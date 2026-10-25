新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

圖為案發的亞凱迪亞豪宅。宣國軍夫妻(左、中)與保母(右)涉虐童案。(記者王若然／攝影、取自亞凱迪亞警局)

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華人夫婦被控以代孕大量生育孩子並在豪宅內虐童，兩人遭起訴羈押，21名兒童已由兒福系統安置，代理孕母也開始爭取監護權。

去年喧騰一時的南加州亞凱迪亞 (Arcadia )豪宅虐童案和集體代理孕母醜聞，涉案當事人宣國軍(Guojun Xuan，66歲)與同居伴侶張思薇(Silvia Zhang，39歲)於10月6日被逮捕並遭刑事起訴。兩人隨後在巴沙迪那法院(Pasadena Courthouse)過堂，皆辯稱無罪。

2025年急診室通報 發現虐童

2025年5月，宣國軍帶著一名兩個月大男嬰因頭部外傷到急診室求醫，醫護人員懷疑嬰兒遭到虐待，於是通報有關單位。警方獲報後突襲了宣國軍位於亞凱迪亞市占地1萬287平方呎的豪宅，發現令人髮指的景象。

洛杉磯郡地區檢察官霍克曼(Nathan Hochman)在起訴書中將這棟豪宅稱為「恐怖屋」(House of Horrors)，指控宣張兩人利用代孕「大量生產」嬰兒，並對孩子們實施慘絕人寰的虐待。

根據法庭文件，這些孩子平常被分別關在豪宅內三個美其名為「學習中心」的房間內接受集中營式管理。宣國軍本人則坐在辦公室內從大螢幕上透過監視攝影機觀察孩子們的一舉一動。調查發現，豪宅內外總共裝設了32部監視攝影機。

受害者最大13歲 最小僅2個月

當局在這處豪宅和其他地點救出的21名兒童，最大的13歲，最小的僅兩個月，由洛杉磯郡兒童與家庭服務局(DCFS)監督下安置在寄養家庭已超過一年，但他們的前途依然茫茫未卜。

檢察官以宣國軍財力雄厚，擁有超過200個銀行私人帳戶和70多個企業帳戶，因此有潛逃風險為由，要求將兩人的保釋金各定為1億元，最後法官裁定為2000萬元。

在10月16日的保釋聽證會上，被告辯護律師請求法官調降保釋金額，但當庭遭到法官嚴詞駁回。高等法院法官盧果(Carolina V. Lugo)指出，證據顯示兩名被告企圖隱藏或銷毀證據、協助證人出境，而且宣國軍擁有四本不同國籍護照，因此將保釋金額維持在每人2000萬元。

目前兩人已還押洛杉磯郡監獄(Los Angeles County Jail)，同時護照也被沒收。

洛杉磯郡地區檢察官辦公室(Los Angeles County District Attorney's Office)針對宣張兩人提出多項重罪指控，包括共謀虐待兒童、恐嚇證人、犯後包庇等罪名，另外宣國軍單獨被控一項虐待兒童重罪。若全部罪名成立，宣男將面臨最高17年4個月的刑期，張女則可能被處以11年8個月的徒刑。

南加代理孕母案，圖中顯示宣國軍家裡保姆(左)正在打一名嬰兒耳光，前面一名兒童被罰蹲馬步。(洛杉磯高等法院)

保母也是共犯 在「學習中心」體罰

檢方取得的監視影像顯示，保母們會在豪宅對孩子實施各種體罰，包括「用掌摑或腳踢光著的屁股、用棍棒反覆打手心、用鞋子擊打頭部、身體和手部，以及長時間半蹲」等等。有一段影片則顯示，張思薇看著大螢幕上幼童挨打的畫面哈哈大笑。另外有一次，宣國軍則親自走進「學習中心」，要求正在體罰的保母打得再狠一些，甚至親手猛擊孩子的頭部，還用一隻手臂將孩子舉到半空中。

至於被送急診的兩個月大男嬰，一段錄影畫面顯示他遭到保母李春梅(Chunmei Li，音譯，58歲)瘋狂劇烈搖晃，但宣國軍拖延了兩天才將他送醫。宣張兩人事後要求保母與孩子們對外說謊，並特別交代保母「不能在孩子身上留下傷痕。」李春梅被列為本案共犯，目前仍未落網，懷疑已潛逃回中國；洛杉磯郡地區檢察官辦公室懸賞10萬5000元通緝李女。

這些影像都被檢方列為起訴證據。

招募代孕媽 隱瞞身分與背景

這對男女的辯護律師克雷姆斯(Evan Krems) 6日在法庭外向媒體聲稱他的當事人是因為「身為中國人且擁有龐大家庭」而遭到不公平的針對與審查，並且辯稱美國沒有任何法律禁止生育這麼多小孩，並駁斥所有虐待兒童指控。

起訴書中還指出，宣張兩人透過代理孕母，前後總共產下超過20名兒童，大部分年齡都未滿4歲。檢方調查發現，這對男女先是透過合法代孕機構尋找有意願的婦女，每胎支付約6.5萬元費用。後來他們為了節省仲介費，索性自己在豪宅內做起了代孕生意，從全美各地招募女性擔任代理孕母，但卻對她們隱瞞真實目的與身分背景，大多數代理孕母都是在不知情狀況下，同時為他們懷胎生子。

倆人開設的Mark Surrogacy代孕公司，營業地址就登記在亞凱迪亞的豪宅，後來改名為 Future Spring Surrogacy。他們表面上宣稱該機構是幫助不孕不育人士建立家庭的專業機構，但檢方調查發現，這家公司唯一的客戶就是他們自己。他們透過自己控制的公司雇用大批代孕媽媽，以規避加州法律規定的第三方律師審查與背景調查。

儘管起訴書的內容令人震驚，但對於孩子們的命運卻隻字未提。

被告律師Mitchell Krems(左)強調宣國軍(中)沒有犯罪紀錄，對社區不會造成危害，且過去17個月都沒有離開美國，因此沒有逃跑的嫌疑。(本報資料照)

孩子們前途未卜 代理孕母爭取撫養權

2026年5月，洛杉磯郡扶養法院(Dependency Court)已裁定不准將孩子們交還給宣、張兩人。這些孩子目前仍繼續留在寄養系統中，預計未來會被合法收養或交給指定監護人。部分驚覺受騙的代理孕母目前也正在尋求法律途徑，試圖爭取自己親生骨肉的撫養權。

宣張兩人被捕後，長期追蹤本案的哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)聯繫到部分當初為這對男女代孕的女性，她們之中有些人擔心孩子們接下來的安排，有些則表示，「如果是壞消息，那我寧願不知道。」

兒福系統負責找永久住處

2025年3月曾為宣張兩人產下一名女嬰的代理孕母范妮蒂·麥高文(Vanity McGoveran)表示，她原本不願意瞭解更多關於她把孩子交給這對男女之後的下落。但是去年夏天新聞鬧上全國版面之後，她內心一直非常糾結，很怕聽到關於孩子的壞消息。得知兩人被捕後，麥高文感到如釋重負，但是她對於嬰兒的遭遇仍舊一無所知。

臨床社工兼虐童調查員妮可·斯托拉-彼得森(Nicol Stolar-Peterson)指出，在加州，兒童被首次帶離原生家庭後，72小時內必須啟動法庭程序。

洛杉磯郡兒童與家庭服務局(Department of Children and Family Services，DCFS)會立即著手為這些孩子尋找合適的安置場所。DCFS通常會盡可能將孩子安置在親屬、家族成員或能夠照顧他們的朋友家中。如果這些選項都不可行，孩子可能會被送到寄養家庭或團體寄住場所。

宣國軍與張思薇身陷代理孕母醜聞。圖為兩人豪宅空拍畫面，攝於2025年7月16日。(美聯社)

「我們有寄養父母，我們有親屬照顧者，還有其他人可以照顧這個孩子，」南加大社會工作系副教授克莉絲蒂娜·帕多克(Christina Paddock)表示，兒童福利系統隨後會想方設法為這些兒童提供永久住處。

帕多克說：「我們一直朝著永久安定的方向努力，讓他們擁有一個可以生活和成長的永久地點，在一個健康、安全的環境中長大才是真正的首要任務。」

根據「紐約客雜誌」(The New Yorker)播客節目「In the Dark」報道，在洛杉磯檢方調查進行期間，宣張兩人對於這些孩子的親權(parental rights)並未被終止。

代表這些孩子的律師以隱私為由，拒絕CBS News的置評要求。

隨著本案進入司法階段，許多當初為宣張兩人懷胎生子的代孕媽媽們開始提出疑問，是否應該把孩子帶回自己身邊照顧？

瑪麗亞·卡斯特拉諾斯(Maria Castellanos)在2022年為他們生下了一名男嬰，兩年後又產下一名女嬰。卡斯特拉諾斯說，張女曾答應她每年可以和孩子見一次面，但後來卻食言了。當得知孩子們被帶離亞凱迪亞後，她拚命地聯繫律師，希望能收養這兩個孩子，但沒有人願意幫忙。現在，她正在努力取得寄養父母資格，希望能親自照顧自己的孩子。

卡斯特拉諾斯說：「我正在辦理成為寄養父母的手續，這比成為代孕母親要困難得多。」

此外，一些外州的代理孕母也要求取得她們為這對男女所生嬰兒的監護權。

去年洛杉磯警方從亞凱迪亞帶走21名兒童後，至少還有5名嬰兒在維吉尼亞州、賓州和喬治亞州出生。這些孩子也被各自所在州政府安置。其中維吉尼亞州的代孕母親梅麗莎·埃普斯(Melissa Epps)取得了自己親生孩子的監護權，但遭到宣張兩人提告，企圖奪回監護權。

埃普斯的委任律師表示，「宣和張提出告訴企圖要從我們客戶那裡奪走的1歲孩子，目前正安全快樂地在維吉尼亞州生活，我們相信她會繼續這樣下去。」

生母想獲監護權 兩種途徑

南加大家事法教授史考特·阿特曼(Scott Altman)告訴CBS News，代孕母親可以透過兩種途徑取得監護權。一種方式是嘗試使代孕協議失效，推翻判決。另一個方法是，代孕母親可以像卡斯特拉諾斯一樣，尋求成為寄養父母，最終收養孩子。

阿特曼表示，第一種方案會是「一場艱苦的戰鬥」，但他認為並非不可能，只是難度極高，因為代孕母親通常沒有親權。

另外，代孕母親們可以爭取成為寄養父母，即使她們必須經過一段漫長的程序。

「我看不出有什麼理由可以阻止代理孕母申請收養這些孩子，」阿特曼說。 「如果被指控的委託夫婦親權最終被終止，代孕母親可以申請收養她們所生下的孩子。」

帕多克表示，加州急需更多寄養家庭，目前寄養父母短缺。阿特曼補充說，有興趣成為寄養父母照顧自己孩子的代理孕母必須正式提出申請，以便當局為他們配對。阿特曼指出，「在這個過程中，州政府給予她們一些優先權似乎是合理的。」