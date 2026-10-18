世界之窗／仁醫法耶 塞內加爾一束光 紀念醫院啟動

塞內加爾叢林醫學會主席法耶醫師。（圖皆為作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文追憶塞內加爾叢林醫師法耶一生投入偏鄉醫療，直到帶病奔赴病村途中殉職，作者並宣布啟動紀念醫院，延續他的救人志業。

在塞內加爾的一個叢林村莊，一位母親抱著兩個吃奶的女兒，身後跟著三個女孩走了進來。她雙眼閃爍著憂愁，告訴翻譯：孩子們腹瀉兩周，發熱厭食，一周前已有一個女兒死去。我檢查後發現孩子們都已脫水，便問法耶醫師，是否像在美國那樣補液休息即可？他說：「用抗菌素。非洲家庭共用一個大碗用手抓飯，又缺水洗手，細菌、寄生蟲一人感染，全家遭殃。美國那套在這裡不頂用。」

2013年5月，我結識了塞內加爾叢林醫學會主席法耶醫師，並跟著他走村看病，從零學起熱帶叢林醫學。

2017年4月7日，我第五次陪法耶醫師前往700公里外的麻風村法蒂閣。那一天，我親眼看見他生命的火焰最後一次燃燒。

捐贈者銘牌示例。（圖皆為作者提供）

★出身醫學世家 叢林行醫

路上他講起自己：生於Goree島，父親是達喀爾大學醫學院皮膚科教授；他畢業於同一所學院，又拿到國際扶輪社獎學金，在法國波爾多完成住院醫訓練。回國後，他曾喝紅酒、開豪車，以為自己成功了，可面對兩手空空、眼神絕望的病人，他並不快樂。

「我父親一年大部分時間都在叢林村莊看病人，父親的榜樣，像火苗一樣，一直燃燒我的心。孩子病死街頭，乞丐倒斃路邊。那時候，塞內加爾孩子死亡率接近50%，人均壽命也只有50歲，一個男人可以娶四個妻子，每個妻子平均生五個孩子。…我沒辦法視而不見。」

於是他減少自己診所的時間，來到「非洲哭泣」小醫院接生看病。「我發起成立了塞內加爾叢林醫學會，150多位醫師加入了我們，我被推薦為首任主席。大家一起做，事情會慢慢好起來的。」

他看著我的眼睛，流露出誠摯，「我們也感謝你們，一群醫師從美國來幫助我們。」我的臉紅了，「我們來到這裡，像蜻蜓點水，沒有必要的設備，也不能長時間在這裡服務。不好意思，跟你們比不了。」

「我早感覺活不過60歲，現在58歲了。」他平靜地說，「我希望像勇士一樣死去，在去看病人的路上，或者在醫院裡，而不是死在家裡的床上。」一束陽光射進車窗，他的眼睛像一汪泉水，我覺得他的靈魂變成了一束光。他身患糖尿病、高血壓和哮喘，卻不願離開崗位。

不久，他頭暈惡心，血糖高達385。他堅持自己注射了胰島素，稍有緩解後，眼圈紅了：「我再說一遍，我希望像一個戰士一樣死在戰場上，也許我會得償所願。」

徐俊醫師(後者)在搶救法耶醫師。（圖皆為作者提供）

★突發心梗 搶救仍難挽回

突然法耶醫師的喉嚨發出鳴叫聲，他胸腔起伏，呼吸急促。天哪，他的氣喘可能發作了。我趕緊拿出Albuteral，打開蓋子，搖了一下讓他吸入，他的臉色慢慢紅潤一些，在烈日下竟喊冷要蓋毯子，陷入半昏迷。

入夜抵達肯塔古時，他血糖又跌到45。深夜和次日清晨，他上吐下瀉，脈搏微弱，心率111。我們急送他到地區醫院。醫院不提供任何藥品和食物，家屬須到街上購買。輸液後，他暫時穩定，還衝我笑了笑。

麻風村有300位病人在等。我囑咐當地醫師嚴密監測，對他說：「老朋友一定挺住，等我回來。」看了20多個病人後，電話傳來噩耗：法耶醫師因心肌梗塞去世。

我伏在桌上痛哭，悔恨不該讓他來，更不該離開他。如果我在醫院守著，他也許不會死。可門外病人的嘈雜把我拉回現實——完成他的使命比哭泣更重要。

我強迫麻木的大腦繼續看病，連兩周的藥量都算不清，直到衛生長官來電，以尊重英雄為由命令停診。麻風村酋長只說了一句：「死亡是人生路途的一個里程碑，不要難過。」

第二天清晨，法耶醫師穿著白大褂躺進簡陋的綠皮棺材，沒有村民送別，也沒有儀式，只有我和幾位隊員目送靈柩被抬上一輛破舊小車。我心中憤懣：為這片土地獻出生命，值得嗎？可我還是在棺木前發誓：「每年都來看您，替您照顧病人；有了錢，就建一座法耶醫師紀念醫院。您沒有死，您的生命將在我身上延續。」

13年來，我們投入200多萬美元，建起一所技術學校和兩個小診所；除疫情外每年有近150位志願者前來，累計診療2萬多人次，免費發放價值1000多萬美元的藥物，完成60多例外科手術、1000多例牙科手術，配送1000多副眼鏡，接生3000多名嬰兒。

★籌建醫院 讓更多生命獲救

但沒有自己的醫院，就無法聘請長期醫師、持續追蹤病人，也沒有分科和急診，每年還要花大錢租用手術室。今天，我們正式啟動法耶醫師紀念醫院項目。我們已選中一塊8.6英畝的土地，通路通電，可以打井，距達喀爾國際機場半小時車程，已籌10萬美元購買，正在辦理過戶。

建設分三階段：先建門診樓、多功能大廳和宿舍（30萬至40萬美元）；再增設住院部、手術室、檢查科室和急診（35萬至65萬美元）；最終發展專科及ICU、CT／MRI等，成為地區醫療中心（250萬至450萬美元）。奉獻分四個層級，從50美元資助一位病人的治療，到以1萬至30萬美元為診室、手術室乃至整棟大樓命名。

我彷彿又看見法耶醫師開著破舊的豐田車在黃沙中飛馳。他本可過安逸的生活，卻選擇去叢林村莊，每次只收1.5美元診費，一個月薪水不及美國醫師一天的收入。他圓臉、高顴骨、光禿的腦袋，拄著拐杖，那永不停止的微笑，催我向前。

我彷彿聽見他說：「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。你要替我把麥子撒在非洲的莽原上！」

人生最大的幸福，莫過於幫助別人。