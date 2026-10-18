醫生的話／胸痛心梗？原來是胃食道逆流

想要減少胃食道逆流發作頻率與嚴重程度，須從飲食調整、生活作息、姿勢方面來調整。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出胃食道逆流常以胸痛偽裝心梗，若長期未控制，可能進展為巴雷斯特食道症與食道腺癌，並強調PPI用藥與生活調整的重要性。

胃食道逆流症(GERD)有著最具戲劇性的症狀，因為會偽裝成「心肌梗塞」的致命胸痛。

這是非心源性胸痛，其疼痛感常呈現壓迫性、絞榨感，甚至會放射到左臂、頸部或下巴。大量患者驚恐地以為自己心臟病 發作、即將面臨死亡而叫救護車掛急診。經過全套昂貴的心臟檢查後，才發現只是胃酸逆流刺激了食道。

另外，胃食道逆流症也有最具警示性的演變。大眾常以為胃酸逆流頂多是開水、胸口燒心不舒服而已，但它在病理學上的演變過程其實非常驚心動魄：第一步：胃食道逆流，胃酸不斷灼傷食道上皮；第二步：巴雷斯特食道症(Barrett's Esophagus)，為了對抗酸蝕，食道黏膜細胞被迫發生「腸化生」(變形成像小腸一樣的細胞。這是嚴重的癌前病變)；第三步：食道腺癌(Esophageal Adenocarcinoma)，細胞最終失控癌變。

碳酸飲料、咖啡 易導致發病

根據WHO的最新統計數據，全球胃食道逆流的患病總人數已高達 8.25億人，平均盛行率約為13.98%，而美國更達18%到28%。碳酸飲料、橘子汁和酸性果汁還有咖啡，最容易導致胃酸逆流。

在降低胃酸的藥物中，效果最強、最主流的是質子幫浦阻斷劑(Proton Pump Inhibitors，簡稱 PPI)，如 Omeprazole(奧美拉唑)、Pantoprazole(潘托拉唑)等。65歲以上的老年人有高達54.6%的人正在服用PPI類降胃酸藥物。

老年人通常患有慢性病，經常需要服用會「傷胃」的藥物，如非斯特羅抗炎藥(NSAIDs/止痛藥)與阿斯匹靈(Aspirin)，這些藥物會抑制胃黏膜的保護作用，很容易導致胃潰瘍或出血。老年人的內臟疼痛敏感度降低，胃酸反流時可能不會表現出經典的「燒心(胃灼熱)」感，而是表現出非典型症狀(如慢性咳嗽、吞嚥困難、胸痛)。這常導致病程更嚴重食道炎或巴雷斯特食道症，進而需要長期服用更強的藥物。

這類藥物最好是在睡前服用，因為胃酸倒流，通常會在躺下睡覺時加重。睡前服用40毫克，保持低水平胃酸10到12小時。若是預防胃灼熱，在飲用食物和飲料之前10到60分鐘服用。若是治療急性胃灼熱，在症狀出現時，喝一大杯水吞服整片藥劑。治療慢性疾病如食道逆流或者是胃潰瘍，應該早晚各服用一次。

服用胃食道逆流的藥物，要避用含酸性的藥物，比如說抗真菌藥物，如酮康唑，和伊曲康唑；避用HIV或者是某些癌症治療藥物；避用稀血劑如華法林和替札尼定，會抑制能分解這些藥物的肝臟酶，導致藥物積聚在體內，增加危險副作用造成低血壓或者是嚴重嗜睡或者是過度出血；避用非類固醇抗發炎藥物，如布洛芬以及阿司匹林；避用酒精，飲酒會增加頭暈和頭痛的副作用，而且增加肝臟負擔，會增加胃酸倒流的症狀；不要吸菸，尼古丁會刺激胃酸分泌，降低治療潰瘍或緩解灼熱的療效；此外，貧血者會降低鐵質補充劑的吸收。

最重要的是24小時之內不可服用超過兩片；除非醫師明確的指定，一個療程不要超過14天。

65歲以上或患有腎臟疾病的老人，若長期服用可能會發生罕見的神經系統副作用，例如意識混亂、躁動或者出現幻覺。另外，也可能會導致維生素B12水平降低，心率不整或者是腸胃不適引起便祕或腹瀉。注射劑會引起患者體內毒素水平升高，而被食藥局禁用召回。

一般情況之下，服用藥物後30到60分鐘之後，要看有足夠的時間從食道完全進入胃部。胸口灼熱感、消化不良或胃痛消失或者是發生頻率降低的時候，就表示藥物正在發揮作用了。

短期服用少於兩周的話通常可以立刻停用，不會出現任何重大問題。長期或者高劑量服用每日服用20到40毫克持續數月的話，突然停藥，胃黏膜可能會暫時分泌更多胃酸導致短暫的灼熱或消化不良。在這種情況下，幾天內逐漸減少劑量或按照需要時服用，才可以緩解不適。

70%患者 一停藥就復發

若是診斷出示胃食道逆流症，不可以驟然停服藥物。特別是服用的是主流的質子幫浦抑制劑(PPI)等強效抑酸劑時，如果突然「斷藥」，極易引發「反彈性胃酸分泌過多」，這會導致胃酸在短時間內報復性大量分泌，使火燒心、胃酸逆流等症狀比吃藥前更加嚴重。根據美國國家研究機構的報導，在臨床上，高達70%的患者一停藥就會復發。

日常生活想要減少胃酸倒流發作頻率與嚴重程度，須從飲食調整、生活作息、姿勢方面來調整。

飲食調整，吃飯只吃七分飽。過飽會使胃部壓力過大，直接頂開食道與胃之間的閘門(賁門)。

放慢進食速度。細嚼慢嚥，每餐吃滿20分鐘，避免吞入過多空氣增加胃部壓力。

避開刺激性食物。降低賁門壓力(使其鬆弛)的食物，咖啡因(咖啡、濃茶)、巧克力、高糖甜食、薄荷、酒精；刺激胃酸過度分泌的食物，油炸與高脂肪食物、辛辣香料、柑橘類水果(柳丁、檸檬)、番茄製品。

避免喝大量的水。湯水、飲料建議在飯前或飯後30分鐘飲用，吃飯時避免大量喝湯或喝水，以免胃部體積瞬間變大、稀釋胃酸延長消化時間。

吃完東西後三小時內絕對不要躺下、睡覺或劇烈運動。這段時間胃部正在全力消化，平躺會使胃酸直接因重力關係逆流回食道。

戒掉宵夜。晚餐與睡眠時間應至少間隔三到四小時。若半夜有強烈饑餓感，僅能吃少量蘇打餅乾，切忌吃重口味消夜。

戒菸。 抽菸會降低食道下括約肌(賁門)的伸張力，並減少能中和胃酸的唾液分泌量。

調整睡眠姿勢。向左側睡能讓胃的位置低於食道，減少逆流風險；使用「抬高床頭」的方式，將床頭整體墊高10-15公分(約4-6吋)，或使用專用的三角防逆流枕。

減輕腹部壓力。不要穿著過緊的衣物、避免用塑身衣或將皮帶束得太緊。

體重過重者積極減重，因為腹部脂肪會持續對胃部施加壓力，這是導致慢性逆流的主因。

飯後避免彎腰駝背、猛烈蹲下或壓迫腹部的動作(如洗碗、拖地等活動)。

(作者為大華府地區執業醫師)