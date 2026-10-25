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秋色秋景／10月最棒 新英格蘭 今年秋葉美呆

編譯尤寶琪
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新罕布夏州的秋色，在10月初就揭開序幕。(美聯社)
新罕布夏州的秋色，在10月初就揭開序幕。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

新英格蘭今年因雨量充足、晝暖夜涼，秋葉色彩被評為近20年最美；相較之下，西部多地受乾旱影響，觀賞性明顯較差。

新英格蘭今年的秋色堪稱「菁英級」，但其他地方的秋葉也同樣絢麗多彩。

佛州長大的科特納(Kyle Cotner)雖然對秋葉一無所知，但在2007年時為了戲弄他的白宮同事，開始自稱是秋葉專家。

每年秋天來臨，他都會每周都向同事發送包含秋葉統計資料和資訊的簡報。如今，他自稱是「秋葉老爹」(Leaf Daddy)，並架設了追蹤全美各地的秋色變化的「The Foliage Report」網站。

也因此他上周可以明確的表示，2026年是新英格蘭地區秋葉景觀最壯觀的一年。

「我從事這項工作近20年了，這是我這些年來見過的新英格蘭地區秋葉景觀最好的一年，」他說，「2020年也很不錯，但今年在我看來堪稱最佳。」

他表示，新英格蘭地區春夏季降雨充足，加上秋季來臨前白天溫暖、夜晚涼爽，但其他地區的情況並非如此。

例如，科羅拉多州的極端乾旱給樹木造成了壓力，導致樹葉生長迅速且缺乏觀賞性。科特納指出，懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州的白楊樹，2026年的葉子也不像往年那麼金黃。但猶他州的情況卻截然不同。

「那裡的降雨量足夠，」科特納表示，「要想讓樹葉真正展現出最壯麗、最絢麗的色彩，理想的降雨量應該在平均水平左右。」

根據新罕布夏大學合作推廣教育(University of New Hampshire Cooperative Extension)的專家，秋季樹葉變色是樹木為過冬做準備的過程。

樹葉的存在是為了提供樹木養分。它們透過一種稱為葉綠素的綠色色素吸收陽光，並將能量轉化為空氣中的水和二氧化碳，最終轉化為葡萄糖。隨著日照時間縮短，樹木停止製造養分，原本就存在於樹葉中的橙色和黃色色素便顯露出來。當晴朗的白天之後是寒冷的夜晚時，糖分會被困在樹葉中，產生紅色色素。

最終，枝條和葉片之間的細胞層會變弱，導致葉片在風雨中被吹落。落葉的時間因地域而異。根據科特納的研究，阿拉斯加的秋葉季從8月中旬開始，佛羅裡達州則在12月下旬結束。他說，夏威夷是美國唯一沒有秋葉的州。

在佛蒙特州的伍德斯托克(Woodstock)，來自沙烏地阿拉伯的阿爾沙姆拉尼(Osama Alshamrani)沒預料能見到如此美景。

「有很多顏色，」他在16日說，「我收到了很多來自家鄉家人的訊息，他們告訴我，『這是真的嗎？哦，這是一定是AI。』我當時心想，『不，是真的。』」

精華 FAQ

  • 他原本在2007年為了戲弄白宮同事而自稱秋葉專家，之後每年秋天都發送秋葉簡報，並建立追蹤全美秋色的網站，因此逐漸被稱為「秋葉老爹」。

  • 他指出新英格蘭春夏降雨充足，入秋前又有白天溫暖、夜晚涼爽的條件，最有利於紅黃橙等色素呈現，所以今年的秋葉景觀比往年更壯觀。

  • 樹葉因日照縮短而停止製造養分，綠色葉綠素消退後，橙黃顏色顯現，冷夜還會促成紅色；但乾旱會讓樹木受壓，像科羅拉多等地就較不鮮明。

新英格蘭 白宮 佛州

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