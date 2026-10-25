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安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點

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理財百科／安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點

編譯周靜芝
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將傳統401(k)與個人退休帳戶(IRA)存滿，延後繳稅就沒事了嗎？專家指出，這...
將傳統401(k)與個人退休帳戶(IRA)存滿，延後繳稅就沒事了嗎？專家指出，這並未省下錢，只是將帳單推到未來。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，將資金存入傳統401(k)與IRA雖可延後繳稅，卻不代表免稅；RMD啟動後可能引發更高稅負、Medicare保費增加與社安金課稅，因此應及早規畫退休稅務。

經常聽到的「安全」退休策略，就是將傳統401(k)與個人退休帳戶(IRA)存滿，延後繳稅，認為這樣就沒事了；但專家指出，其實這並未省下錢，只是將帳單推到未來，而屆時稅率可能更高。理財網站Money Lion報導，真正的問題不在於延後，而是當強制提領開始生效時，會引發一連串的稅務問題、更高的聯邦醫療保險(Medicare)費用，及預料之外的社安稅；只要一步走錯，原本看似明智的決定，就會變成昂貴的頭痛問題。

重點是，延後繳稅不等於避稅。會計師札戈蒂(Phillip Zagotti)表示，每投入傳統401(k)或 IRA的1元稅前資金，都是國稅局仍會課稅的錢。

多數人在存入稅前款項時，並未考慮未來的稅款。會計師康明斯(Chad Cummings)指出，將稅前帳戶存滿，可能會讓延後繳稅變成退休規畫中的一大失誤；多數人總是著重當下的減免，卻未將政府日後將課徵的稅款納入考量，「這正是關鍵所在」。

例如在73歲時，若擁有300萬元的傳統 IRA，在領取社安金之前，初始的RMD約為11萬3000元；無論是否需要這筆錢，這一金額都會出現在納稅申報表上。

財務專家穆森(Melanie Musson)表示，傳統退休帳戶最令人沮喪的一部分就是強制提領，即使不需這麼多錢，但還是得提領，讓你進入更高的稅率級距，甚至可能導致年度收入超過門檻，社安金收入必須繳稅。

隱藏的稅務觸發點

強制性提領不僅影響所得稅，更可能像骨牌效應般帶來一連串意想不到的費用，而多數人從未為此做好規畫。

康明斯說，以稅後方式供款，如投入羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)或401(k) 計畫，確實有顯著好處，但多數人都是「設定後就放手不管」，自動向公司的退休計畫供款，卻未曾考量一旦開始提領時將面臨的稅負。

根據2026年聯邦醫療保險門檻，單身申報者的調整後總收入若超過10萬9000元，或已婚夫婦超過21萬8000元，便會引發「與收入相關的每月調整金額」(IRMAA)。康明斯說，一次強制性提領，可能導致兩年後的B部分與D部分保費增加，亦即僅因將過多資金存入稅前退休帳戶，最終可能讓聯邦醫療保險費用大幅增加，需透過複雜且昂貴的帳戶移轉策略來補救。

康明斯指出，額外的IRA收入還可能導致多達85%的社安金需課稅，因此退休人士不僅須就RMD繳稅，還會使原本可免稅的福利需課稅。

該如何應對

稅務專家指出，擁有大筆傳統401(k)財富並非壞事。金融公司創辦人史特勞普(Christopher Stroup)指出，錯誤在於認為稅務影響可以等到退休後再處理。

史特勞普說，在RMD開始前的數年，便應考慮透過羅斯轉換(Roth conversion)、策略性提領、慈善捐贈或更廣泛運用應稅資產，來降低未來的應稅所得，並制定更靈活的退休收入策略。

最佳的選擇就是現在就開始規畫，稅務延後只是一項工具，而非解決方案；而思考這件事的時機，是在需要這筆錢的數十年之前。

精華 FAQ

  • 因為傳統401(k)與IRA只是把稅負延到未來，投入的每1元稅前資金都仍屬於國稅局可課稅的所得；若未提前安排，退休後反而可能因稅率、RMD與附加費用而付出更多。

  • RMD會被計入應稅所得，可能把退休者推進更高稅率級距，還可能讓社安金最多85%需課稅；若收入跨過門檻，兩年後的Medicare B、D部分保費也可能因IRMAA而上升。

  • 專家建議在RMD開始前數年就先規畫，可透過Roth conversion、策略性提領、慈善捐贈，以及更靈活運用應稅資產來壓低未來應稅所得，避免退休後才被動承受高額稅負。

社安金 國稅局 退休

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