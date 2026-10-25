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理財百科／年底稅務規畫 3個關鍵措施值得考慮

編譯周靜芝
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文章摘要整理：

理財顧問建議，面對新稅制變動，民眾可在年底前透過控管收入、把握新慈善扣除額，以及運用捐贈者建議基金，優化明年報稅結果。

隨著「又大又美法」及其他修訂措施帶來的變動，稅務已變得更加複雜；理財顧問指出，這些都可能影響年底的稅務規畫，其中三項關鍵措施值得考慮。

稅務規畫攸關下一年度報稅季的退稅金額或應繳稅款，最好在12月31日前完成，以下是三項關鍵的稅務措施。

1. 因應「ACA補貼斷崖」而管理收入

調整後總收入(AGI)的變動可能影響一系列稅務優惠，包括保費稅收抵免，這項措施能降低「平價醫療法案」(ACA，俗稱歐記健保)的健康保險費用。

這項在疫情期間提高的抵免額於2025年後失效，導致數百萬美國人自2026年起面臨所謂的「ACA補貼斷崖」，意即即使收入僅比特定門檻高出1元，也會喪失所有補貼資格，需全額支付健保費用。佛羅里達州財務規畫師盧卡斯(Tommy Lucas)表示，這是「ACA補貼斷崖」真正產生影響的第一年。

一旦家庭收入超過聯邦貧困線門檻的400% (該門檻會因家庭規模而異)，斷崖效應便會影響ACA的投保人。以2026年為例，單身人士的門檻約為6萬3000元，四口之家的門檻則為12萬9000元。

但盧卡斯指出，仍有策略可避免「跌落懸崖」，如將高自付額健康計畫(high-deduction health plan)與健康儲蓄帳戶(HSA)供款結合，藉此降低調整後總收入。

2. 善用慈善捐款扣除額

自2026年起，新法還為未採列舉扣除的納稅人新增了慈善捐款扣除額，單身申報者最高可達1000元，夫妻聯合申報則為2000元。此項扣除適用於向符合資格的非營利組織所做的現金捐款。

2000元的扣除額可降低應稅所得，若一對適用22%稅率、聯合申報的已婚夫婦捐款2000元，最多可減少440元的聯邦所得稅。

3. 將資產轉入捐贈者建議基金(donor-advised fund)

若採用列舉扣除並進行慈善捐贈，新法案增加的兩項變更，可能會減少稅務優惠。2026年起，對採用列舉扣除的納稅人設有慈善扣除「門檻」，只有捐款超過調整後總收入的0.5%時，才可享有稅務減免；之前並未設有這一門檻。

若總收入為20萬元，且在2026年捐贈1萬元，則0.5%的門檻(即前1000元)將不符合慈善扣除的資格。

俄勒岡州財務規畫師安德森(Charissa Anderson)指出，在新法下最大化免稅捐贈的一種方式，是將原本預計在多年分批捐贈的慈善款項集中於同一稅務年度。

此外，安德森表示，捐贈獲利投資仍能持續帶來避免資本利得稅的好處。

精華 FAQ

  • 因為AGI會影響多項稅務優惠，尤其是ACA保費稅收抵免；若收入超過門檻，可能失去補貼。理財顧問建議可用HSA供款等方式降低AGI。

  • 新法允許未採列舉扣除的納稅人，對合格非營利組織現金捐款享有扣除，單身最高1000元、夫妻聯合申報最高2000元，可直接降低應稅所得。

  • 因2026年起慈善扣除設有0.5% AGI門檻，少量分散捐款可能不再全額抵稅；把多年捐款集中到同一年度並投入DAF，可提高免稅捐贈效率。

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