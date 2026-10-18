星座／10月18日至10月24日 金牛惡補技能 水瓶重新開始

AI摘要 文章摘要整理： 2026年10月18日至10月24日的12星座運勢中，牡羊、雙子、雙魚表現較佳，金牛需重新學習技能，獅子與射手則要留意情緒與人際陷阱。

2026年10月18日至10月24日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

壓在心上的事逐漸鬆開，整個人也跟著輕快不少。想做的事終於有時間好好投入，興趣、聚會或臨時冒出的新計畫，都容易帶來好心情。只要別把行程塞得太滿，這會是相當愉快的一周。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

火氣一上來，判斷就容易跟著失準，尤其碰到需要二選一或臨時決策的事情，更別急著當場決定。讓自己離開情緒一下，等腦袋清楚後再看問題，往往會發現原本以為非做不可的選擇，其實還有別條路。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。

幸運色彩：石板灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：草地綠

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

感情雖有些小考驗，彼此的心反而更容易靠近；工作與學習沒有太大波折，照原本安排前進即可。財運表現不錯，除了正財之外，也可能有額外的小收穫。整體而言，難題不多，心情也算輕鬆。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

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