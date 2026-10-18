料理功夫／經典紅燒牛肉麵

AI摘要 文章摘要整理： 這道經典紅燒牛肉麵以牛腱心、豆瓣醬與多種香料慢燉，搭配川燙、爆香、燜煮等步驟，重現濃郁湯頭與軟嫩牛肉的家常美味。

牛肉麵是最具代表性的美食之一，不論是大街小巷的在地老店，或是家中的溫馨餐桌，總能聞到那股令人垂涎的迷人香氣。一碗完美的紅燒牛肉麵，精髓在於慢火熬煮的濃郁湯頭、吸附滿滿精華的Q彈麵條，以及軟嫩入味的牛肉塊。雖然製作過程需要花費一些時間，但當您品嘗到第一口融合了牛骨香與辛香料的甘醇湯汁時，所有的等待絕對都是值得的。今天就讓我們一起動手，在家重現這道讓人魂牽夢縈的經典美味。

準備食材(4-6人份)：

主料：牛腱心1000g、手工拉麵4-6份、青蔥3根、老薑5片、蒜頭8瓣。

香料包：八角3粒、桂皮1片、花椒1大匙、草果1顆、甘草3片。

調味料：豆瓣醬3大匙、醬油100ml、米酒50ml、冰糖20g、水2000ml、沙拉油2大匙。

配菜：青江菜適量、酸菜適量。

料理作法：

1.川燙牛肉：將牛腱心洗淨後切成厚度約3cm的塊狀。準備一鍋冷水，放入牛肉塊與少許薑片、米酒，開大火煮滾。待血水與雜質完全浮出後撈出牛肉，並用溫水洗淨表面浮沫備用。

2.爆香辛香料：取一深鍋，倒入2大匙沙拉油，放入薑片、蒜頭與花椒粒，以中小火爆炒出香味。接著加入3大匙豆瓣醬拌炒，炒出紅油與豆瓣醬的特有香氣，此步驟是湯頭濃郁的關鍵。

3.燉煮牛肉：將川燙好的牛肉塊放入鍋中，與豆瓣醬料翻炒均勻，讓每塊牛肉都裹上醬色。倒入100ml醬油、50ml米酒與20g冰糖，加入2000ml清水，同時放入裝有八角、桂皮、草果的香料包。

4.小火慢燉：大火煮滾後轉小火，蓋上鍋蓋慢燉90分鐘至2小時。中途可檢查水量，確保牛肉軟嫩入味。時間到後熄火，不開蓋燜30分鐘，讓牛肉充分吸附湯汁。

5.煮麵與組合：另備一鍋滾水將手工拉麵煮熟撈起放入碗中。青江菜燙熟備用。將熬好的紅燒牛肉湯與大塊牛腱淋在麵條上，擺上青江菜、酸菜與蔥花，香濃的牛肉麵即完成。

小提醒：

1.牛肉建議選擇帶筋的牛腱心，燉煮後口感軟嫩且富含膠質，滋味最棒。

2.豆瓣醬帶有鹹度，醬油與鹽分的用量可依個人口味適量調整。

3.牛肉湯煮好後若能靜置隔夜再食用，風味會更加濃郁醇厚。

精華 FAQ Q1：紅燒牛肉麵的關鍵風味來自哪些製作重點？ 關鍵在於先川燙去除血水，再以薑蒜、花椒和豆瓣醬爆香，之後加入醬油、米酒與香料包慢火燉煮，才能形成濃郁湯頭與入味牛肉。

Q2：這份食譜主要使用哪些食材來完成牛肉麵？ 主料有牛腱心、手工拉麵、青蔥、老薑與蒜頭，香料包包含八角、桂皮、花椒、草果與甘草，另外還需豆瓣醬、醬油、米酒與冰糖調味。

Q3：烹調紅燒牛肉麵時有哪些實用小提醒？ 建議選帶筋的牛腱心，燉後口感更軟嫩；豆瓣醬本身有鹹度，調味可依口味調整；若牛肉湯隔夜再吃，風味通常會更濃厚醇香。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。