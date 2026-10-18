移民專頁／律師手記：記住兩個重要的日期

限制留學生身分持續期間規則生效，對學生身分產生影響。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 本文提醒兩個關鍵日期：2026年9月15日D/S規則與非法居留計算生效，2026年9月18日則是更嚴公共負擔規定與新版I-485表啟用日。

2026年9月15日是一個重要的日期。這一天，限制留學生 身分持續期間(Duration of Status，D/S)規則的生效日，也是D/S的非法居留(不再具有合法身分者)生效日。而2026年9月18日是公共負擔限制性規則生效日。自2026年9月18日起，USCIS 將只接受2026年9月18日版本的I-485表。

限制留學生身分持續期間規定涉及F、J及I類非移民 簽證，新規定於2026年9月15日的正式實施。就F-1學生而言，新規定將取消「身分持續期間」(D/S)的制度。過去，只要在校園讀書，學生身分不會失效。

而現有D/S將於以下兩個日期中較早的一日終止：2030年11月14日，或該學生在 2026年9月15日當日生效的I-20上所列的結束日期為準。如果學生在該日期之前取得新的I-20，學生及學校應確保SEVIS系統已經記錄該份延長的新I-20。

此外，I-539 表(延長、變更非移民身分申請)及I-765 表(工作許可申請)也將於當日改版，屆時只接受2026年9月15日版本的表格。由於這兩份表格也適用於申請其他不同類別移民福利的人士，因此其他申請人也應注意此表格版本的變更。

2026年9月15日 限制留學生D/S規則生效

2026年9月15日，對已不再維持D/S身分的人士而言，將成為計算「非法居留」(unlawful presence)的第一天。長期以來，D/S 的身份標示一直非常重要，因為持有 D/S 的人士，主要包括學生，即使早已停止從事其 D/S 身份所允許的活動，而且也沒有其他合法身分，一般而言仍不會累積非法居留，除非國土安全部(DHS)或移民法官對其作出不利的裁決。

然而，根據新規定，D/S身分已失效的人士將開始受到 3年及10年不得入境限制的影響。一般而言，自1997年4月1日以後，在美國非法居留滿180天或1年的人士，離境後將分別面臨3年或10年的不得入境的限制。

由於新規定不具追溯效力，因此就計算上述禁止入境期限而言，2026年9月15日將被視為非法居留的第一天。一旦當事人自行離開美國，或被要求離開美國，日後試圖重新入境美國時，就可能受到上述3年或10年不得入境限制的約束。

從2026年9月18日開始，更嚴格的「公共負擔」(public charge)規定正式生效。美國公民及移民服務局(USCIS) 於2026年8月18日發布政策備忘錄「USCIS發布有關公共負擔不准入境判定的指引」，說明移民官在審查時將考慮的因素。

屆時，移民官在審查移民申請時，將考慮以下5項因素：1、外國人的年齡；2、健康狀況；3、家庭狀況；4、資產、資源及財務狀況；5、教育程度及技能。

2026年9月18日 更嚴格公共負擔規定生效

對於在2026年9月18日之前曾經領取「經濟狀況審查型福利」(means-tested benefits)的人士，USCIS將只考慮其是否曾領取用於維持收入的公共現金援助，以及是否曾接受由政府負擔費用的長期機構安置護理。

但是，對於在2026年9月18日當日或之後領取的經濟狀況審查型公共福利，USCIS將考慮任何及所有此類福利。如果USCIS移民官認定申請人僅因「公共負擔」問題而構成不得入境(inadmissible)，移民官可以讓該外國人有機會提供公共負擔保證金(public charge bond)。

是否給予這個機會，將由審理案件的移民官自行決定。USCIS將透過擬拒絕通知(NOID)告知申請人。申請人可以提交I-945表，提供現金保證金(cash bond)，或透過經美國財政部認證的擔保公司提供擔保債券(surety bond)。

此外，I-485表(永久居留登記或調整身分申請)也將於當日改版。自2026年9月18日起，USCIS將只接受2026年9月18日版本的I-485表。查看新版I-485後，可以看到相關變更主要位於第19頁及第20頁。

2025年1月20日版本的I-485詢問申請人是否曾領取某些特定福利，而這些福利在2026年9月18日之前可能涉及公共負擔的審查，包括補充保障收入(SSI)；貧困家庭臨時援助(TANF)；用於維持收入的現金福利計劃；或由政府護理負擔費用的長期機構安置。

舊版表格第20頁有兩個欄位：第一個要求申請人說明SSI等福利的情況；第二個則要求提供有關長期機構安置護理的詳細資料。新版表格取消了上述內容。新版 I-485在第19頁只詢問：你是否曾經領取任何經濟狀況審查型公共福利(means-tested public benefit)？

而在第20頁則提供欄位，要求申請人說明所領取的經濟狀況審查型福利，包括以下資料：「所領取的經濟狀況審查型公共福利」；「開始日期」；「結束日期」；「金額」(如適用)。

因此，在遞交申請及請求之前，申請人需要格外仔細檢查。現在向 USCIS 遞交案件時，比以往任何時候都更需要仔細檢查申請是否完整。USCIS在8月5日發布題為「USCIS 通過加強證據標準，以減少缺乏依據的移民福利申請」的政策通知，指出USCIS可以在不事先發出補件通知或擬拒絕通知的情況下，直接拒絕移民福利申請。

USCIS指出，各項表格的填表說明已列明每一類福利申請所必須提交的初步證據(initial evidence)。USCIS已恢復移民官在多種情況下，可以不先發出RFE或NOID而直接拒絕申請的完整裁量權。此次政策修改了拜登政府時期的政策。先前的政策鼓勵移民官在拒絕福利申請之前先要求補充證據，即使申請人提交的申請並不完整、未能證明自己符合申請資格，或者在遞件時沒有提交當時已明確要求的初步證據。

由於USCIS現在更加重視申請的完整性(completeness)，申請人在遞交 petition(請求)或 application(申請)之前，必須再次仔細核對，確保所有要求的資料都已完整提交。此外，如果申請人或其法律代表對某一類 petition 或 application並不十分熟悉，更應仔細查看該表格的填表說明，確認所有要求的初步證據均已準備並隨申請一併提交。

「公共負擔」規定正式生效，移民官審查時將要求申請人說明所領取的經濟狀況審查型福利。（美聯社）