洗碗麻煩一些，但從健康的角度看還是值得的。」

去年，他回中國探親，參加了幾場同學宴會。他發現，有的餐廳不提供公筷，食客也沒有要求。即使有的餐廳提供公筷，故鄉同學還是拿著自己的筷子在菜碗裡夾菜，一點不避諱。

棄木筷竹筷 買瓷筷不鏽鋼筷

唐人街韻泓筷子店的客人主要是外族裔人士。 (韓傑／攝影)

梁衛華說，華人家庭基本上是使用竹筷或木筷子來吃飯。竹筷或木筷可以傳播疾病，因為竹子或木頭有縫隙，可以藏匿細菌。而且，竹子或木頭有營養，病菌可以在這裡生長。因此，他的家裡只使用瓷筷。

瓷鋼筷不發黴 可高溫消毒

不鏽鋼筷結實耐用，表面沒有毛孔，不會發黴、滋生細菌。 (韓傑／攝影)

谷歌的Gemini搜尋的資料顯示，瓷筷與不鏽鋼筷的優點很多。瓷筷表面緻密光滑，不會發黴生菌；高溫消毒不變形，不會釋放有害物質，也沒有金屬味。不鏽鋼筷結實耐用，表面沒有毛孔，不會發黴、滋生細菌。

瓷筷表面緻密光滑，不會發黴生菌，但華人購買的少。 (韓傑／攝影)

當然，瓷筷和不鏽鋼筷也有缺點。瓷筷的缺點是：易碎、偏重且易滑。不鏽鋼筷則在吃火鍋、湯麵等熱食時，因金屬導熱極快，容易燙到嘴唇或手指，夾菜易滑。

記者近日去了紐約市的皇后區法拉盛和曼哈頓唐人街，了解華人超市販售筷子的情況。在法拉盛緬街的超市，記者看到貨架上的筷子琳瑯滿目，既有木筷和竹筷，也有不鏽鋼筷和瓷筷。一名店員介紹，客人以華人為主，購買木筷和竹筷的人較多，而買不鏽鋼筷和瓷筷的人則少。

中日韓筷子 長度形狀不同

法拉盛超市筷子種類繁多。華人購買木筷和竹筷的比較多。 (韓傑／攝影)

在唐人街勿街上的「韻泓筷子店」裡，記者發現店裡筷子種類齊全，有竹筷、木筷、瓷筷和不鏽鋼筷，檔次也較高。一位店員接受記者採訪時表示，中日韓三國都用筷子，但外型不同。中國筷子圓頭方尾；日本筷子頭細尖；韓國筷子外型扁平。

店員透露，這家店在唐人街已經經營十多年了。筷子的來源廣泛，有中國的，也有日本和韓國的。來店裡購買筷子的以外族裔為主，買筷子當禮物送人。筷子店門口放了一個牌子，也是把筷子稱為禮物(gifts)。

Gemini資料顯示，中、日、韓三國筷子的用途不同，導致筷子長度和形狀不同。中國習慣共食，即圍坐在大圓桌旁，離菜盤較遠，因此需要較長筷子(25cm)來夾菜。

此外，中國人吃米飯也用筷子，所以筷子需厚實穩重。中國筷子以木質、竹質為主，部分地區也會使用塑膠。

日本盛行分餐(定食)，每個人有自己的專屬餐具，不需要跨過大圓桌去夾遠處的菜，所以筷子比較短，約22cm。筷頭尖細方便挑出魚刺、夾起細小食物。「日本人也沒有互相給對方夾菜的習慣。」

而韓國筷子長度介於中日之間，外型扁平，多為金屬材質。古時貴族為了防止圓筷在桌上滾動，筷子變成扁平狀。韓國皇室有使用銀筷測試毒藥的傳統，後來民間也普及了金屬筷子。韓國人吃飯常搭配長柄金屬勺子，菜餚用筷子，米飯用勺子。

美國華人餐飲協會會長陳鍵榕表示，使用公筷和公匙是一件大好事，可以預防疾病，有益健康，讓美國華人養成健康的飲食習慣。他呼籲，媒體要常報導此事，讓美國華人有公筷這個意識，養成良好的飲食習慣。

一對外族裔青年正在選擇購買筷子。 (韓傑／攝影)