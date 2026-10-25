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健康／適度壓力刺激粒線體 抗老化

翁唯真
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醫師提醒，粒線體像是身體的「危機管理中心」，每周運動幾次讓心跳加快或進行間歇性斷...
醫師提醒，粒線體像是身體的「危機管理中心」，每周運動幾次讓心跳加快或進行間歇性斷食等，都可讓粒線體在壓力中變聰明；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，將壓力控制在剛剛好的範圍，能啟動粒線體適應性壓力反應，透過運動、冷刺激與斷食提升代謝、抗發炎與抗老化能力。

剛剛好的壓力可以給粒線體刺激，訊號傳遞到全身促進健康，醫師表示，建議大家可以刻意為自己製造一些安全的小挑戰，讓粒線體在壓力中變聰明。怎麼做呢？運動不用每天操到極限，但每周幾次能讓心跳加快；冬天洗個短短的冷水澡、泡冷泉，還有間歇性斷食，也都能訓練粒線體，身體更有韌性，健康和長壽就會更有保障。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘說，研究顯示壓力不全然是壞事，當壓力控制在「剛剛好」的範圍，它反而能啟動身體的保護機制，可以更健康，甚至延緩老化。這種現象就叫做粒線體適應性壓力反應 (mitohormesis)。

2025年The EMBO Journal的綜述文章整理了大量動物與人體研究，證實粒線體在面對壓力時，會啟動兩大保護系統，粒線體未折疊蛋白反應 (UPRmt) 和整合性壓力反應 (ISR)。這兩條路徑會調整細胞基因，增加抗氧化能力，還會分泌特殊的粒線體激素 (mitokines)，例如纖維母細胞生長因子21 (FGF21)、生長分化因子15 (GDF15) 和粒線體衍生胜肽MOTS-c。這些訊號不只保護受壓的器官，還能傳到其他地方，幫助控制血糖、減少發炎、提升能量代謝，甚至延緩老化。

張家銘表示，運動就是最直接的例子，第一次去健身房或跑步，可能會覺得氣喘吁吁、全身痠痛，但持續一段時間後，體能明顯進步，連精神都變好了。這就是粒線體被小小挑戰後，啟動自我修復和強化的結果。冷刺激也很有趣，冬天去泡冷泉或洗個短短的冷水澡，一開始一定覺得冷到發抖，但研究發現，這樣的溫度壓力會讓粒線體打開燃脂與產熱的開關，甚至能讓白色脂肪轉變成更會燒熱量的褐色脂肪，幫助減重和保暖。

張家銘說，還有間歇性斷食或偶爾少吃一點，讓身體短暫進入「輕微缺糧」狀態，粒線體會自動開啟保護程式，提升抗氧化能力，學會更有效率地用能量。但千萬別走極端。重點是適度、循序漸進，讓身體有時間去調整。

張家銘也提醒，不需要狂吃高劑量抗氧化保健品，因為運動帶來的好處，就是靠微小的自由基訊號去啟動粒線體的保護反應，如果過度補充抗氧化劑，反而會讓這個機制失效。

精華 FAQ

  • 粒線體適應性壓力反應指的是在適度壓力下，粒線體啟動自我修復與保護機制，進而提升抗氧化能力、代謝效率與全身健康，甚至有助延緩老化。

  • 文章建議可透過每周幾次讓心跳加快的運動、短時間冷水澡或泡冷泉，以及間歇性斷食等方式，讓身體承受可控的小壓力，逐步強化粒線體功能。

  • 因為運動帶來的健康效益，部分來自少量自由基訊號啟動粒線體保護反應；若補充過多抗氧化劑，可能把這些訊號消除，反而讓訓練效果打折。

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