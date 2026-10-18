封面故事／「希臘生活」 拓人脈藏危機

阿拉巴馬大學姐妹會的招新活動。（美聯社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹美國「希臘生活」社團的歷史與演變，並以Kappa Delta與康乃爾性侵案為例，指出其人脈、包容與慈善面向背後仍潛藏霸凌與安全危機。

姐妹會Kappa Delta指出，許多人好奇，為何國家泛希臘聯誼會(National Panhellenic Conference)旗下部分女性組織稱為「姐妹會」(Sorority)，有些卻自稱「兄弟會 」(Fraternity)？

「Sorority」一詞源自拉丁文soror(意為姐妹)，是1882年雪城大學(Syracuse University)斯莫利博士(Dr. Frank Smalley)為Gamma Phi Beta所創。此前女性組織因缺乏專屬名稱，通稱為「女性兄弟會」(Female Fraternities)。

國家泛希臘聯誼會旗下至今仍有三分之二的女性團體在法律上登記為Fraternity。

姐妹會拒當社交附屬品

作為九個自稱為Sorority的組織之一，Kappa Delta成立於維吉尼亞州第一所招收女性的朗伍德大學(Longwood University)，創立之初便拒絕成為男性社團的社交附屬品。1904年創刊的The Angelos of Kappa Delta Sorority指出，Kappa Delta不是男性社團的附屬組織，而是「為了共同目標聚集的女性獨立實體」。其宗旨涵蓋建立友情、推動文學教育與改善婦幼權益，此精神隨後由諾貝爾文學獎得主賽珍珠(Pearl S. Buck)等成員推廣至全球。

希臘字母保持社團神祕

數位媒體Greek Reporter報導，美國大學兄弟會與姐妹會統稱為「希臘生活」(Greek Life)。此傳統始於1775年威廉瑪麗學院(College of William and Mary)第一個兄弟會Phi Beta Kappa。

創辦學生為了與僅辦派對的社團區隔，採用希臘字母連結古希臘學術創新與文化底蘊；希臘字母同時扮演「加密」功能，使社團保持祕密結社的神祕感與專屬性。

Phi Beta Kappa傳至哈佛(Harvard)與耶魯(Yale)，成為學術卓越象徵，歷史上培育出17位美國總統、40位最高法院大法官及136位諾貝爾獎得主，包括歐巴馬(Barack Obama)與前財政部長葉倫(Janet Yellen)。

三大演變暴露內部傳統

邁入21世紀，希臘式社團進行三大演變。注重包容性(打破排他性招收多元族群)、重視慈善事業(透過社區服務重塑形象)，以及拓展專業人脈(利用校友網絡提供實習與職涯導師，吸引重視職涯發展的學生)。

大學先鋒報(University Herald)報導，康乃爾(Cornell)大學近期因重啟的性侵刑事調查與民事訴訟陷入混亂。化名Jane Doe的前學生控告兄弟會Chi Phi的七名成員於2024年10月對其進行集體性侵。

案件暴露兄弟會內部危險社交傳統，例如將男女學生綁在一起喝完香檳的Champagne and Shackles，以及由姐妹會成員為兄弟會侍奉晚餐的Thursday Night Dinner。

湯普金斯郡(Tompkins County)地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)表示，因筆錄顯示原告明確表示遭強姦，檢方已計畫將證據提交大陪審團。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)亦呼籲聘請外部律師對校方回應進行獨立審查。

校方表示已將兩名涉案學生開除、兩人停學，並永久關閉該Chi Phi分會。但此案重創學生對校園安全的信任，引發對兄弟會文化與捐贈者關係的反思。

MedPage Today報導，針對Chi Phi兄弟會調查引爆醫療界對「生物霸凌」(Biological Hazing)的公衛警告。

怕遭孤立 隱瞞霸凌

被稱為「兄弟會流感」(Frat Flu)的校園群聚感染，源於新成員(Pledges)遭受霸凌的「人為集體食物中毒」。在入會儀式中，新成員常被強迫吞食變質海鮮、生肉、嘔吐物、排泄物甚至飲用髒拖把水。這些極端行為會將志賀氏菌(Shigella)、沙門氏菌與隱孢子蟲等劇毒病原體直接送入體內，極微量即可引發嚴重的細菌性痢疾。

由於霸凌95%未通報，受害學生因害怕社交孤立隱瞞實情，致使公衛監測失效。病原體隨後透過共用電子煙、情侶接觸及宿舍公共浴室傳播給一般學生。

對此，報導呼籲校園醫療必須革新。落實醫療豁免(Medical Amnesty)，為揭露霸凌史的學生提供無條件免責保護，將懲罰集中於施暴者與社團幹部；主動篩檢，校園診所應將集體飲食挑戰納入常規問診，並在迎新季節採用綜合糞便PCR檢測以阻斷傳播鏈。

俄亥俄州立大學學生參加戶外派對。（美聯社資料照片）