新聞眼／不只美加 全球爭議水域多 東亞就有2例

俄羅斯海軍響亮號護衛艦去年8月6日在日本海參加中俄「海上聯合-2025」軍演。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普改名安大略湖引發爭議之際，本文盤點全球多個水域命名糾紛，從日本海／東海、波斯灣／阿拉伯灣到南海／西菲律賓海皆牽涉歷史與主權角力。

川普 總統日前發布行政命令，將美加兩國間的安大略湖改名為美國湖，而加拿大總理卡尼拒絕。紐約時報報導，其實不只安大略湖，世界上還有其他水域存在名稱爭端。

日本海／東海

這片水域位於朝鮮半島及其北方的俄羅斯 以及東側的日本之間。然而，這片海域究竟叫什麼名字，完全取決於你詢問的對象是誰。

日本稱其為「日本海」；南韓則長期主張應稱為「東海」；北韓 官方則偏好使用「朝鮮東海」。日本政府在官方網站上強調，「日本海」自19世紀初期以來在國際的使用頻率上便具備「壓倒性優勢」，並批評其他改名主張皆屬「毫無根據的論點」。南韓外交部則堅稱，使用「東海」這個名稱早已超過2000年。

這項爭端長期以來都是「國際海道測量組織」（IHO）最頭痛的難題之一。該組織致力於推動全球海洋環境與名稱的標準化及資料收集。然而，當他們於1920年代末期出版首份全球海洋地圖時，將這片海域標註為「日本海」，而當時的大日本帝國正對朝鮮半島實行殖民統治。

波斯灣／阿拉伯灣

由伊朗與數個阿拉伯國家所環繞的這片水域，數十年來同樣陷入名稱爭議之中。從古波斯人、古希臘人到現代英國人，歷史上的各種地圖、文獻與外交場合中，該水域一直以來都被稱為「波斯灣」。

然而，隨著1950年代泛阿拉伯民族主義運動興起，將其改稱為「阿拉伯灣」的呼聲逐漸高漲。到了1960年代，阿拉伯國家開始強制使用「阿拉伯灣」一詞，這也是波斯灣合作理事會所採納的官方名稱。

至今，「波斯灣」仍是聯合國、國際海道測量組織以及全球大多數地圖集採用的標準名稱。然而，沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特、卡達、巴林及阿曼等沿岸阿拉伯國家，依然強制將其稱為「阿拉伯灣」，自1960年代以來也持續鼓勵盟國遵循此稱呼。

川普去年曾建議將其改稱為「阿拉伯灣」，此舉隨即引發伊朗強烈不滿與抗議。

南海／西菲律賓海

許多國家對中國南方這片廣袤的海域主張主權，並各自使用不同的名稱。中國與許多國家稱其為「南中國海」，中文簡稱「南海」。然而，菲律賓則將位於其西側的這片水域命名為「西菲律賓海」。

這場名稱之爭，源自南海長期且複雜的領土主權與資源爭奪戰。這片海域部分區域、重要島礁以及豐富地下礦產，目前同時面臨台灣、中國、越南、馬來西亞、汶萊、印尼與菲律賓等多方的重疊主權聲索。

近年來，中國海警船經常成群出現在菲律賓船隻附近，甚至屢次發生碰撞。中國海警曾以強力水砲噴灑菲國船隻，中國船員還曾割破菲國充氣艇、鳴警笛，並以高強度雷射光照射菲國官兵。

菲律賓海軍官兵7月和中國海警在南海仁愛暗沙爆發衝突。（路透）

伊朗革命衛隊2023年在波斯灣進行演習。（美聯社）