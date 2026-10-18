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理財百科／ 別讓「演算法定價」敲竹槓

編譯周靜芝
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科技「窺探者」會追蹤消費者購物行為，利用這些資訊為零售商設定最佳價格；示意圖。(...
科技「窺探者」會追蹤消費者購物行為，利用這些資訊為零售商設定最佳價格；示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

演算法定價已滲入網購與旅遊等場景，企業可依消費者行為與裝置資訊調整價格；FTC正推動揭露規範，消費者則可透過比價與登出購物自保。

消費者若懷疑零售商不僅透過數位科技監控他們的購買行為，甚至連購買意願也受到窺探，這種想法完全沒錯。理財網站Money Wise指出，科技「窺探者」會追蹤消費者購物行為，利用這些資訊為零售商設定最佳價格；例如高爾夫服飾零售商，根據你上次在球場穿過的襯衫品牌來調整價格，賭你會再次購買，或某度假村利用定位追蹤來推斷你最喜愛的度假目的地，並依這些數據將相關旅遊套裝的價格悄悄調高。

這個問題如此普遍，以致美國聯邦貿易委員會(FTC)在去年8月啟動一項個人化定價執法政策聲明，要求使用消費者數據的零售商及其他企業必須向個人說明三件事：該價格是個人化定價、採個人化定價的依據、定價時使用哪些科技偵測方法。

FTC主席弗格森(Andrew Ferguson)表示，當消費者看到標價時，會以為這是所有人看到的相同價格，而非零售商根據個人資料估算、消費者願意支付的金額；FTC雖無法律權限全面禁止個人化定價，但若企業未能告知消費者其個人資料如何被用於定價，可能違反FTC法規及其他法律。

被追蹤1年 多花1200元

「消費者報告」(Consumer Reports)與經濟智庫Groundwork Collaborative近期的一項研究，讓437名使用網路代購平台Instacart的志願者在同一家Safeway超市購買同一盒Wheat Thins餅乾，結果發現價格差異高達23%。此外，該研究還發現每位購物者都受到演算法定價實驗的影響，價差估計可能讓一個家庭每年多花費約1200元。

個人化定價技術極為精密，消費者通常不知道自己正被追蹤。德州深度科技創業工作室The Capital Index技術長索羅金(Rodion Sorokin)指出，該模型不需要消費者收入資料，也能自行推斷。

企業能輕易追蹤消費者的裝置、郵遞區號、將商品加入購物車的速度，以及是否曾兩次放棄購買同一項商品。索羅金說，每項都是微小的訊號，而現代機器學習很擅長將這些微小訊號堆疊起來，推斷出一個消費者不致心痛、可以接受的價格。

這項技術的設計初衷，正是為確保消費者無法追蹤這些追蹤機制。索羅金表示，單憑一個螢幕無法測試，唯一可靠的方法是並排比較：同一商品、同一時間，兩台裝置或兩個帳戶，一個已登入、一個未登入；如果價格有差異，且與運費或庫存無關，就代表是個人化定價。

從風險角度來看，零售商或任何提供服務的企業，都可以監測機票、飯店、租車和活動門票等本就持續波動的商品價格。索羅金說，個人化定價隱藏在正常的價格波動中，對像雜貨這類重複購買的項目影響頗大；Instacart的研究中提到的每年1200元，正是來自每項商品幾美分的差價。

哪些行為易遭監控？

若FTC的執法政策能順利通過，將有助於消費者；但購物者亦可採取積極措施，讓自己的購物行為更為隱密。這些舉措或能扭轉局面，讓科技「窺探者」無從下手。

了解哪些購物行為正被監控，需反覆考慮、多次瀏覽的類別，風險最高；通常包括電子產品、機票、飯店、租車或金融商品。

戴爾(Dell)科技人工智慧產品管理總監皮特卡(Saurabh Pitkar)表示，顧客通常會花費數天時間反覆查詢這些商品，而個人化模型能捕捉所有這些資訊，藉此了解其購買意願；零售商會透過螢幕上特定的互動情況，以及重複造訪行為來衡量消費者購買意願。

這三招可自保

科技隱私專家表示，在登出帳號的狀態下購物效果最顯著。消費者專家格雷夫斯(Shampaigne Graves)指出，因為消費者帳號的購買歷史，是零售商所能掌握最豐富的資料。

在兩台裝置或兩個瀏覽器之間比較價格，也有助於拆穿個人化定價。格雷夫斯針對任何超過幾百元的商品，在購買前會遵循以下步驟：

*在兩台裝置上查看價格，其中一台處於登出狀態。

*將官方網站的價格與比價網站進行比較。

*設定價格提醒，而非立即購買。

她建議，可能的話，將商品留在購物車中24小時，接著會突然收到的該商品折扣的電子郵件，正是演算法承認最初的價格其實有議價空間。

提供服務的企業可以監測機票、飯店、租車和活動門票等持續波動的商品價格。(美聯社)
提供服務的企業可以監測機票、飯店、租車和活動門票等持續波動的商品價格。(美聯社)

精華 FAQ

  • 演算法定價是企業依消費者瀏覽、停留、加入購物車等行為推估支付意願，再調整價格。它常把個人資料轉為更高售價，讓同商品出現不同價格。

  • FTC要求業者清楚告知三件事：價格是否屬個人化定價、採用這種定價的依據，以及定價時用了哪些科技偵測方法，以免消費者誤以為人人同價。

  • 專家建議登出帳號後購物，並用兩台裝置或不同瀏覽器比價，再搭配官方網站與比價網站比較，設定價格提醒，必要時把商品留在購物車24小時觀察變化。

零售商

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