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新聞眼／安大略湖改名 看美加權力遊戲

編譯羅方妤／綜合報導
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川普總統8月27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令將安大略湖更名「美國湖」，白宮並展...
川普總統8月27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令將安大略湖更名「美國湖」，白宮並展示一張更名後地圖。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普將安大略湖改名為「美國湖」後，官方、科技公司與地方機構出現不同稱呼；此舉不僅帶來實務成本，也被視為美加權力與主權角力的象徵。

今年夏季美加貿易談判破裂後，美國總統川普下令將美加邊境五大湖中，面積最小的安大略湖更名為「美國湖」，使得安大略湖在各大地圖上開始出現不同名稱。然而，僅僅更改政府資料庫中的地名，並不代表世界其他地方也會跟著改口。這場安大略湖爭端不僅凸顯更改地名的複雜性，也讓人思考，究竟誰才能最終決定一個名稱能廣為流傳。

毫不意外的是，加拿大完全無法接受安大略湖被更名。美國修改名稱的舉措始於「聯邦地理名稱資訊系統」，這是美國聯邦政府用於統一地理名稱的官方資料庫。川普的行政命令要求將「美國湖」納入系統，並同步刪除舊有的「安大略湖」。

谷歌（Google）基於長期遵照美國政府權威命名來源的政策，配合這項更名作業，這意味著美國用戶在地圖上會看到「美國湖」，而加拿大用戶則會繼續看到「安大略湖」。蘋果公司（Apple）在受到川普施壓後，也採納這個新地名。

民營地圖公司保留舊名

不過，民營地圖公司在法律上並沒有遵循聯邦政府命名的義務。作為最早發展且最知名的數位地圖工具之一，MapQuest率先宣布拒絕採用新地名。這項舉動意外將MapQuest推上了美國Apple App Store下載榜首。

該公司表示，自川普改湖名的行政命令發布以來，美加兩國已有超過150萬人次下載其應用程式。MapQuest總經理柏格表示：「MapQuest的重點是維護人們熟悉的名稱。當大家需要指引路線時，尋求的是一種熟悉感，所以這對我們來說是個很容易的決定」。這些截然不同的應對方式顯示，美國政府更改地名，只會讓一個地理區域出現多種並存稱呼。

緊鄰安大略湖的紐約州奧斯威戈郡，便選擇在其官方與商業文件中繼續保留「安大略湖」。該郡表示，此名稱具有深厚歷史意義，任意更名會給納稅人和企業主帶來不必要的經濟負擔。

捍衛文化 原民不滿淪政治籌碼

原住民塞尼卡族（Seneca Nation）也發表聲明反對更名，強調安大略湖名稱擁有原住民文化根源，且該湖泊在原住民外交史上扮演著重要角色。

塞尼卡族主席表示：「在我們傳統的塞內卡語中，它的名字意思是『美麗的湖泊』。對我們而言，安大略湖不是政治籌碼，也不是畫分美國與加拿大的界線。這整片土地都是原住民的家園，我們自古以來便在此生活」。

不過在美加兩國之外，這項更名產生的影響相當有限。無黨派智庫「新美國」資深研究員拉希姆說：「水體的命名通常屬於各國的自治管轄範圍。儘管有國際海道測量組織這類機構存在，但它們並沒有裁決名稱爭議的權力。通常遇到爭端時，國際上會選擇多名並用」。

一個比較近期的例子是，川普於去年1月決定將墨西哥灣更名為「美國灣」。美國聯邦地圖和部分數位地圖服務陸續採用新名稱，而墨西哥與國際用戶則繼續看到「墨西哥灣」或是兩者並列。

在美國阿拉巴馬州的莫比爾，當地的「墨西哥灣國家海事博物館」在聯邦政府宣布更改地名時，才剛花費近10萬美元完成品牌重塑，這讓博物館剛建立的新形象頓時與一個爭議地名綁在一起。當時該館館長告訴英國廣播公司（BBC），如果再次更名，需要「把整座博物館徹底重新改造一次」，並表示館方會遵循市政官員的決定。如今，該博物館的網站已將名稱簡化為「海灣國家海事博物館」。

行政開支 每年恐多花數億元

類似的棘手問題如今也在安大略湖美方一側上演。

「安大略湖國家海洋保護區」是美國聯邦指定保護區，涵蓋紐約州東部沿岸約4460平方公里的水域與湖床，目前仍保留原有名稱。負責管理該保護區的美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與紐約州政府在聯合聲明中解釋，更名行政命令僅適用於聯邦政府對「湖泊本體」的稱呼，並未改變這個獨立設立的保護區名稱。

更名所衍生的行政與財務負擔，最終很可能還是要由美國政府與納稅人埋單。威奇托州立大學教授海利指出：「這為美國政府額外增加不必要的開支，每年總計可能超過數億元，人們還必須耗費大量時間去針對不同受眾管理這些名稱變更」。

雖然更名帶來許多實務上的麻煩，但真正影響深遠的或許是其背後代表的象徵意義。海利表示：「地理名稱往往會演變成主權與權力的替代象徵，這是一種地緣政治訊號，用來宣示誰掌控國家發展及雙邊關係的敘事權。這類更名所引發的後續象徵與外交衝擊，可能遠比眼前的商業考量更為巨大」。

她認為，這次更名恐進一步削弱美加兩國外交互信，並為雙方貿易關係增添阻礙。加拿大長期以來都是美國重要的商品出口國與第三大進口來源國，海利警告，這類象徵性爭端，未來恐怕會成為兩國更大規模衝突的另一個戰場。

安大略湖及周邊地圖。 製表／羅方妤
安大略湖及周邊地圖。 製表／羅方妤

加州拉哈布拉的一個電腦螢幕8月31日顯示谷歌地圖畫面，上面的安大略湖被標註成美國...
加州拉哈布拉的一個電腦螢幕8月31日顯示谷歌地圖畫面，上面的安大略湖被標註成美國湖。（美聯社）

川普發布行政命令將安大略湖更名為美國湖後，加拿大安大略省省長福特8月29日在格林...
川普發布行政命令將安大略湖更名為美國湖後，加拿大安大略省省長福特8月29日在格林斯比附近的五十點保護區揭幕寫著「安大略湖永遠不變」的標語牌。（路透）

精華 FAQ

  • 文中指出，川普在美加貿易談判破裂後下令更名，並要求美國聯邦地理名稱資料庫納入「美國湖」、刪除「安大略湖」。因此，美國官方系統會先改用新名。

  • Google與Apple依循美國政府命名來源或受施壓後採用新名；MapQuest則明確拒絕更名，並因保留舊稱而吸引大量下載，顯示民間平台並非必然配合。

  • 學者認為，地名更改會造成額外行政與財務負擔，也會成為主權與權力的象徵訊號，影響美加雙邊信任與貿易關係，甚至成為更大衝突的延伸戰場。

聯邦政府 川普 加拿大

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