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新聞眼／不只美加 全球爭議水域多 東亞就有2例

編譯羅方妤
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俄羅斯海軍響亮號護衛艦去年8月6日在日本海參加中俄「海上聯合-2025」軍演。（...
俄羅斯海軍響亮號護衛艦去年8月6日在日本海參加中俄「海上聯合-2025」軍演。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普改名安大略湖引發爭議之際，本文盤點全球多個水域命名糾紛，從日本海／東海、波斯灣／阿拉伯灣到南海／西菲律賓海皆牽涉歷史與主權角力。

川普總統日前發布行政命令，將美加兩國間的安大略湖改名為美國湖，而加拿大總理卡尼拒絕。紐約時報報導，其實不只安大略湖，世界上還有其他水域存在名稱爭端。

日本海／東海

這片水域位於朝鮮半島及其北方的俄羅斯以及東側的日本之間。然而，這片海域究竟叫什麼名字，完全取決於你詢問的對象是誰。

日本稱其為「日本海」；南韓則長期主張應稱為「東海」；北韓官方則偏好使用「朝鮮東海」。日本政府在官方網站上強調，「日本海」自19世紀初期以來在國際的使用頻率上便具備「壓倒性優勢」，並批評其他改名主張皆屬「毫無根據的論點」。南韓外交部則堅稱，使用「東海」這個名稱早已超過2000年。

這項爭端長期以來都是「國際海道測量組織」（IHO）最頭痛的難題之一。該組織致力於推動全球海洋環境與名稱的標準化及資料收集。然而，當他們於1920年代末期出版首份全球海洋地圖時，將這片海域標註為「日本海」，而當時的大日本帝國正對朝鮮半島實行殖民統治。

波斯灣／阿拉伯灣

由伊朗與數個阿拉伯國家所環繞的這片水域，數十年來同樣陷入名稱爭議之中。從古波斯人、古希臘人到現代英國人，歷史上的各種地圖、文獻與外交場合中，該水域一直以來都被稱為「波斯灣」。

然而，隨著1950年代泛阿拉伯民族主義運動興起，將其改稱為「阿拉伯灣」的呼聲逐漸高漲。到了1960年代，阿拉伯國家開始強制使用「阿拉伯灣」一詞，這也是波斯灣合作理事會所採納的官方名稱。

至今，「波斯灣」仍是聯合國、國際海道測量組織以及全球大多數地圖集採用的標準名稱。然而，沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特、卡達、巴林及阿曼等沿岸阿拉伯國家，依然強制將其稱為「阿拉伯灣」，自1960年代以來也持續鼓勵盟國遵循此稱呼。

川普去年曾建議將其改稱為「阿拉伯灣」，此舉隨即引發伊朗強烈不滿與抗議。

南海／西菲律賓海

許多國家對中國南方這片廣袤的海域主張主權，並各自使用不同的名稱。中國與許多國家稱其為「南中國海」，中文簡稱「南海」。然而，菲律賓則將位於其西側的這片水域命名為「西菲律賓海」。

這場名稱之爭，源自南海長期且複雜的領土主權與資源爭奪戰。這片海域部分區域、重要島礁以及豐富地下礦產，目前同時面臨台灣、中國、越南、馬來西亞、汶萊、印尼與菲律賓等多方的重疊主權聲索。

近年來，中國海警船經常成群出現在菲律賓船隻附近，甚至屢次發生碰撞。中國海警曾以強力水砲噴灑菲國船隻，中國船員還曾割破菲國充氣艇、鳴警笛，並以高強度雷射光照射菲國官兵。

菲律賓海軍官兵7月和中國海警在南海仁愛暗沙爆發衝突。（路透）
菲律賓海軍官兵7月和中國海警在南海仁愛暗沙爆發衝突。（路透）

伊朗革命衛隊2023年在波斯灣進行演習。（美聯社）
伊朗革命衛隊2023年在波斯灣進行演習。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為川普把美加間的安大略湖改成美國湖，引發加拿大拒絕，紐約時報因此指出，世界上不只這一處水域存在名稱爭端，且往往與政治、歷史和主權問題緊密相連。

  • 日本主張使用「日本海」，南韓長期要求改稱「東海」，北韓則偏好「朝鮮東海」。日本認為其名稱在國際上使用最廣，南韓則主張「東海」已沿用超過2000年。

  • 除日本海／東海外，還有波斯灣／阿拉伯灣，以及南海／西菲律賓海。前者涉及伊朗與阿拉伯國家對歷史名稱的競逐，後者則與南海主權聲索及海上衝突密切相關。

北韓 俄羅斯 川普

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