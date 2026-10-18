封面故事／保護學生安全 大學設預防機制

俄亥俄州大的Sigma Alpha Epsilon兄弟會會所。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學兄弟會涉性侵案再掀校園希臘生活安全爭議，賓州大學等校則透過委員會、培訓與限制活動等措施強化性侵預防。

並不是所有的兄弟會(fraternities)、姐妹會(sororities)都有不良行為或威脅學生安全，但多年來與大學校園「希臘生活」(Greek life)有關的爭議卻不少。涉嫌於2024年發生的一起康乃爾大學(Cornell University)兄弟會派對集體性侵案，近來在網路引起高度關注，讓兄弟會與姐妹會文化以及安全問題再次成為熱議焦點。

全國各地大學對於「希臘生活」採取不同因應措施，某些兄弟會與姐妹會因為出現迎新霸凌(hazing)、酗酒、性不當行為等問題而遭校方下令暫停活動。

從區域檢察官的聲明可以看出，康乃爾大學大學案件涉及毒品大量使用，以及一名女學生與七名兄弟會成員之間對於「性合意界線」(lines of consent)的畫分模糊不清。

「芝加哥之星」(Chicago Star)分析，儘管外界對於康大性侵案是否處理妥當抱持懷疑，網路聲浪對於這起事件應該是為真實性侵案件還是所有相關人士一整晚接連做出錯誤決定所導致的結果爆發激辯，更值得令人憂心的則是全國大學校園因為「希臘生活」文化而持續發生安全問題的趨勢。

康大事件發生後，已經有大學開始針對學生安全採取行動。

成立性侵預防委員會

「每日賓州人報」(Daily Pennsylvanian)報導，賓州大學(University of Pennsylvania)宣布成立專門關注性侵預防與意識提升的委員會。委員會將檢討目前學校的相關政策，為所有學生提供更強而有力的暴力預防支援。

賓州大學同時宣布成立強制要求的「人際暴力預防培訓」(interpersonal violence prevention training)計畫，與康大學生會成立協調機制並成立由學生主導的專門小組，對賓州大學民權中心(Center for Civil Rights)的性侵因應規範提供諮詢。

賓州大學「虐待與性侵預防組織」(Abuse & Sexual Assault Prevention organization)學生代表發表聲明說，採納學生聲音有助於改革學校的「教育法修正案」第9條(Title IX)政策。

那些年的死亡悲劇

多年來，由於校園當中以及「希臘生活」相關的死亡案件與不當行為指控頻傳，某些大學祭出廣泛限制。

「今日美國報」(USA Today)2018年報導指出，賓州州立大學(Penn State)兄弟會新進成員皮亞扎(Timothy Piazza)喝酒之後摔下樓梯死亡之後，學校下令停止兄弟會社交活動，路易斯安納州立大學(Louisiana State University)兄弟會新進成員葛魯弗(Maxwell Gruver)在與喝酒有關的迎新霸凌儀式當中死亡，後來學校也暫停「希臘生活」相關活動。

佛羅里達州立大學(Florida State University)、德州州立大學(Texas State University)、俄亥俄州立大學(Ohio State University)都曾發生涉及酒精或迎新霸凌的死亡案件、調查或指控，導致學校下令暫停「希臘生活」活動。

密西根大學(University of Michigan)發生性不當行為、迎新霸凌、酗酒以及下藥指控後，兄弟會與姐妹會社交活動遭到暫停。

愛達荷大學(University of Idaho)希臘事務委員會遭控迎新霸凌、性侵以及未成年飲酒之後，與酒精相關的社交活動從此遭到無限期禁止。

某些學校在兄弟會與姐妹會之外，提供其他社交文化做為選項。

定位為「天主教耶穌會人文主義大學」的岡薩加大學(Gonzaga University)有150多個學生組織，夏威夷太平洋大學(Hawaii Pacific University)舉辦社團嘉年華，校內也有學術、文化、娛樂以及專業團體。

普林斯頓大學(Princeton University)並不認可聯誼性質的兄弟會或姐妹會，並說這些組織造成社交排他性(social exclusiveness)，對於提升宿舍生活品質並無助益。相反的，普林斯頓大學有500多個學生社團與組織。

流行文化助長風氣

「芝加哥之星」分析，「希臘生活」變得普遍可能與電影及流行文化描述的極端派對文化情節有關，即使在家長心目中擁有良好價值觀或宗教學校裡，不一定沒有偏差學生，重點在於教育孩子尊重自己與身邊的人，並對校園安全保持警覺，與父母及師長持續保持對話。

康乃爾大學校園內發起遊行，抗議校方對2024年兄弟會性侵案的處理方式。（美聯社）