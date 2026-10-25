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料理功夫/大人系咖哩

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文章摘要整理：

這道綠花椰解構咖哩以焦糖洋蔥、碎花椰菜、優格與黑巧克力增添層次，讓家常咖哩兼具濃郁、清爽與高級感。

一般咖哩常搭配馬鈴薯與紅蘿蔔，但澱粉加上澱粉有時顯得厚重。這道大人系咖哩不再只是甘口的甜膩，而是講究風味的層次、苦甜的平衡，以及輕盈不負擔的質感。

準備材料：（2-3人份）

1.洋蔥：1顆（切細丁，這是香氣甜味的靈魂）

2.紅蘿蔔：半條（切滾刀小塊，增添色彩與口感）  

3.蒜頭、老薑：各1瓣（切末）

4.豬里肌或雞腿肉：200克（切一口大小）

5.市售咖哩塊：3-4小塊（建議微辣或黑咖哩風味更佳）

6.綠花椰菜1大顆（切小朵）  

7.奶油或玄米油1大匙

8.祕密增香三寶：無糖優格1大匙（讓醬汁滑順微酸）、黑巧克力1小方塊（帶出醇厚尾韻）、水約500cc。

作法步驟：

1. 熱鍋倒入玄米油或奶油，先下洋蔥碎用中小火慢慢拌炒，直到洋蔥變成誘人的焦糖褐色。這個步驟能將蔬菜的天然糖分完全釋放，是咖哩濃郁不膩口的最大關鍵。接著放入蒜末、薑末與肉塊，拌炒至肉表面變色。

2. 將大約三分之一的花椰菜切得極碎（甚至可用調理機稍微打碎），和紅蘿蔔塊一起倒入鍋中拌炒。碎花椰菜在燉煮後會化入湯汁，讓咖哩醬變得極為濃稠且富含膳食纖維，不需要額外勾芡。

3. 倒入500cc 的水，蓋上鍋蓋以中小火燜煮15分鐘，直到紅蘿蔔軟透。熄火，放入咖哩塊攪拌至完全融解。此時加入1大匙無糖優格與1小方塊黑巧克力，開小火輕輕攪拌均勻。優格的微酸能中和咖哩的厚重，巧克力則能帶出層次豐富的尾韻。

4. 完美翠綠收尾在要上桌前的最後3分鐘，將剩餘的大朵花椰菜放入鍋中，輕輕翻拌並維持微滾，使其吸滿咖哩醬汁但仍保有清脆翠綠的口感。  

盛上一盤熱騰騰的白飯，淋上這款帶有隱藏鮮甜與深邃香氣的綠花椰解構咖哩，不僅減輕了罪惡感，更讓平凡的家常菜，多了一股高級餐酒館的細緻質感。

精華 FAQ

  • 它不再只追求甜口與濃厚，而是強調焦糖洋蔥帶出的香氣、苦甜平衡與輕盈口感，並用綠花椰菜取代部分澱粉配料。

  • 碎花椰菜燉煮後會融入醬汁，增加濃稠度與膳食纖維，讓咖哩自然變厚卻不必額外勾芡，也更清爽不膩。

  • 無糖優格能讓醬汁更滑順、帶微酸來中和厚重感；黑巧克力則提供醇厚尾韻，讓整體風味更有層次與深度。

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