星座／10月18日至10月24日 金牛惡補技能 水瓶重新開始
2026年10月18日至10月24日的12星座運勢中，牡羊、雙子、雙魚表現較佳，金牛需重新學習技能，獅子與射手則要留意情緒與人際陷阱。
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2026年10月18日至10月24日的12星座運勢中，牡羊、雙子、雙魚表現較佳，金牛需重新學習技能，獅子與射手則要留意情緒與人際陷阱。
2026年10月18日至10月24日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★★
壓在心上的事逐漸鬆開，整個人也跟著輕快不少。想做的事終於有時間好好投入，興趣、聚會或臨時冒出的新計畫，都容易帶來好心情。只要別把行程塞得太滿，這會是相當愉快的一周。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★☆☆☆☆
開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。
幸運色彩：象牙白
速配星座：獅子座
貴人星座：天秤座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。
幸運色彩：古銅青
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★★☆
甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★☆☆☆
火氣一上來，判斷就容易跟著失準，尤其碰到需要二選一或臨時決策的事情，更別急著當場決定。讓自己離開情緒一下，等腦袋清楚後再看問題，往往會發現原本以為非做不可的選擇，其實還有別條路。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。
幸運色彩：石板灰
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：草地綠
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
感情雖有些小考驗，彼此的心反而更容易靠近；工作與學習沒有太大波折，照原本安排前進即可。財運表現不錯，除了正財之外，也可能有額外的小收穫。整體而言，難題不多，心情也算輕鬆。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
【延伸閱讀】
牡羊、雙子與雙魚整體表現較突出。牡羊心中壓力釋放，適合投入興趣與聚會；雙子在人際與感情上升溫；雙魚則感情、工作與財運都較平穩，心情也輕鬆。 因為生活和工作需求推著金牛必須從零開始補強一些必要能力，過程雖然辛苦，甚至會想逃避，但這些學習對未來發展是有益無害的，屬於長期投資。 獅子要避免嫉妒情緒影響人際關係，否則容易走下坡；射手則要提高警覺，別輕信甜言蜜語，以免遭遇感情或金錢上的欺騙；天蠍也要先冷靜再做決定。
精華 FAQ
牡羊、雙子與雙魚整體表現較突出。牡羊心中壓力釋放，適合投入興趣與聚會；雙子在人際與感情上升溫；雙魚則感情、工作與財運都較平穩，心情也輕鬆。
因為生活和工作需求推著金牛必須從零開始補強一些必要能力，過程雖然辛苦，甚至會想逃避，但這些學習對未來發展是有益無害的，屬於長期投資。
獅子要避免嫉妒情緒影響人際關係，否則容易走下坡；射手則要提高警覺，別輕信甜言蜜語，以免遭遇感情或金錢上的欺騙；天蠍也要先冷靜再做決定。
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