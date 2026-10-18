美國現象／美國槍決史 槍聲與爭議未歇

獨立戰爭期間，大陸軍總司令華盛頓將軍)曾多次下令執行槍決，以遏制士兵譁變或叛逃。圖為1777年冬天，華盛頓(中)駐軍福吉谷，面臨酷寒和嚴重糧食短缺。(維基百科公有領域)

AI摘要 文章摘要整理： 美國槍決歷史從殖民時期延續至今，曾是軍紀與死刑的重要手段，現雖多被注射死刑取代，仍在少數州保留並持續引發人道爭議。

美國執行槍決(execution by firing squad)有一段漫長而複雜的歷史，可以追溯到獨立戰爭時期，當時主要是針對叛變的士兵，因為這種處決方式被認為比絞刑(death by hanging)更符合軍人尊嚴。內戰期間，南北雙方都透過公開槍決來遏止逃兵；在舊西部，它則被視為一種彰顯「邊疆正義」(frontier justice)的手段。即使在21世紀，有些人仍認為槍決比注射死刑 (lethal injection)更人道。

有歷史紀錄以來，美國至少有144名平民囚犯被槍決，幾乎全部發生在猶他州 。這可能與當地摩門教早期的「血祭贖罪」(Blood Atonement)觀念不無關係。雖然美國目前的處決方式以注射毒針為主，但仍有五個州(愛達荷、密西西比、奧克拉荷馬、南卡羅來納和猶他)允許在特定情況下使用槍決。

在北美洲有紀錄可查的最早槍決，發生於1608年的維吉尼亞 州詹姆斯鎮(Jamestown, VA)。首批英國殖民者之一的喬治·肯德爾船長(Capt. George Kendall)被懷疑反叛維吉尼亞殖民地政府，暗中勾結西班牙人而遭到處決。1996年，考古學家在維州一處堡壘的城牆內發現了一具布滿彈孔的屍體，許多人懷疑這就是肯德爾的遺骸。

●獨立戰爭時期

獨立戰爭(1775-1783年)期間，大陸軍總司令華盛頓將軍(George Washington)曾多次下令執行槍決，以遏制士兵譁變或叛逃。

據「美國革命雜誌」(Journal of the American Revolution)記載，1776年9月的哈林高地戰役(Battle of Harlem Heights)期間，康乃狄克州士兵萊芬韋爾(Ebenezer Leffingwell)因擅離職守、怯戰且企圖對上級軍官行凶而被捕。軍事法庭判處他死刑，華盛頓隨後批准並下令召集行刑隊執行。萊芬韋爾雙手反綁、蒙住眼睛，被迫跪在部隊面前。就在最後一刻，一名參與審判的牧師宣布他獲得赦免。華盛頓恩威並施，成功穩住軍心。

但獨立戰爭末期的一場叛變，結局則截然不同。1781年1月20日，駐守在新澤西前線龐普頓營區(Pompton Camp，現今Federal Hill附近)的大約300名大陸軍士兵，由於不滿待遇、伙食和退伍條件，而集體擅離駐地，行軍前往特倫頓(Trenton)。華盛頓唯恐這場叛變嚴重威脅獨立戰爭成敗，於是命令郝伊少將(Major General Robert Howe)率軍包圍這群名士兵，要求無條件投降。

後來軍事法庭決定不追究士兵的責任，只判處為首的三名士官死刑。但多名士兵作證指出其中一名士官並不贊成叛變，所以最後只有兩名主謀士官被處死。執行方式是從300名士兵中抽籤選出12人組成行刑隊，將兩名叛變首腦當眾槍斃。

南卡羅來納州監獄的行刑室，包括白色的電椅和罩著灰色尼龍罩的槍決椅。該州最近一次執行槍決是在2025年4月11日。(美聯社)

●南北戰爭時期

內戰(1861–1865年)期間，南北兩軍都利用槍決做為維持軍紀、嚇阻逃兵、懲罰重大罪行的最主要懲罰手段。據維吉尼亞州人文委員會(Virginia Humanities)統計，在整個戰爭期間，因各種罪名被處決的士兵總數超過500人，比美國歷史上其他所有戰爭期間被處死的人數總和還要多，其中有多達433人是被槍決，聯邦軍(北軍)186 人，邦聯軍(南軍)247人，其餘則多為絞刑。遭槍決的士兵約有三分之二被控「逃兵」(desertion)，其餘罪名則包括叛國、兵變、謀殺和強姦。

在內戰爆發前兩年，南北雙方對於志願役士兵的逃兵行為相對較為寬容，多採取勞役、烙印或扣薪處罰，即使被判死刑也常獲赦免。但1863年以後，由於戰況日益慘烈、軍隊士氣低落和糧食短缺，逃兵人數暴增。「石牆」傑克森(Thomas J. "Stonewall" Jackson)和李伊(Robert E. Lee)等南軍將領開始實施鐵腕軍紀，槍決便成為家常便飯。

南卡羅來納大學(University of South Carolina)歷史學教授馬克·史密斯(Mark Smith)指出，當時行刑地點通常選在十字路口、開闊平地或軍營前公開舉行。軍方會強迫同袍戰友到場列隊觀看，有時人數會多達上萬人。史密斯表示，這種安排是一種「公開的驚悚與恐怖景象，刻意營造震撼與恐懼感，藉此遏制其他潛在的逃兵，以儆效尤。」

根據當時畫家亞佛列德·湯普遜(Alfred Wordsworth Thompson)描繪的北軍第一位因逃兵被處死的士兵威廉·強生(William H. Johnson)槍決場景：死刑犯被反綁雙手，蒙住眼睛，坐在事前準備好的棺材上，隨軍牧師做完臨終祈禱後，由行刑隊開槍處決。

行刑隊通常由死者同袍選出6到12人組成。為了減輕行刑士兵的罪惡感，軍官在裝填子彈時，會將其中一枝步槍裝入空包彈。由於槍枝是隨機分配，沒有人知道是誰射出了致命的一槍，每個人都認為自己拿的可能是空包彈而減輕愧疚。

19世紀畫家湯普遜(Alfred Wordsworth Thompson)的素描，描繪北軍第一位因逃兵被處死的士兵被槍決場景。(維吉尼亞歷史及文化博物館)

●舊西部時代

從內戰結束後一直到20世紀初期，槍決依然是軍方最主要的死刑方式。但是不同於許多好萊塢電影中關於「邊疆正義」的描述，即使在舊西部(Old West)，絞刑才是民間最常見的處決方式，除了猶他州以外。

1851年，猶他州針對謀殺罪立法制定三種刑罰：槍決、絞刑或斬首。第一次槍決是在法院圍牆內執行，令大批到場準備圍觀的群眾大失所望。

1877年猶他州的一起死刑判決引發了聯邦最高法院首例關於特定死刑執行方式的裁判。牧場工人威克森(Wallace Wilkerson)在一場撲克牌賭局引起的激烈衝突中開槍射殺了一名男子，因此被判處槍決。他對這種行刑方式提出質疑，主張違反了憲法第八修正案禁止使用殘酷和異常懲罰手段的規定。本案一直纏訟到聯邦最高法院，大法官以「槍決不會造成恐懼、痛苦和恥辱」為由，駁回威克森的上訴，全案定讞。

1879年5月16日行刑前，威克森喝了大量威士忌壯膽。處決時，他實際上已經酩酊大醉。就在行刑隊開槍那一刻，他稍微扭動了一下身體，子彈沒有打中要害，他倒在地上哀號：「天啊！天啊！他們沒打中我。」痛苦掙扎了將近半小時才斷氣。

1900年以後，除猶他州以外，只有內華達州還採用槍決方式處決人犯。1913年，由於找不到志願者加入行刑隊，內華達州監獄設計了一種透過拉繩可以同時發射三支槍的裝置。

福特罕大學法學院(Fordham School of Law)犯罪學教授黛博拉·丹諾(Deborah Denno)指出，行刑隊槍決在猶他州以外沒有廣泛應用的原因之一是大眾認為這種方式過於野蠻。

●現代：電椅、注射死刑與槍決

1881年紐約水牛城牙醫兼發明家索斯威克(Alfred P. Southwick)首度提出電椅(electric chair)的構想，目的是以「人道、文明和科學」的方式取代傳統絞刑和槍決。其原理是在瞬間將1000、甚至2000伏特以上的強大電流導入人體，讓受刑人立即休克死亡。

但1890年8月6日在紐約州奧本監獄(Auburn Prison)首次執行電椅死刑時，由於電壓不穩，殺人犯威廉·凱姆勒(William Kemmler)歷經多次反覆電擊後才終於斷氣，過程相當慘烈。儘管如此，電椅還是獲得了許多州採用，不過行刑失誤的紀錄，包括皮帶燒斷、頭罩冒煙起火、內臟被燒焦，甚至需要重複多次電擊才能使囚犯斷氣等狀況屢見不鮮，引發人權團體與社會輿論對其殘忍程度的長期批判。

直到1980年代，各州才逐漸開始採用注射死刑取代絞刑和電椅。即使如此，21世紀以後仍有部分州保留電椅做為死刑替代執行方式，美國最後一次執行電椅死刑是2020年2月20日在田納西州。據統計，歷年電椅處決人數總計超過4400人。

從1972年至1976年，美國實質上全面暫停執行死刑四年。1972年6月29日「弗曼訴喬治亞州案」(Furman v. Georgia)，聯邦最高法院以5比4一票之差，裁定當時全美各州的死刑法律與判決程序過於武斷、不一致且帶有種族與階級歧視，違反憲法第八修正案，以致一夕之間全國約600多名死囚的死刑令因此失效，全數減刑為無期徒刑，同時全面暫停執行死刑。

之後幾年間，由於保守派民意壓力和居高不下的謀殺率，有35個州相繼修改法律，試圖符合憲法要求的死刑判決程序。1976年7月2日，最高法院就「格雷格訴喬治亞州案」(Gregg v. Georgia)以7比2的壓倒性投票結果，認定喬治亞等州新修訂的死刑法律合憲，正式結束了為期四年的全國死刑暫緩令。

1977年恢復死刑至今，全美執行了六起槍決，其中三例在猶他州，另外三例都在南卡羅來納州。

猶他州德雷珀州立監獄行刑室內的槍決椅，囚犯坐在椅子上，頭部、上身和雙腿用皮帶固定，以防身體扭動而未能射中要害，兩排還有沙包預防跳彈。(美聯社)

南卡羅來納州2025年再度以槍決方式執行死刑，遭到民眾抗議。(美聯社檔案照)