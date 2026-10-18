回響／關心期中選舉 兩代人為了華裔前途努力

11月3日是期中選舉日，將選出部分國會席次、州政府及地方層級的許多公職。圖為俄亥俄州選民開始提前投票。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 作者以女兒參與社區抗爭、推動亞裔歷史教育與選舉服務為例，呼籲華裔在期中選舉中積極了解、發聲並投票。

讀了周刊9月27日有關於期中選舉 的數篇精彩文章，不禁為世界周刊喝采。同時也有很多的感觸，於是寫下本文。

美國的選舉，常常讓人覺得離自己的日常生活很遠。總統大選大家會關心，至於期中選舉，許多人卻可能覺得「好像沒有那麼重要」。其實，真正和我們每天生活息息相關的，往往就是這些選舉所產生的地方和州政府官員。

公共利益 民眾可以發聲

女兒一家住在亞特蘭大 郊外的谷內郡(Gwinnett County)，今年初，她和其他家長突然得知，學區已經在去年12月的一次會議中通過租賃學校土地的決議，準備在Parsons Elementary School 和Peachtree Ridge High School之間興建一座約150呎高的手機訊號塔，家長事前並沒有得到充分通知。

消息傳開後，女兒和其他家長立刻組織起來，要求學區說明情況。他們把家長的疑問帶到媒體前，希望更多人知道這件事情。家長們關心的問題包括程序透明度、長期租約、學校土地的使用，以及訊號塔靠近孩子活動場所所引起的健康疑慮。這些健康問題本身仍存在不同研究和觀點，因此家長要求的是充分資料和公開討論，而不是在資訊不足的情況下默默接受決定。

2026年4月，學區委員會撤銷了原來的決定，取消這項租約。學區委員也公開表示，家長把意見帶到他們面前，使他們有機會重新了解問題。這件事讓我們看見民主制度最實際的一面：公共決定不是只能由少數人決定，人民也可以發聲。

而我更感動的，是女兒這一代華裔 並不只是在自己的社區爭取權益。2020年疫情期間，亞裔在美國社會曾經面對歧視與偏見。女兒和包括韓裔、華裔以及其他族裔的朋友，開始思考一個更根本的問題：如果下一代美國孩子從小學習的歷史裡，很少看見亞裔移民的經歷、遭遇與貢獻，他們又怎麼能真正理解亞裔也是美國歷史的一部分？

推動公校亞裔歷史教育

於是，他們投入Asian American Voices for Education(AAVEd)的工作，推動把亞裔美國人的歷史與故事帶進喬治亞州的K-12教育。這不是有薪的工作，而是許多人利用自己的下班時間、家庭時間來做的社區工作。AAVEd為教師提供課程資料、教學指南和專業培訓，協助教師把亞洲及亞裔美國人的歷史融入現有的美國歷史與社會科課程。從2022年開始，AAVEd更舉辦全州性的教師專業培訓。到2025年，相關課程和AANHPI Heritage Month教材已經接觸超過30個學區、1萬5000名學生以及800多名教師。

這些年輕的第二代、第三代亞裔，正在做一件很重要的事情：不是要求把任何一段歷史刪掉，而是希望美國歷史能夠更加完整，讓不同族裔的經歷都能被看見。女兒也投入 Asian AmericansAdvancing Justice。這是一個在喬治亞州及美國東南部為亞裔、夏威夷原住民、太平洋島裔以及其他移民社群提供法律與公民權益倡議的非營利組織，工作包括政策倡議、公民參與、法律服務及民權訴訟。

期中選舉 亞裔不缺席

女兒這一代人正在替自己的孩子，也替我們這些第一代移民，鋪一條比較寬的路。而這一次，兩代人又有了交集。

女兒開始投入推動大家關心期中選舉，也發現亞特蘭大地區有不少華裔、韓裔以及其他亞裔移民，第一代長輩可能因為英文能力有限，對選舉制度、候選人及選票上的專有名詞感到陌生。於是，她來找我幫忙。我這個做媽媽的，沒想到到了這個年紀，還能和女兒一起「工作」。她請我幫忙把一些投票及選舉相關的名詞翻成中文，包括繁體字和簡體字，也協助翻譯候選人的名字以及競選議題，讓第一代移民能夠更容易了解自己正在投什麼票。他們還設立熱線，讓有問題的人可以打電話詢問，而我的名字也被女兒放了進去。媽媽就這樣很自然地成了義工。

我忽然覺得，這就是兩代人的接力。第一代來到美國，很多人辛苦工作、納稅、養育孩子，努力讓下一代有更好的生活；第二代長大以後，除了建立自己的家庭和事業，也開始走進社區、學校、法律和公共事務，把第一代沒有時間、沒有語言能力去做的事情接過來。而第一代也不是只能站在旁邊看。我們仍然有自己的力量——我們的經驗、語言，以及對社區的關心，都可以成為下一代的助力。

我們常說：「我們的聲音就是力量。」因為我們都是納稅人，而許多政府和公共機構的服務，正是為社區中的每一個人而存在。我們可以提出問題，可以參加公開會議，可以了解候選人的政見，也可以透過選票表達自己的選擇。

民主制度最重要的地方，就是權力不是只掌握在少數人手中。人民如果願意了解、參與、發聲，公共政策就有機會反映更多人的意見；如果大多數人選擇不參與，決定公共事務的聲音自然就會集中在比較少數的人身上。

美國歷史一次又一次提醒我們，民主並不是理所當然。自由也不是免費的(Freedom is not free. )，它需要一代又一代的人去維護，也需要一代又一代的人願意參與。

所以，今年的期中選舉，我想提醒身邊的華裔朋友：不要以為自己的這一票沒有用，也不要因為語言不夠好，就放棄了解和參與的機會。可以尋找可靠的中文、韓文或其他語言資訊，也可以向社區組織尋求協助。重要的是，先了解，再作出自己的選擇。

而我最想說的，是謝謝女兒這一代。他們沒有等到有人給他們一個正式的職位，也沒有等到有人付薪水；他們關心學校，也關心歷史；關心孩子，也關心法律；更關心下一代將生活在一個什麼樣的社會。

一張選票看起來很小，一個人的聲音看起來也很微弱。但是千千萬萬張選票集合起來，就是人民的聲音；一個又一個家庭、一個又一個社區願意參與，才能讓民主繼續向前。

11月3日，別忘了用自己的選票，為自己、為家庭，也為下一代表達心聲。