封面故事／性侵風險紅區 學子須警惕

大學社交生活中飲酒、校外聚會、加入單一性別的學生社團，可能增加性侵事件的發生機率。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出大學入學初期是性侵高風險的「紅區」，校園應從社交文化下手，特別是男學生更要勇於介入並拒絕縱容厭女與侵害行為。

大學是探索新想法、結識新朋友、進入陌生社交圈的時期。但同時，這也是性暴力威脅特別嚴重、極具潛在危險的關鍵時期。

哈佛校報「深紅報」(The Harvard Crimson)報導，最近康乃爾大學(Cornell University)爆出的指控尚未在法庭上得到最終證實。然而，這些控訴是如此令人熟悉，甚至被大家視為在任何大學校園(包括我們自己的校園)都隨時可能發生的事，這本身就應該引起我們的警惕。

全美的大學生在剛入學的前幾個月，這一段時期通常被稱為「紅區」(Red Zone)，在此期間，大一女新生面臨極高的性侵 風險。大學社交生活的幾項典型特徵，往往是極具指標性的誘發因素：學生飲酒、參加校外聚會、加入單一性別的學生社團。這些因素都會增加性侵事件的發生機率。

改變環境 男生責任更重

哈佛大學 (Harvard University)也未能倖免。2024年調查發現，22.1%的大學部女學生曾遭受非自願的性接觸；7.8%則表示曾遭受以肢體暴力強行性侵，或被人趁失去自主同意能力時強行得逞。

儘管現有體制試圖預防性暴力並在發生時做出應對，但政策的作用終究有限。我們的目標應該是改變那些忽視甚至縱容性暴力的社交環境。

改變環境的責任屬於我們，尤其是男學生。

性暴力的持續存在並非源於施暴者本身，而是滋生於那些縱容默許風氣的社交空間：例如，有些社團為了招募新成員，會強迫成員必須以某種特定方式行事；有些人在其他男性用貶損言辭談論女性時選擇保持沉默；有些派對對參與者酩酊大醉與失控行為視而不見。

同儕認同扭曲道德觀

大學裡真正會實施性侵的男性雖然只占少數。然而，男大學生往往錯誤地認為他們的朋友及同儕比自己更支持強暴迷思。

最令人擔憂的是，一名男性是否願意主動介入制止，最強烈的預測因素往往是他對同學態度的錯誤認知，而非他自己內心真實的道德看法。

與此同時，會性侵的男性往往高估了同儕對其行為的支持。當這些施暴者向他人炫耀或描述自己的行為時，會進一步扭曲旁觀同學的認知與判斷。

這是一種在群體中普遍存在、指鹿為馬的心理現象，稱為「眾人無知」(Pluralistic Ignorance)：雖然個人私底下強烈反對某種觀點，卻誤以為身邊的其他成員都完全接受該觀點。

無論他人如何看待或如何評價，你都應該勇敢地站出來反對性暴力。無論這會讓你多麼掃興，或是讓你失去進入下一輪社團遴選(Punch)的機會，你都應該挺身而出。

拒把厭女當社交生活

但其實要扭轉這種困境並沒有想像中那麼困難，只需要調整你、以及你那些觀念錯誤的朋友們的認知即可。

光是認定性侵是錯的、對康乃爾大學爆出的駭人新聞感到震驚，這並不難；真正的改變，需要我們拒絕將厭女(misogyny)、脅迫或趁人之危的侵害行為(predatory conduct)視為大學社交生活運作的一環。

MeToo打破集體沉默

#MeToo(我也是)運動打破了全美對於性侵事件，以及包庇施暴者行為的集體沉默。但它的核心目標絕不僅僅是提高大家的意識，而是要改變人們對周遭人行為的容忍底線。當男性能輕易問出「那女生能下手嗎？」(Shop still open?) 甚至還能得到同儕搭腔時，顯然我們需要做的努力還遠遠不夠。

我們每個人都在重塑並傳遞著文化。每一次我們選擇站出來質疑某些不當行為，或是對某些低俗簡訊打哈哈帶過，我們都在選擇這個社會文化的走向。學生們是時候該承認，自己對身處的社交環境其實擁有改變的力量。

最重要的是，哈佛校園文化的影響力絕不只限於校園之內。

這裡的許多學生，最終都會進入對社會有深遠影響力的機構身處要職。從政壇領袖到華爾街巨頭，從媒體大亨到傑出工程師，我們的學生將躍上具備全國乃至國際影響力的舞台，進而掌握扭轉這個世界道德風尚的關鍵主導權。

但我們不必等到未來對社會產生影響時才重視這件事，那只是讓議題的代價與嚴重性更高而已。

我們的同學現在就在這座校園裡，他們的安全此刻就該被認真重視。因此，這份責任就在我們每個人肩上，我們責無旁貸。