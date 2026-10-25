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封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

封面故事／「公筷公匙」上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

特約記者韓傑
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為了預防由唾液中的細菌和病毒帶來的致病風險，人們在共餐時應該使用公筷和公匙。(圖...
為了預防由唾液中的細菌和病毒帶來的致病風險，人們在共餐時應該使用公筷和公匙。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

本文強調幽門螺旋桿菌在共餐文化中易經由唾液傳播，醫師呼籲華人家庭落實公筷公匙、正確洗手與全家篩檢，以降低感染與胃癌風險。

2025年11月25日，美國國家衛生院(NIH)屬下的國家醫學圖書館網站(pmc.ncbi.nlm.nih.gov)刊登一篇文獻綜述，題目是「跨洲的幽門螺旋桿菌：東西方在流行病學、遺傳學、臨床影響及診療管理方面的差異」。這篇318篇相關論文的回顧顯示，幽門螺旋桿菌導致的相關疾病在日本南韓和中國的估算患病率分別為52%、54%和56%，其感染率和胃癌發生率均顯著高於西方國家。現有證據支持多種傳播途徑，包括胃口、口口及糞口傳播。幽門螺旋桿菌的傳播涉及唾液交換的行為，如與感染者共進同一盤食物、互相夾菜等，都可能透過唾液將細菌傳染給健康人。

紐約市百康仁德醫療集團(Rendr)腸胃肝膽胰專科醫師李建軍(Jianjun Li, MD)表示，為了預防由唾液中的細菌和病毒帶來的致病風險，人們在共餐時應該使用公筷和公匙。這樣做雖然有些麻煩，甚至不近人情，但為了防病還是值得的。「改變飲食習慣可以降低幽門螺旋桿菌的感染率。」

一人感染 全家檢查

李建軍指出，在新冠疫情流行期間，美國華人使用公筷和公匙的比率增加很多，使得幽門螺旋桿菌的感染率比疫情前下降了3%至10%。例如，中國一項研究結果顯示，在1990年，中國的幽門螺旋桿菌的感染率是43%。2025年的調查發現，幽門螺旋桿菌的感染率下降至36%。幽門螺旋桿菌感染率下降的主要原因，是2020年初的新冠疫情爆發後中國居民普遍實施了分餐制。

「BMC公共衛生」(BMC Public Health)是一本經過同儕審查的開放取用的科學期刊，涵蓋流行病學及公共衛生的各個面向。該期刊曾經發文表示，在家庭或團體聚餐時使用共用餐具(公筷和公匙)，可顯著降低幽門螺旋桿菌的傳播風險。

不過，他也指出，實施公筷和公匙並不能完全杜絕這類疾病的傳播，病菌可能會經由其他途徑感染。因此，如果出現某些症狀，還是要早看醫師，對症治療。若是到了四、五十歲，他們應該做個胃鏡檢查，早發現早期治療。「若是一名家庭成員被診斷患有幽門螺旋桿菌，應該動員其家庭成年成員都去做個檢查。」他指出，有些華人不太重視飲食健康，因此需要普及健康的知識和理念，培養良好的飲食習慣。

肥皂洗手 至少20秒

紐約市百康仁德醫療集團家庭醫師林慕柔(Rebecca Lin, DO)表示，認真洗手可以預防疾病的傳播。許多華人不重視洗手，有的人解手後不洗手，有的人就是簡單用清水沖一下。她說，洗手要達到兩個標準：一個是時間要達到20秒鐘，就相當於「生日快樂歌曲」的長度；一個是要用肥皂。肥皂可以殺死細菌和病毒。「如果使用消毒洗手液洗手，效果會更好。」

紐約市百康仁德醫療集團腸胃肝膽胰專科醫師賀辰(Harry He, MD)說，如果家人患有幽門螺旋桿菌，其他家人注意要用肥皂洗手，使用公筷，不要和病人一起吃飯。有人認為都是一家人，不好意思分開。他認為，這個時候健康比感情更重要。

嚴格實行 需要堅持

紐約內科醫師梁衛寧說，怎麼吃飯看起來很簡單，實際上與飲食習慣和餐桌文化有關。由於合餐會引起疾病的傳播，華人就應該改變飲食習慣，培養新的餐桌文化。他建議，華人家庭應該實習公筷和公勺制，在外吃飯更要使用公筷和公勺，避免染上此類疾病。

他認為，家裡要實行公筷公勺，需要有一個講究的人。他說，他的父母都是醫師，父親比較講真，堅持家裡使用公筷。因此，使用公筷在他的家中形成一個飲食習慣，一直影響到他的小家。

紐約華人何先生比較贊同這個觀點。他透露，他家在新冠疫情初期就實施了公筷制。「每次吃飯，我要求每個菜碗上擺上一個公筷子。」在他的堅持下，這個習慣一直持續到現在，並準備繼續實行下去。

他於上個世紀九十年代從中國大陸來美留學。他說，他一進入美國就發現大家各吃各的，互相不碰餐具。讀書期間，因為有位白人同學借他課堂筆記，他在曼哈頓唐人街一家中餐館請這位同學吃飯，以表達感謝。「我用自己的筷子為她夾個雞腿，發現她根本不動那個雞腿。」他從此知道了美國人的忌諱。

他說，他與幾位研究生同學關係不錯，有時大家會聚在一起吃一餐。如果是吃西餐，都是每人一份。如果他請大家吃中餐，都要求餐廳提供公筷。「如果是我在家裡請客，也是如此。」他的美國同學也對此感到滿意。

2020年3月中旬，紐約市突發新冠疫情。他的兩個孩子都在上高中，就在家裡上網課。於是，他在家裡實行嚴格的分餐制度。他和太太做完飯後，擺在桌上，孩子自己盛飯夾菜，然後拿到自己的房間去吃。「三年的疫情讓我家裡形成了使用公筷的習慣。」

現在，兩個孩子都去上了大學，家裡就剩下他和太太。他們仍然保持公筷習慣。「有時，太太忘記拿公筷了，我就趕快補上。」他現在覺得使用公筷習慣很好。「雖然洗碗麻煩一些，但從健康的角度看還是值得的。」

去年，他回中國探親，參加了幾場同學宴會。他發現，有的餐廳不提供公筷，食客也沒有要求。即使有的餐廳提供公筷，故鄉同學還是拿著自己的筷子在菜碗裡夾菜，一點不避諱。

棄木筷竹筷 買瓷筷不鏽鋼筷

唐人街韻泓筷子店的客人主要是外族裔人士。 (韓傑／攝影)
唐人街韻泓筷子店的客人主要是外族裔人士。 (韓傑／攝影)

梁衛華說，華人家庭基本上是使用竹筷或木筷子來吃飯。竹筷或木筷可以傳播疾病，因為竹子或木頭有縫隙，可以藏匿細菌。而且，竹子或木頭有營養，病菌可以在這裡生長。因此，他的家裡只使用瓷筷。

瓷鋼筷不發黴 可高溫消毒

不鏽鋼筷結實耐用，表面沒有毛孔，不會發黴、滋生細菌。 (韓傑／攝影)
不鏽鋼筷結實耐用，表面沒有毛孔，不會發黴、滋生細菌。 (韓傑／攝影)

谷歌的Gemini搜尋的資料顯示，瓷筷與不鏽鋼筷的優點很多。瓷筷表面緻密光滑，不會發黴生菌；高溫消毒不變形，不會釋放有害物質，也沒有金屬味。不鏽鋼筷結實耐用，表面沒有毛孔，不會發黴、滋生細菌。

瓷筷表面緻密光滑，不會發黴生菌，但華人購買的少。 (韓傑／攝影)
瓷筷表面緻密光滑，不會發黴生菌，但華人購買的少。 (韓傑／攝影)

當然，瓷筷和不鏽鋼筷也有缺點。瓷筷的缺點是：易碎、偏重且易滑。不鏽鋼筷則在吃火鍋、湯麵等熱食時，因金屬導熱極快，容易燙到嘴唇或手指，夾菜易滑。

記者近日去了紐約市的皇后區法拉盛和曼哈頓唐人街，了解華人超市販售筷子的情況。在法拉盛緬街的超市，記者看到貨架上的筷子琳瑯滿目，既有木筷和竹筷，也有不鏽鋼筷和瓷筷。一名店員介紹，客人以華人為主，購買木筷和竹筷的人較多，而買不鏽鋼筷和瓷筷的人則少。

中日韓筷子 長度形狀不同

法拉盛超市筷子種類繁多。華人購買木筷和竹筷的比較多。 (韓傑／攝影)
法拉盛超市筷子種類繁多。華人購買木筷和竹筷的比較多。 (韓傑／攝影)

在唐人街勿街上的「韻泓筷子店」裡，記者發現店裡筷子種類齊全，有竹筷、木筷、瓷筷和不鏽鋼筷，檔次也較高。一位店員接受記者採訪時表示，中日韓三國都用筷子，但外型不同。中國筷子圓頭方尾；日本筷子頭細尖；韓國筷子外型扁平。

店員透露，這家店在唐人街已經經營十多年了。筷子的來源廣泛，有中國的，也有日本和韓國的。來店裡購買筷子的以外族裔為主，買筷子當禮物送人。筷子店門口放了一個牌子，也是把筷子稱為禮物(gifts)。

Gemini資料顯示，中、日、韓三國筷子的用途不同，導致筷子長度和形狀不同。中國習慣共食，即圍坐在大圓桌旁，離菜盤較遠，因此需要較長筷子(25cm)來夾菜。

此外，中國人吃米飯也用筷子，所以筷子需厚實穩重。中國筷子以木質、竹質為主，部分地區也會使用塑膠。

日本盛行分餐(定食)，每個人有自己的專屬餐具，不需要跨過大圓桌去夾遠處的菜，所以筷子比較短，約22cm。筷頭尖細方便挑出魚刺、夾起細小食物。「日本人也沒有互相給對方夾菜的習慣。」

而韓國筷子長度介於中日之間，外型扁平，多為金屬材質。古時貴族為了防止圓筷在桌上滾動，筷子變成扁平狀。韓國皇室有使用銀筷測試毒藥的傳統，後來民間也普及了金屬筷子。韓國人吃飯常搭配長柄金屬勺子，菜餚用筷子，米飯用勺子。

美國華人餐飲協會會長陳鍵榕表示，使用公筷和公匙是一件大好事，可以預防疾病，有益健康，讓美國華人養成健康的飲食習慣。他呼籲，媒體要常報導此事，讓美國華人有公筷這個意識，養成良好的飲食習慣。

一對外族裔青年正在選擇購買筷子。 (韓傑／攝影)
一對外族裔青年正在選擇購買筷子。 (韓傑／攝影)

精華 FAQ

  • 因為幽門螺旋桿菌可能透過唾液、共食與夾菜傳播，使用公筷公匙可減少餐桌上的交叉感染風險，特別是在家庭聚餐與外食場合。

  • 醫師建議家庭成年成員一併接受檢查，必要時進一步做胃鏡評估，及早發現、及早治療，避免感染在家人之間持續傳播。

  • 文章提到洗手要用肥皂並持續至少20秒，若使用消毒洗手液效果更好；同時也提醒選擇較易清潔的筷具，並在症狀出現時及早就醫。

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