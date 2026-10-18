移民專頁／I-485等待期間 避免離境
文章提醒，I-485久候期間若因急事離境，無論以AP入境或赴領事館續簽H-1B，在當前環境下都可能面臨嚴重check與身分風險，應盡量避免出境。
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文章提醒，I-485久候期間若因急事離境，無論以AP入境或赴領事館續簽H-1B，在當前環境下都可能面臨嚴重check與身分風險，應盡量避免出境。
讀者問：
我的I-485交了20個月了，還在等。因為急，我找了兩位議員幫inquiry，自己也提交了兩個inquiry。原因是家裡老人病重，考慮用AP回國。我有以下問題：
1.我看很多人拿AP，基本還是會renew，那麼現在這種情況(政治環境和現在本人身份)是不是肯定會被check? 需要多長時間？
2.如果回國期間，綠卡申請被RFE，或是要去面試，會不會有來不及辦理的風險？如果收到這些應該如何處理？
答：
1.在過去，根據相關的移民局的備忘錄，你以AP入境後，你的法律上的身份是parolee (假釋入境者)，非移民的H-1B 的身份相應終止。但是，移民局又允許你保留基於原來的H-1B身份的工作許可的特權，只要你繼續為原來的雇主工作，而且授權的工作期限還沒有到期。換言之，你原來的基於H-1B身份的工作許可(employment authorization)不因為你離境而喪失，只要以前被批准的工作期限還沒有到期，你可以繼續為原來的雇主工作，不需要單獨申請EAD，也不需要啟用基於AOS (adjustment of status) 的EAD。 但是如果你的AOS將來被拒絕，則你一下子就沒有了身分。
2.同時，根據移民局相關的備忘錄，如果你之後申請並且移民局批准了H-1B延期或轉換，其法律上的後果相當於終止了AP的身份，又恢復了你的H-1B的身份。
3.但在目前的環境下，不論你以AP入境，或離境後去領事館renewH-1B簽證，都有很大的風險。你的H-1B被check的風險非常大。
4.如果回國期間，綠卡申請被RFE，或要去面試，你的律師仍可以遞交RFE，或要求面試延期。但如果延期請求不被批准，你的I-485將會被拒絕。 因此在目前的環境下，如有可能，應盡量避免離境。
以AP入境後，法律上會成為parolee，原本的H-1B身分通常終止；但若仍為原雇主工作且核准期限未到，原H-1B工作許可多半可維持，不必另辦EAD。 依相關備忘錄，若移民局後續核准H-1B延期或轉換，法律效果通常等同結束AP身分，並恢復H-1B身分；但實務上仍要留意當前審查風險與文件完整性。 律師可代為回覆RFE，或向移民局申請面試延期；但若延期未獲批准，I-485可能被拒絕，因此在目前情況下，若非必要應盡量避免離境。
精華 FAQ
以AP入境後，法律上會成為parolee，原本的H-1B身分通常終止；但若仍為原雇主工作且核准期限未到，原H-1B工作許可多半可維持，不必另辦EAD。
依相關備忘錄，若移民局後續核准H-1B延期或轉換，法律效果通常等同結束AP身分，並恢復H-1B身分；但實務上仍要留意當前審查風險與文件完整性。
律師可代為回覆RFE，或向移民局申請面試延期；但若延期未獲批准，I-485可能被拒絕，因此在目前情況下，若非必要應盡量避免離境。
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