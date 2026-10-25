AI摘要 文章摘要整理： 八珍豆腐以嫩豆腐搭配多樣海鮮、肉類與蔬菜，先炸豆腐再汆燙食材，最後以蠔油勾芡成菜，凸顯外焦裡嫩與鮮香層次。

一般來說，廚師們不太贊成多種食材烹一道菜，避免雜亂，不過八珍豆腐 是例外。所謂「八珍」並沒固定模式，蝦仁、魷魚、海參、小切蟹、鱔魚段等海鮮，雞肉片、豬肉片、豬肚、牛百葉等肉類，胡蘿蔔、甜豆、玉米粒、青紅椒等蔬菜，都可以作為「八珍」之一。

但是，萬變不離其宗，唯有豆腐做底盤，將八珍美味匯攏，豆腐外焦裡嫩，海味鮮香突出，一盤八珍豆腐，不愧為非物質文化遺產經典名菜稱號。

材料：嫩豆腐1盒、切花魷魚卷、蝦仁、三文魚片、鮮貝、蝦滑、蜆肉各10粒左右。豬肉片、雞胸片各約10片。生菜葉3片、胡蘿蔔片、甜豆、鮮蘑各約10個左右、蠔油、料酒、醬油、胡椒粉、澱粉、白糖、鹽和蔥薑末。

作法：

1. 將豬肉片和雞肉片加澱粉、料酒、蛋液醃入味，將蝦仁和魚片加澱粉、料酒、蛋液去腥。煎鍋內放油燒至五成熱，下豬肉雞肉划開撈出，再下蝦仁魚片划開撈出備用。

2. 豆腐切方塊，澱粉放入碗，將豆腐逐個輕拿放入碗滾澱粉，並反覆翻動加厚，直到表面沒水跡。煎鍋內補油沒過豆腐，油溫燒至六成熱，逐個下豆腐入鍋。為防止黏住，油炸過程中，不要攪動，可慢慢晃動煎鍋。待豆腐表面變硬成型，將豆腐翻炸另一面，將炸好的豆腐擺放在生菜葉上。

3. 另燒水至沸騰，將魷魚卷、鮮貝、蜆肉、蝦滑（成粒）下鍋，見魷魚卷捲曲，鮮貝蜆肉變色即撈出，再下胡蘿蔔、甜豆、鮮蘑去生撈出備用。

4. 鍋內放油燒至八成熱，下蔥薑末爆香，入蠔油、料酒、醬油、胡椒粉、白糖、鹽和適量水，燒開後濾除蔥薑渣，將水澱粉淋入，調製湯汁至黏稠，將備好的食材下鍋，芝麻油提味。

小叮嚀：

1. 一著不慎滿盤皆輸，炸豆腐是這道菜的關鍵，要控好油溫，油溫高了豆腐發硬變味，油溫低時間長則易鬆散，一定要不急不躁，耐心操作。

2. 這道菜可選食材豐富，但是每種用量不多，可考慮選用超市的袋裝混合海鮮。輔料的品種數量可以靈活掌握，超過八種亦無妨。

3. 食材要保持以海鮮為主食材，蔬菜的搭配，要兼顧原味和原色的平衡。

4. 蠔油、鹽、白糖的比例，根據口味微調。

精華 FAQ Q1：八珍豆腐的核心特色是什麼，為何和一般多料菜不同？ 這道菜以豆腐作為主體底盤，將多種海鮮、肉類與蔬菜的鮮味匯聚在一起，讓味道不顯雜亂，反而層次分明，因此能成為經典名菜。

Q2：製作八珍豆腐時，炸豆腐為何最重要，該注意哪些細節？ 炸豆腐是整道菜的關鍵，油溫太高會使豆腐發硬、失去口感，油溫太低又容易鬆散。下鍋後應避免攪動，靠晃鍋防黏，耐心炸至定型。

Q3：這道菜的食材與調味可如何彈性調整，兼顧風味與色彩？ 食材可依現有材料靈活替換，甚至使用混合海鮮包，品項超過8種也可以；但仍建議以海鮮為主，蔬菜則兼顧原味與原色，調味再依口味微調。

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