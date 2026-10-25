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秋色秋景／紐約、芝加哥秋色 躍登全球最美前10

編譯尤寶琪
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世界各地的秋色，美國也占有一席之地；圖為賓州的秋葉森林格外迷人。(美聯社)
世界各地的秋色，美國也占有一席之地；圖為賓州的秋葉森林格外迷人。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Duel.com依Instagram熱度、景點數、9月氣溫與住宿成本評出全球最美秋景城市，巴黎奪冠，紐約話題最高，前10名以歐美城市居多。

雖然每年到了這個時候，各地的秋葉美景都會充斥著社群媒體Instagram，而根據一項新的研究表明，世界各地的秋色也能在我們的演算法中占有一席之地。根據博彩平台Duel.com稱，從法國到日本，世界各地都是賞秋的絕佳去處，其中巴黎更是榮登榜首，成為秋季最適合拍照的城市。

★巴黎迷人景色 滿分奪冠

該公司根據Instagram標籤、景點和地標、9月的氣溫以及旅行成本進行排名。巴黎憑藉其綠樹成蔭的林蔭大道、鬱鬱蔥蔥的公園以及塞納河沿岸的迷人景色，獲得了滿分100分，擁有超過1.54億個標籤和2000多個景點和地標。巴黎的飯店房間平均每晚265元，在排名前十的城市中屬於價格較高的城市，而9月的平均氣溫約為華氏62度。且這座城市也擁有許多上鏡的綠地，包括杜樂麗花園(Jardin des Tuileries)、盧森堡公園(Jardin du Luxembourg)和蒙索公園(Parc Monceau)，以及塞納河兩岸綠樹成蔭的河段。

賓州的秋楓也吸引遊客的眼球。(美聯社)
賓州的秋楓也吸引遊客的眼球。(美聯社)

★布拉格排第二 住宿價親民

布拉格在滿分100分中以90分位居第二，它不僅擁有像是布拉格城堡(Prague Castle)等歷史悠久的建築和迷人的河畔風光，而且酒店價格也相對實惠，在排名靠前的城市中名列前茅。布拉格的房間均價每晚107元，是前十名中最低的，不到巴黎均價的一半。9月的平均氣溫則約為華氏59度。

加拿大BC省的南瓜，是秋天的一道風景。(新華社)
加拿大BC省的南瓜，是秋天的一道風景。(新華社)

★紐約標籤量最多 飯店最貴

遠在4000多哩之外的北美城市紐約以84分位居第3。儘管得分較低，但紐約在Instagram上的話題標籤數量卻超過了布拉格和巴黎：近2.2億個標籤，是前十名中最高的。紐約的房價也高得多，房間均價為每晚322元，約為布拉格均價的三倍，也是前十名中最高的。

阿姆斯特丹和蒙特婁分別排名第四和第五，阿姆斯特丹的飯店客房平均每晚為156元，蒙特婁的飯店客房平均每晚則為165元。

★京都排第六 亞洲排名最高

京都排名第六，是亞洲排名最高的城市，擁有1000多座寺廟和地標建築。

總體而言，歐洲和北美在前十名中各占四席，而亞洲則有兩席：日本京都和南韓首爾，後者最近還在另一項研究中被評為亞洲最舒適的城市。

全球最美秋色10大城市排名
全球最美秋色10大城市排名

精華 FAQ

  • Duel.com主要依據Instagram標籤數、景點和地標數量、9月平均氣溫，以及旅行住宿成本等因素進行綜合排名，用來評估各城市在秋季是否適合拍照與旅遊。

  • 巴黎以100分居冠，因為它擁有超過1.54億個Instagram標籤、2000多個景點與地標，加上林蔭大道、公園與塞納河沿岸景致，整體秋色與拍照魅力都非常突出。

  • 紐約以84分排第3，擁有近2.2億個標籤但房價最高，平均每晚322元；布拉格以90分排第2，住宿最便宜，平均每晚107元，且兼具歷史建築與河畔景觀。

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