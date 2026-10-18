生活／餐桌還在 多久… 沒請朋友在家吃飯了

在家聚餐面臨設計菜單、查看冰箱、採買食材等瑣事，令人生畏。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，美國家庭招待親友在家吃飯的頻率大幅下降，社交逐漸被外送、串流與線上互動取代，餐桌作為維繫關係的場域正在消失。

不知道從什麼時候起，我們愈來愈少請朋友來家裡吃飯了。朋友相約，往往先找餐廳；忙碌一天後，我們會打開外送軟體；稍微有一點空餘的時間，最後都留給了熱門新劇。家裡的廚房和餐桌，已經好久沒有為朋友留出一個晚上。

1950、60年代的經典文學與戲劇裡，約翰厄普代克(John Updike)的「夫妻們」(Couples)、愛德華阿爾比(Edward Albee)的「誰怕維吉尼亞 ．吳爾芙？」(Who's Afraid of Virginia Woolf?)，以及理查葉慈(Richard Yates)的「革命之路」(Revolutionary Road)，都不約而同把人物關係搬進中產家庭的客廳。朋友到家裡吃飯喝酒，既是小說和舞台上的場景，也是當時美國社會生活的日常縮影。

「大西洋月刊」近日比較歷年與今年的調查指出，美國人每月至少一次在家招待親友的比率，由1975年的42%降至2026年的12%，幾十年前再尋常不過的社交習慣，正在淡出我們這一代人的生活。

★面對面交流 愈來愈少

這種改變也很難用「社交只是換了地方」來解釋。哈佛大學 教授普特南早在「獨自打保齡」中便指出，招待朋友並非單純從家中轉移到餐廳、酒吧，而是在整體消失。此後數十年的趨勢也大致如此。美國人面對面相處的時間持續減少，餐飲業甚至發現，獨自用餐正變得愈來愈常見。

美國衛生與公共服務部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)今年推出烹飪節目「The Real Food Show」，鼓勵美國人用日常食材，在家準備健康、可負擔的餐點。然而，回到廚房不僅僅是做一頓飯這麼簡單；想菜單、查看冰箱、採買食材的瑣事不會隨下班而結束。在雙薪家庭裡，工作、通勤、照顧孩子已把晚上切得零碎，如果還要邀請朋友，實在麻煩。

與1970年代相比，今天人們更常旅行、看演唱會，也花更多時間運動；跑步俱樂部等新型社交活動近年也頗受歡迎。然而，增加的休閒並不等於增加的社交。許多人的運動仍是戴著耳機獨自健身，或在家跟著影片做瑜伽。

換言之，約伴晚餐的消失，並非由於另一種面對面社交的全面興起；更多時候，人們只是愈來愈習慣獨自度過閒暇時間。「大西洋月刊」的時間使用調查顯示，美國人每天看電視平均花2.6小時，社交與溝通僅35分鐘，低於2015年的41分鐘。

★線上社交 取代傳統聚會

傳統的社交模式，被線上社交所取代。尋找伴侶時我們會優先考慮透過交友軟體，聯絡朋友時靠線上群組。如果刷幾則動態，就能知道親友近況，那邀請親友來吃一頓飯就顯得有些多餘了。大量的前期準備與投入時間傾聽和溝通，都並非易事。

久而久之，我們不只減少了聚會，也可能逐漸失去與真人相處的那種靈敏度。多年不見的朋友終於坐到一起，卻相顧無言；幾個人圍著一張桌子，手指卻各自在手機螢幕上滑動。退回到螢幕背後反而成了最容易的選擇。

最近筆者和朋友搭公寓電梯時，遇到一隻可愛的小狗。朋友好奇牠是什麼品種，第一個反應卻不是詢問牽著狗的主人，而是拿起手機拍照問AI。我們的生活正在變得愈來愈不需要向人開口。

★餐桌互動 難被螢幕取代

但電子螢幕提供的虛擬陪伴，真的能完全取代面對面的交流嗎？我們的生活中，仍有許多經驗是無法被數位化的。餐桌上朋友的笑聲、孩子的一句口誤，甚至一段尷尬的沉默，都是無法透過螢幕傳遞的訊息。這些細微的互動正是關係得以維繫的養分。

李安在電影「飲食男女」裡，描寫了一種沒有智慧手機的疏離。老朱每周做一桌菜，試圖把三個女兒留在同一張餐桌上，但工作、戀愛和各自的人生，已讓四個人愈坐愈遠。30年過去，餐桌仍在那裡，但想要一張坐滿人的熱鬧餐桌卻愈來愈難。

下班回家，從冰箱拿出一份冷凍義大利麵，放進微波爐加熱，坐在沙發上刷幾段短影音，再替朋友的訊息點幾個讚，的確比邀請朋友來家裡吃飯省事許多。

許多人愈來愈習慣獨自度過閒暇時間，運動也是獨自健身；示意圖。（美聯社）