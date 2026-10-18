海外旅遊／羅馬尼亞雙城記 蒂米什瓦拉賞巴洛克 錫比烏看屋頂眨眼

蒂米什瓦拉自由廣場。（圖／作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者走訪羅馬尼亞蒂米什瓦拉與錫比烏，細數巴洛克古蹟、革命歷史與「眼睛小鎮」奇景，也回憶電影與體操帶來的最初印象。

羅馬尼亞是東南歐最大的國家，與保加利亞和塞爾維亞以多瑙河為界，多瑙河在羅馬尼亞境內流入黑海。如同大多數巴爾幹國家一樣，歷史上羅馬尼亞版圖，也是隨著歷次戰亂而不斷變化。

要提起我對羅馬尼亞瞭解的淵源，可以從兩部電影說起。文革時中國的文化市場一片凋零，偶爾有幾部來自「友好國家」的電影可以打打牙祭；從當時流行的順口溜可一窺端倪：「朝鮮電影哭哭笑笑，越南 電影飛機大砲，羅馬尼亞電影摟摟抱抱，阿爾巴尼亞電影莫名其妙，中國電影新聞簡報。」

蒂米什瓦拉大都會大教堂。（圖／作者提供）

電影+體操 勾起好奇心

其中描述羅馬尼亞電影的，源自當時為數不多的羅馬尼亞電影中的一部 ---「多瑙河之波」；就因為片中有個漂亮的女主角與新婚丈夫相擁相吻的鏡頭，電影票一時洛陽紙貴，在中國的觀影史上可謂劃時代的。

要知道當時的中國近乎禁慾，「樣板戲」裡的英雄人物幾乎全是孤男寡女，不食人間煙火。青年男女談戀愛牽個手也是違禁的，被視作流氓行為。

當這種「天理不容」的鏡頭呈現在大眾面前時還不石破天驚，人們的情感一下子如決了堤的洪水。這部電影喚醒了無數中國飲食男女被禁錮在體內的人的自然屬性，也讓我對羅馬尼亞有了粗略印象。

另一部是「奇普里安‧波隆貝斯庫」。這部電影描述了這位羅馬尼亞著名作曲家的一生，彩色寬銀幕大片。

記得那時阿巴多率領的維也納交響樂團已經訪問了中國，對西方文化漸漸呈開放狀態。因此對影片中男女主人公在草地上「打滾」的煽情鏡頭不再感到血脈僨張；而那首貫徹始終的小提琴獨奏曲「敘事曲」深深打動了當時正癡迷於小提琴的我。如怨如訴的旋律傾訴著音樂家對愛情的嚮往和對前途命運的迷茫，引起了處於人生低潮的我的強烈共鳴，連續看了幾遍。也讓我牢牢記住了這位音樂家的名字和他的家鄉。

體操天才柯曼妮奇（Nadia Comaneci）的橫空出世，更是讓我對這個國家刮目相看，期盼著有朝一日親眼看看這個神祕的國度。

蒂米什瓦拉魚噴泉。（圖／作者提供）

蒂米什瓦拉聯合廣場。（圖／作者提供）

蒂米什瓦拉 「小維也納」

蒂米什瓦拉由於長期受哈布斯王朝的統治，深受奧地利文化的影響，有「小維也納」之稱，眾多巴洛克風格的建築美不勝收。歷史上的蒂米什瓦拉擁有多個「第一」的頭銜：哈布斯王朝第一個使用路燈的城市；第一個採用電力路燈照明的歐洲城市；開設了哈布斯王朝第一個公共圖書館並建立了第一家公立醫院。

近半個世紀中該城市爆發了兩次老百姓群起抗爭的事件：1956年的匈牙利事件後發生了大規模的學生抗議，被當局強硬鎮壓下去；1989年爆發了著名的「蒂米什瓦拉事件」，直接引發了羅馬尼亞革命，導致政權的更迭。蒂米什瓦拉必將在羅馬尼亞的歷史上留下濃墨重彩的一筆。

蒂米什瓦拉歌劇院。（圖／作者提供）

蒂米什瓦拉「母狼育嬰」雕像。（圖／作者提供）

勝利廣場 重要慶典主場

旅館的位置極佳，就在勝利廣場（Victory Square）邊上，步行不到二分鐘。便利的條件吸引我「三顧茅廬」：昨天晚餐後去看了夜景；今天早餐前參觀了朝陽下空無一人的廣場；飯後又隨團遊覽了一次。

勝利廣場是蒂米什瓦拉的中心廣場，城市一系列重要的活動和慶典都在這兒舉行。1989年12月就是在這裡第一個宣佈城市擺脫當局的統治，豎起了第一面反旗，引發了不可阻擋的骨牌效應。廣場有別於其他廣場的地方是，這是一條寬闊的林蔭大道。

廣場的一端是東正教的大都會大教堂（Metropolitan Cathedral），另一端是羅馬尼亞國家歌劇院。廣場的兩側坐落著許多重要的歷史建築，沿街則是各種商店。廣場中央是花壇和噴泉，是個市民休閒的好去處。廣場上還驚訝的發現有「母狼育嬰」的雕塑，那可是義大利羅馬城的城徽，是否可以理解為這裡曾屬於羅馬帝國的版圖。

蒂米什瓦拉的瘟疫紀念柱。（圖／作者提供）

羅馬尼亞諾伊豪斯宮。（圖／作者提供）

自由廣場 昔新兵訓練場

自由廣場（Liberty Square）是蒂米什瓦拉的古老廣場，古代曾作為新兵的訓練場，因此也稱作閱兵廣場。廣場周圍完好的保留著不少巴洛克風格的古建築，廣場中央立著聖瑪莉和聖約翰紀念碑，是在十八世紀肆虐歐洲的大瘟疫後在蒂米什瓦拉建立的兩座紀念碑之一，另一座在我們即將去參觀的聯合廣場。

類似的紀念柱在很多歐洲城市可見，維也納、布拉格、布達佩斯等地都看到過黑死病紀念柱。但比起這幾年戕害全世界，至今未消停的新冠疫情可謂小巫見大巫。在可預見的未來世界各地都會立起一座座新紀念碑。

聯合廣場 擁最有價值古蹟

聯合廣場（Union Square）是蒂米什瓦拉最古老的廣場，也是城市最重要的巴洛克建築保護區。廣場擁有蒂米什瓦拉最有價值的古蹟，包括兩座大教堂、巴洛克宮殿和瘟疫紀念柱等。

錫比烏屋頂上的眼睛。（圖／作者提供）

錫比烏陶工塔。（圖／作者提供）

錫比烏大廣場。（圖／作者提供）

眼睛小鎮錫比烏 藏童趣

錫比烏是羅馬尼亞中部一個保持得相當完好的中世紀古城鎮，瀰漫著濃郁的文化氣息。其中心城區至今仍保留著很多歷史古蹟和歷代建築，2004年成為聯合國教科文組織世界遺產。2007年該城市和盧森堡一同榮獲歐洲文化之都的榮譽稱號；還曾被「福布斯」評為歐洲最宜居多城市之一。

錫比烏古堡圍牆。（圖／作者提供）

錫比烏盛裝的德裔學生。（圖／作者提供）

木匠塔、陶工塔 左右護衛

踏著小石塊鋪成的路面來到一個中世紀古堡，沿著斑駁但依舊堅固挺拔的圍牆踽踽而行，想像著它為抵禦外敵，防禦這座城市而曾經作出的豐功偉績。圍牆兩頭各矗立著一座造型漂亮的塔樓，有著別致有趣的名字：木匠塔（Carpenters’ Tower）和陶工塔（Potters’ Tower），據說是因為當時由這兩個古老的產業工人的工會出資建造的，為老百姓為國家安危分憂解難立此存照。

錫比烏有著「眼睛小鎮」的美譽，許多古建築屋頂上開的天窗頗有特色，遠遠望去酷似一隻隻睜開著的眼睛，吸引了世界上眾多遊客慕名而來。

跟歐洲大多數城鎮一樣，錫比烏也有兩個供市民集會和慶典的廣場，大廣場（Grand Square）和小廣場（Lesser Square）。在大廣場周邊有著眾多重要的歷史建築，包括市政府大樓、布魯肯塔爾國家博物館和聖三一教堂（Church of the Holy Trinity），一座著名的巴洛克風格的羅馬天主教教堂。

錫比烏歷史上長期被哈布斯王朝統治，城市中有大量德國和匈牙利裔居民，上世紀九十年代隨著柏林牆倒塌，東西德統一，大部分德國後裔都移居德國，現在還存留了不到2000人。現任羅馬尼亞總統克勞斯‧約翰尼斯是出生錫比烏的德國人。

連接兩個廣場的是市議會大廈的塔樓，一座錫比烏標誌性的建築。作為城市的象徵經常出現在紀念品和與該城市有關的廣告上。

錫比烏謊言橋。（圖／作者提供）

錫比烏市議會塔樓。（圖／作者提供）

錫比烏市政府。（圖／作者提供）

謊言橋傳聞多 添趣味

小廣場的一端有一座帶有傳奇色彩的行人橋，名謂「謊言橋」（The Bridge of Lies），是羅馬尼亞第一座鑄鐵橋。有關橋的傳說五花八門，最為流行的說法是，如果站在橋上說謊，橋就會坍塌；另個傳說是橋上經常有欺騙愚弄顧客的商人經過，那些被抓的會讓人給扔到橋下。

還有一個傳說，這座橋是軍校學生與女朋友約會的地方，男孩們經常玩失蹤不出現，讓女孩們望斷秋水，直到意識到自己被騙了。對於各種傳說也只能姑妄聽之，給遊人增添些趣味罷了。其實這座橋原來的德文橋名是「躺（lie）著的橋」，後來以誤傳誤成了說謊（lie）的橋。

錫比烏休特廣場。（圖／作者提供）

錫比烏木匠塔。（圖／作者提供）

錫比烏聖瑪麗教堂。（圖／作者提供）

錫比烏慶祝「五月節」（MAIFEST 2023）。（圖／作者提供）

聖瑪麗大教堂 城市地標

越過謊言橋行不多久就是靜謐的休特廣場（Huet Square），廣場不大但非常宜人。路上不時見到成群結隊身穿豔麗的民族服裝的學生們興高采烈的湧往一個方向。出於好奇隨他們一同前往，來到聖瑪麗大教堂前。

聖瑪麗大教堂是錫比烏最著名的哥德式教堂，它的巨大的尖塔是城市的地標。教堂屬於羅馬尼亞路德派講德語的福音派教會。教堂前的廣場人頭攢動，擠滿了歡樂的人群，還有銅管樂隊。原來他們是在慶祝德國人傳統的「五月節」（May Festival, MAIFEST 2023），湊巧讓我們趕上了。