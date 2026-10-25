秋色秋景／11月最美 喬州這湖 最佳賞秋湖泊

拉尼爾湖周邊眾多的公園和遊船下水坡道，也讓遊客賞秋非常便利。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州拉尼爾湖在最新評比中奪下全美最佳賞秋湖泊冠軍，憑藉便利交通、多處船坡與絢麗湖景，成為11月最值得造訪的賞秋地點。

許多湖泊到了秋天就會染盡秋色，成為熱門觀光景點，想欣賞絕美秋色別只去新英格蘭 地區；Islands報導，全美最佳賞秋湖泊評比由喬治亞州 的拉尼爾湖(Lake Lanier)奪下冠軍，金黃、火紅和棕色的樹葉倒映湖面，景色美不勝收，絢麗秋色讓人流連忘返。

根據船隻租賃與水上旅遊預訂網站BoatBooker今年的最新分析，位於喬治亞州北部的拉尼爾湖是最佳賞秋湖泊。BoatBooker對16個湖泊進行排名，以船隻下水坡道和便利程度、秋葉觀賞預報等項目進行評比，在滿分100分的情況下，拉尼爾湖以69.6分拿下第一，力壓新英格蘭地區的熱門賞秋湖泊景點尚普蘭湖(Lake Champlain)和溫尼珀索基湖(Lake Winnipesaukee)，兩個湖分別排名第7和第15名。

除了絕美秋色，拉尼爾湖也在其他項目表現出色，例如其地點，距離亞特蘭大車程僅約一小時，居民前往非常方便，湖周邊眾多的公園和遊船下水坡道也讓遊客賞秋非常便利。

若想領略拉尼爾湖的秋天之美，唐卡特州立公園(Don Carter State Park)是絕佳地點。這座占地1300英畝的公園擁有風景優美的露營地、沙灘和豐富的水上娛樂設施，此處也盡顯拉尼爾湖的秋色，樹葉呈現金、紅、橘和棕等各種色調，絢麗的色彩圍繞湖邊也倒映湖面，公園還提供「樹冠色彩健行之旅」(Colors of the Canopy Hike)，這項導覽活動費用低廉，遊客可恣意徜徉秋色之中。

當然，也可以騎單車賞秋色，唐卡特公園有數條路徑可選擇，公園也有船坡，遊客可在湖上航行時欣賞美景。最後要注意的是，唐卡特公園需購買門票。

拉尼爾湖有多個船坡，這也是它排名第一的重要原因之一，湖畔還有其他綠地也提供這項設施，包括位於蓋恩斯維爾(Gainesville)的勞雷爾公園(Laurel Park)，蓋恩斯維爾被譽為「山中女王之城」，勞雷爾公園是備受歡迎的湖濱度假勝地。如果沒有船也不用擔心，包括蓋恩斯維爾在內，拉尼爾湖沿岸提供船隻租賃服務。

秋色預測網站Explore Fall顯示，該地區在11月7日至20日是最佳賞秋時期。

全美最佳賞秋湖泊評比，由喬治亞州的拉尼爾湖(Lake Lanier)奪下冠軍。(美聯社)