料理功夫／日式胡麻青菜

AI摘要 文章摘要整理： 這道日式胡麻青菜作法簡單快速，利用汆燙綠色蔬菜與紅蘿蔔後拌上胡麻醬，適合忙碌晚餐並兼顧清爽與營養。

這道日式胡麻青菜是一道在家常餐桌上非常受歡迎的清爽小菜，製作過程簡單快速且不需要繁複的調味料。透過運用隨手可得的新鮮綠色蔬菜，搭配市售的香濃胡麻醬，不僅能在短時間內為餐桌增添風味，更能完美平衡日常飲食中常見的油膩感。這道料理特別適合忙碌的平日晚餐，或是想攝取豐富膳食纖維時的最佳選擇，無論是大人、小孩都能品嘗到蔬菜的清甜。

材料：

1.新鮮綠色蔬菜1把

2.紅蘿蔔少許

3.市售日式胡麻醬適量

作法：

1.準備一鍋滾水，加入少許鹽巴後，將洗淨的綠色蔬菜與紅蘿蔔片放入鍋中汆燙至熟透。

2.將燙好的蔬菜撈出，徹底瀝乾水分並稍微放涼，隨後輕輕擠掉多餘水分，並切成方便入口的大小。

3.將處理好的蔬菜盛入盤中，均勻淋上適量的胡麻醬，即可端上桌享用。

小提醒：

在滾水中加入少許鹽巴可以有效保持蔬菜的翠綠色澤與爽脆口感。蔬菜汆燙後的水分務必盡量擠乾，這樣後續淋上胡麻醬時，醬汁才不會被殘餘水分稀釋而影響濃郁風味。胡麻醬的用量可以完全依照個人喜好來酌量增減，如果喜歡清爽口感可以少加一點，讓整體風味更顯輕盈無負擔。

精華 FAQ Q1：這道日式胡麻青菜適合在什麼情境下食用？ 它很適合忙碌的平日晚餐，也適合想快速端出清爽小菜的時候。做法省時、材料容易取得，能在短時間內為餐桌增加蔬菜與開胃風味。

Q2：汆燙蔬菜時為什麼要在滾水中加少許鹽巴？ 在滾水中加少許鹽巴，可以幫助蔬菜保持較翠綠的色澤，也能維持汆燙後的爽脆口感。這個小步驟能讓成品看起來更鮮亮、吃起來更好吃。

Q3：拌胡麻醬前為什麼要先把蔬菜水分擠乾？ 因為蔬菜若殘留過多水分，會把胡麻醬稀釋，讓醬汁變淡、風味下降。先瀝乾再輕輕擠掉多餘水分，能讓胡麻醬更濃郁地附著在蔬菜上。

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