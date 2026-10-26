娛樂／「橡皮靈魂」再發行 見證披頭四告別青春

披頭四1965年經典專輯「橡皮靈魂」封面。（取材自維基百科）

AI摘要 文章摘要整理： 《橡皮靈魂》推出超豪華版，收錄失傳錄音與新混音；賈爾斯馬丁強調它是披頭四由青春偶像轉向成熟創作、並以AI技術重現經典聲音的重要里程碑。

披頭四1965年經典專輯「橡皮靈魂」（Rubber Soul），近期推出超豪華版盒裝，這次重新發行不只是全新立體聲混音，更一口氣收錄24段從未曝光的session錄音，以及一首意外尋獲、從未發表過的約翰藍儂（John Lennon）demo，還附上一本詳細收錄每首曲目幕後故事與照片的厚重專書。

NPR早前專訪負責這次混音工程的製作人賈爾斯馬丁（Giles Martin），暢談這張專輯之所以重要的原因，以及為何「橡皮靈魂」如今依舊能給人啟發。賈爾斯馬丁是已故披頭四傳奇製作人喬治馬丁（George Martin）之子，他曾參與多張披頭四作品的重製與重混，包括2017年的「花椒軍曹寂寞芳心俱樂部樂隊」（Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band）、「艾比路」（Abbey Road）等；「橡皮靈魂」則是他近期處理的更早期披頭四錄音。早期錄音中，部分樂器與聲部被合併錄在同一軌，增加了個別分離與重混的難度。

據綜藝（Variety）報導，這次超豪華版共收錄68首曲目，發行形式包括黑膠唱片或CD的套裝組合，每套都附上88頁精裝書。內容除了全新立體聲與 Dolby Atmos混音，也收錄英國版原始單聲道混音，以及曲目、曲序皆與英國版不同的美國版專輯，讓歌迷得以比對不同版本的聽感。

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真正的風格轉捩點

許多人習慣把1967年的「花椒軍曹寂寞芳心俱樂部樂隊」視為披頭四最關鍵的創作突破，但賈爾斯馬丁表示，真正的轉折其實從1965年的「橡皮靈魂」就已開始。當時樂團雖然仍在巡演，也承受密集的工作壓力，但創作方向已逐漸從早期流行曲風轉向更個人化、更具實驗性的作品。

披頭四在1965年10月開始錄製「橡皮靈魂」，四人進入錄音室製作這張專輯時，樂團已累積多年巡演、錄音、拍片與公開活動經驗，也開始尋求更完整的創作空間。

賈爾斯馬丁形容，這張專輯標誌著「一種全新音樂形式的誕生」，錄音室本身開始成為一項樂器，各種實驗性元素被大膽運用，例如後來聲名大噪的西塔琴。他直言，這張專輯某種程度上正是披頭四「與過去的自己告別」之作：告別那個被歌迷牢牢記住、也被外界既定印象框住的披頭四，某種程度上，甚至可以說是跟歌迷本身拉開了一次距離。

他說，披頭四從這時起開始更深入地書寫自身與內心感受，「如果仔細聽歌詞，會發現主題大量圍繞分手與幻滅」，不再只是〈From Me to You〉、〈P.S. I Love You〉或〈Can’t Buy Me Love〉那種輕快討喜的曲風，而是苦樂參半、略帶陰鬱氣息的作品。

馬丁特別提到〈I’m Looking Through You〉這個歌名本身就耐人尋味：披頭四好不容易抵達自己渴望的位置，卻發現那裡並非他們想像中的模樣，於是開始把創作焦點從「向外」轉為「向內」。

一個月完成巔峰作

賈爾斯馬丁透露，雖然當年「橡皮靈魂」主要錄音約在一個月內完成，仍面臨緊迫的發行期限，但四人已相當清楚自己想呈現的聲音，並以高效率完成錄音工作。談到當年四人承受的壓力，賈爾斯馬丁表示，壓力不只來自外界，也來自他們對自身表現的要求。

披頭四在成為全球最具影響力的樂團之一後，也逐漸感受到名聲與期待帶來的束縛，他特別澄清一個常見迷思：錄音室裡的音樂人並非只是隨興而為、憑運氣做出好作品，背後需要大量思考、排練與反覆琢磨。對他而言，披頭四作品的關鍵不在特定錄音設備或錄音室，而在於四名成員聚在一起、共同發展聲音的過程。

披頭四製作人喬治馬丁之子、英國音樂人賈爾斯馬丁負責「橡皮靈魂」特別版重混工程。（取材自維基百科）

收錄創作「NG片段」

這次盒裝版收錄大量錄音室對話、家用demo與未完成版本。談到為何這麼做，賈爾斯馬丁的說法相當直接：「我覺得現在的音樂裡存在太多『去人性化』的問題——這真的是人做出來的嗎？而答案往往是：並不是。」

他認為，正因如此，能聽見創作者本人的聲音，反而有一種美感、一種歷久彌新的價值；聽眾能聽見他們把事情搞砸、再慢慢修正、一步步摸索出該怎麼做的過程，而這正是這些偉大唱片之所以誕生的關鍵。這些素材也讓聽眾看見一首歌如何從初步構想逐漸發展成正式作品，理解偉大專輯並非一按按鈕就能生成，而是經過實際的創作勞動。

賈爾斯馬丁形容自己整理這些素材時，就像看林布蘭（Rembrandt）畫展時看到鉛筆草稿，他說，草稿當然比不上最終完成的畫作精緻美麗，就像〈Day Tripper〉的第二、第三次錄音版本，絕對比不上正式發行版本，「但那正是作畫的過程本身。」這些近乎血汗交織而成的摸索片段，反而讓人更能體會，一張偉大專輯並非誰輕輕一按按鈕就能生成，而是實打實的創作勞動，「你會看到，他們其實非常平凡，喝著自己的茶，然後接下來要做的事，卻能流傳超過六、七十年。」

至於意外曝光的藍儂demo〈Little Girl〉，賈爾斯馬丁透露，這首歌是從披頭四檔案中的母帶發現，過去沒有人知道它的存在，雖然它並非成熟、完整的作品，卻呈現了一位藝術家仍在創作中的狀態。

談到經典曲目〈In My Life〉中令人難忘的鋼琴獨奏，賈爾斯馬丁也分享了父親喬治馬丁當年的巧思，披頭四當時為歌曲預留獨奏段落，喬治馬丁希望加入巴洛克風格、近似巴赫的鋼琴獨奏，但原本的演奏速度太快，難以直接彈奏。因此，他以半速錄下較低音域的演奏，再將錄音加速回正常速度，使鋼琴音色產生近似大鍵琴的效果。這段獨奏也因此成為〈In My Life〉最具辨識度的編曲特色之一。

披頭四成員與傳奇製作人喬治馬丁（前）。（取材自豆瓣電影）

AI輔助分離聲軌

至於這次能夠重新混音「橡皮靈魂」這類年代久遠的錄音，賈爾斯馬丁也提到技術上的突破。早年錄音常將多種樂器或聲部合併錄在同一軌，難以單獨抽取重混。製作2021年推出的紀錄片系列「The Beatles： Get Back」期間，由導演彼得傑克森（Peter Jackson）領導的團隊開發聲軌分離技術，才讓這類過去難以處理的混音工作成為可能。

賈爾斯馬丁形容，這就像把一塊已經烤好的蛋糕，重新拆解回麵粉、糖與雞蛋等原始材料，再依照更好的比例重新烘焙一次。他在2022年的「左輪手槍」（Revolver）重混版中首次應用這項技術，如今則將它運用於「橡皮靈魂」。

他也坦言，自己可能是業界操作這類AI聲軌分離技術經驗最豐富的人之一，深知這項技術如今也被用在未經授權複製人聲、仿冒創作者嗓音等爭議案例上，不諱言這讓他感到有些不安；但他強調，自己的工作方式「截然不同」，不是合成或模擬出不存在的聲音，而是把母帶裡早已存在的聲音元素，重新清晰地分離出來。

紀錄片「The Beatles： Get Back」講述披頭四1970年專輯「Let It Be」的製作過程；圖為海報。（取材自豆瓣電影）

重混哲學：音樂不老

對於如何在重新混音時保留原作精神、同時賦予作品新生命，賈爾斯馬丁也有一套自己的方法。他強調，自己面對的不是一支「已經不存在的樂團」，而是「一群25歲的年輕人」。

「音樂本身不會變老，變老的是聽音樂的人。」他認為，錄音本質上就是一種時間旅行，重混的目的不是掩蓋原始作品，而是讓聽眾更清楚地聽見披頭四當時創作的聲音。他也表示，自己從不希望聽眾聽見的是「我的」混音，而是他們原本熟悉的那些歌曲。

至於專輯中最具代表性的西塔琴音色，盒裝版也收錄〈Norwegian Wood (This Bird Has Flown)〉從早期版本到定稿的演變軌跡。後續版本加入由喬治哈里森（George Harrison）演奏的西塔琴，形成日後廣受討論的聲音特色。

談到這張專輯對當代聽眾的意義，賈爾斯馬丁的語氣多了幾分感慨，他認為，現代人很少有機會不受干擾地聽完一整張專輯，而「橡皮靈魂」仍提供了一段需要專注、也值得反覆聆聽的音樂經驗。他提到，自己曾與家人一起播放史坦蓋茲（Stan Getz）的唱片，度過一個沒有手機與其他干擾的夜晚。對他而言，這種單純聆聽音樂的時刻，正是完整專輯在今天仍然重要的原因。

「橡皮靈魂」融合民謠搖滾、節奏藍調與靈魂樂等元素，收錄披頭四逐漸成熟的創作。這張專輯是在樂團完成1965年巡演、暫時擁有較完整錄音時間後製作，但並不代表披頭四從此告別巡演；樂團直到1966年8月才結束現場演出。對賈爾斯馬丁而言，重新整理這批披頭四檔案中的多軌錄音與早期素材，某種程度上也像是重新理解父親當年的工作日常。

那些錄音室裡的對話、反覆試錯的片段，拼湊起來，呈現出披頭四從青春偶像逐漸蛻變為成熟藝術家的創作現場。

（娛樂新聞組整理）