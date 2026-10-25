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談藝／古埃及木乃伊肖像畫 修復後首次出國展出

編譯莊瑞萌
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埃及公開修復後的「兩兄弟圓畫」(Tondo of the Two Brother...
埃及公開修復後的「兩兄弟圓畫」(Tondo of the Two Brothers)，是西元2世紀法尤姆肖像畫(Fayoum portraits)中的珍貴作品。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

埃及修復完成西元2世紀「兩兄弟圓畫」後，將借出多件法尤姆肖像畫赴羅馬展出，這批珍貴木板肖像也將首次出國。

埃及10月中旬揭幕修復完成的西元2世紀「兩兄弟圓畫」(Tondo of the Two Brothers)，為法尤姆肖像畫(Fayoum portraits)珍品。羅馬專家與埃及博物館(Egyptian Museum in Tahrir)合作三周修復，埃及將借出大部分藏品至羅馬展覽，為該收藏首次出國。

美聯社報導，埃及公開修復後的「兩兄弟圓畫」，是西元2世紀法尤姆肖像畫中的珍貴作品。官員在記者會上表示，來自羅馬的專家與埃及博物館的文物修復人員合作，歷時三周完成修復。這批肖像畫平時收藏於該博物館。

法尤姆木乃伊肖像畫主要繪在薄木板上，並放置於木乃伊包裹布內、死者臉部的位置，結合古埃及喪葬傳統與希臘羅馬世界的藝術風格。埃及將把這批收藏中的大部分作品借給羅馬舉辦特展，也是這些文物首次出國展出。

埃及旅遊和文物部長法蒂(Sherif Fathy)說，「修復『兩兄弟圓畫』是國際合作保存與研究文化遺產的重要成果。埃及與義大利擁有深厚的歷史與文化連結，這項計畫結合兩國專業技術，為後代保存這件傑出的藝術作品」。

專家指出，這幅畫作的特別之處，在於採用罕見的圓形構圖，而且畫中描繪的是兩個人，而非一般常見的單人肖像，被視為羅馬統治時期埃及留存至今最生動的肖像畫之一。

這幅畫採用將顏料與融化的蠟混合的繪畫技法，經過修復後，專家成功還原畫中右側兄弟的面部特徵。

開羅埃及博物館館長阿里·阿卜杜勒·哈利姆(Aly Abdel Halim)表示，由於畫作的木質底板受到白蟻侵蝕，加上表面顏料十分脆弱，因此修復過程必須格外謹慎，避免造成進一步損壞。

這批肖像畫預計於11月至2027年5月在羅馬展出。

展覽主辦單位MondoMostre主席拉達埃利(Tomaso Radaelli)表示，展覽將集結超過110件文物，包括木板肖像畫、喪葬裹布、面具、大理石肖像、石膏模型及古代珠寶等。

精華 FAQ

  • 修復完成的是西元2世紀的「兩兄弟圓畫」，屬於法尤姆肖像畫珍品。它以罕見圓形構圖描繪2名人物，並被視為羅馬統治時期埃及保存下來的重要作品。

  • 此次修復由來自羅馬的專家，與埃及博物館修復人員共同進行，總共歷時3周。由於木質底板受白蟻侵蝕、表面顏料又十分脆弱，因此整個過程必須非常謹慎。

  • 埃及將把這批收藏中的大部分借給羅馬舉辦特展，展期預計從11月到2027年5月。這也是該收藏首次出國展出，並將與超過110件相關文物一同亮相。

義大利 埃及

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