我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法

李逸萍
聽新聞
test
0:00 /0:00
南瓜船競賽充滿了萬聖節化妝舞會的趣味。(圖╱作者提供)
南瓜船競賽充滿了萬聖節化妝舞會的趣味。(圖╱作者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

本文介紹俄勒岡州波特蘭周邊多個萬聖節景點，從聖海倫斯的整月慶典、索維島採南瓜，到孤杉墓園導覽與圖拉丁南瓜船賽，展現節日的多元創意。

萬聖節是最具新奇創意的美國節慶。這個源自於追思逝者的宗教節日，演變成今日老少咸宜、扮鬼搞笑的節慶，想必跌破許多專家學者的眼鏡。萬聖節活動，從到南瓜園採南瓜的傳統活動，擴展成逐年走紅的墓園導覽行程。千奇百怪的應景活動，提供了五花八門的多種體驗，為每年一度的節日增添無限的期待。

聖海倫斯的萬聖節街道裝飾。(圖╱作者提供)
聖海倫斯的萬聖節街道裝飾。(圖╱作者提供)

聖海倫斯 慶祝一個月

聖海倫斯(St. Helens)位於俄勒岡州西北部，南抵波特蘭約40分鐘車程，北至西雅圖需兩個半小時車程。約有1萬5000人口的聖海倫斯，曾是迪士尼影片「女巫一族」(Halloweentown)的拍攝景地。1998年，為慶祝影片上演，該鎮舉行了盛大的遊行派對。隨後，聖海倫斯被冠上「萬聖節小鎮」的美譽。自2015年以來，聖海倫斯成了歡度萬聖節的旅遊景點，當地的遊行派對也因此擴展成長達一個月的慶祝活動。

每年10月，聖海倫斯舊城區變裝成萬聖節主題樂園。街道上的商店櫥窗，紛紛出現驚心動魄的大怪手、陰森森的骷髏頭。一波波的影音特效，傳送驚悚嚇人的氣氛。主題樂園內的遊樂項目包括：迷宮探險、魔術秀、鬼屋驚魂等活動，吸引著無數慕名而來的遊客。

前往聖海倫斯當天，烏雲忽聚忽散，雨點時大時小，瀰漫著一股詭異的氣氛。當我與家人抵達舊城區時，竟然在昏暗陰沉的天色中，看見一道絢麗的霞光。當地搞怪的氣候，似乎也成了萬聖節小鎮的花招特技。另外，舊城區內遍布歷史性建築物。1984年，該區被列入國家歷史景點名錄。

隨後，我們經過市政廳，看見了萬聖節小鎮的裝飾主角——南瓜稻草怪獸。這件公共藝術品象徵著當地的節慶氣氛。我們漫步來到了第一街，沿街散步，欣賞花樣百出的鬼怪裝飾：握著掃把的女巫在屋頂上飄揚不停，從路邊草地探出的骷髏頭有著滿口爛牙，一群白色幽靈對著商店櫥窗擠眉弄眼，應有盡有，各具特色。

另外，我也看見不少商店以電影「暮光之城」(Twilight)為裝潢主題。原來，聖海倫斯也是該片的拍攝場地之一。

告別小鎮之前，我們在一間以海盜為裝潢特色的餐廳用餐。血跡斑斑的菜單上，印著各式漢堡和墨西哥塔可餅的選項。點完餐點後，我好奇地問服務員，為何菜單上的斑斑血跡是綠色？他露出神秘的笑容，輕聲地回答：「外星人！」

俏皮可愛的創意，為我留下會心一笑的美好記憶。

聖海倫斯萬聖節小鎮的商店布置。(圖╱作者提供)
聖海倫斯萬聖節小鎮的商店布置。(圖╱作者提供)

索維島 農場採南瓜

索維島(Sauvie Island)位於波特蘭的西北方，兩地相距約20分鐘車程。這座小島於1940年起，成為俄勒岡州的候鳥保育生態區。該項條文同時也包括維護當地的農田與鄉村景觀。居住人口約為千人的索維島，土地面積與紐約曼哈頓相似。該島北半部為野生動物保育區，這裡是太平洋候鳥遷徙路線的棲息地，超過275種鳥類依賴此地，以完成每年的遷徙任務。

南半部以農田為主，許多農田開放自採農園。每年10月，自採南瓜也成了該島最受歡迎的活動。回想起第一次自採南瓜的經驗，真是回味無窮。當我走進索維島上的南瓜田時，十分驚訝地發現這麼巨大的南瓜，竟然來自於低矮細長的蔓藤。站在南瓜遍布的田裡，放眼望去，金碧輝煌，充滿了喜氣。幾年後，帶著孩子到南瓜田，不僅為萬聖節揭開序幕，也為孩子的成長留下甜美的紀錄。

從田裡帶回家的南瓜，不進廚房烹飪，直接上桌雕刻。雕刻南瓜源自於愛爾蘭神話故事。約於1840年，愛爾蘭移民帶著萬聖節入境美國。根據愛爾蘭傳統，11月1日是新年的第一天，也是冬季的開始，同時也是逝者返回人間探親的日子。傳說一位名為傑克的吝嗇鬼，曾經欺騙惡魔以取得財富。傑克死後，上帝不讓他上天堂，惡魔不讓他下地獄，傑克因此被卡在人間遊蕩。人們得知後，開始在大頭菜(Turnip)上雕刻嚇人的圖案，以驅逐傑克的逗留。愛爾蘭移民來到美國後，以大南瓜取代大頭菜。隨著萬聖節的多元化發展，南瓜上的畫面不再局限於鬼怪的臉譜。從可愛的動物造型至優美的風景畫面，層出不窮，令人眼花撩亂。

38--金黃色的大南瓜為萬聖節增添不少喜氣。(圖╱作者提供)
38--金黃色的大南瓜為萬聖節增添不少喜氣。(圖╱作者提供)

孤杉墓園 導覽行程聽鬼故事

孤杉墓園(Lone Fir Cemetery)位於波特蘭市區內，它是當地歷史最悠久、且持續使用的墓園。園內最早的埋葬可溯源自1846年。1855年，該地設立成為公墓。1866年，相關單位以墓園內的一棵孤獨的杉木，做為墓園的名字。墓園內2萬5000多個墓碑，成為當地最忠實的歷史見證。該墓園於2007年被列入國家歷史景點名錄。

2000年，一群志工成立了「孤杉墓園之友」，以保護逐漸被破壞的墓園。該團體同時著手策畫導覽行程，以滿足社會大眾的好奇心。隨著萬聖節新奇創意的活動趨勢，每年10月的墓園導覽團，參加人數也逐年暴增。

我與家人曾經在孤杉墓園參加過多次導覽行程。出乎意料地，墓園內的鬼故事聽來趣味十足。無論是英雄事蹟、醜聞或流言，都讓我們聽得不時噗哧笑出聲。其中，霍桑醫師(James C. Hawthorne)的故事最令我難忘。站在墓碑旁，大夥兒專心地聽著：1861年，霍桑醫師在波特蘭創建出太平洋西北岸的第一所精神病院。他同時倡導人道護理治療，拒絕以牢房監禁病患。另外，霍桑醫師在墓園內購買了兩塊墓地，以供自己和無人認領的過世病患使用。我聽了十分感動，這是我聽過最甜美的鬼故事。

孤杉墓園是波特蘭歷史最悠久的墓園。(圖╱作者提供)
孤杉墓園是波特蘭歷史最悠久的墓園。(圖╱作者提供)

墓園導覽行程是備受歡迎的萬聖節應景活動。(圖╱作者提供)
墓園導覽行程是備受歡迎的萬聖節應景活動。(圖╱作者提供)

圖拉丁小鎮 南瓜船競賽

圖拉丁(Tualatin)位於波特蘭市南方，兩地相距約20分鐘車程。小鎮內的圖拉丁湖是美國西岸巨型南瓜船競賽(James C. Hawthorne West Coast Giant Pumpkin Regatta)的地點。每年10月下旬，吸引了成千上萬的遊客前來共襄盛舉。當我與家人抵達湖區時，擁擠的人群已經在湖畔圍成一道密密麻麻的人牆。隨著往返來去的腳步，我們穿越人牆，正巧趕上開賽的響聲。

眼前的一群南瓜船，搖搖擺擺地划向湖心。仔細再看，各式各樣的南瓜船裡，分別坐著海盜、超人、酋長、巫婆和UPS快遞員。他們手持划槳，使出渾身解數，左右開弓，有的在湖面上直打轉，有的在湖面上進退兩難，有的乘風破浪而去，在湖面上划出略勝一籌的優勢。人聲鼎沸中，不時傳來加油的喝彩聲和喧譁的歡笑聲。萬眾歡騰的氣氛，讓我深刻體驗到節日慶典的魅力。

世界第一個巨型南瓜船賽於1999年在加拿大的溫莎市(Windsor)舉行。2004年，在太平洋巨型蔬菜種植協會的大力推動之下，南瓜船競賽終於在圖拉丁鳴笛開賽。藉著與一位志工老伯聊天，我了解到參賽者多為巨型南瓜的種植者。坐在自己種的南瓜裡參賽，真是一種成就感啊！另外，與「綠手指」無緣的人也可參賽，他們可分為兩類：贊助團體的代表成員，或是經由抽籤取得參賽資格的幸運者。

南瓜船賽之前，主辦單位會先標明參賽南瓜的重量，低於400磅的南瓜會被淘汰。符合資格的巨型南瓜，一個個被移送到湖裡進行切割與挖空，挖出南瓜子，削去部分南瓜果肉，以雕刻出划槳人的座位。接著，志工老伯以傳授祕方的口吻說，南瓜船愈大愈難取勝。愈大就愈重，愈重就划得愈慢。他緊接著對我說：「明年你應該參賽。你已經知道得勝的祕訣了。」

圖拉丁小鎮的南瓜船競賽，每年吸引了成千上萬的旅客。(圖╱作者提供)
圖拉丁小鎮的南瓜船競賽，每年吸引了成千上萬的旅客。(圖╱作者提供)

我笑著搖頭回應，心裡想著，萬聖節真是個令人期待的節日。

精華 FAQ

  • 因為它曾是電影《女巫一族》拍攝地，之後發展出萬聖節主題慶典。每年10月舊城區會布置成樂園，並把遊行派對延長為1個月。

  • 索維島兼具候鳥保育區與農田景觀，北半部保護野生動物，南半部開放自採農園。10月採南瓜成為親子活動，也讓節慶與鄉村風光結合。

  • 參賽者坐進挖空的巨型南瓜內划船，南瓜需先通過重量門檻。比賽場面熱鬧，選手造型各異，既有種植者也有抽籤或贊助代表，十分吸睛。

萬聖節 南瓜 西雅圖

上一則

生活／餐桌還在 多久… 沒請朋友在家吃飯了

下一則

理財百科／ 別讓「演算法定價」敲竹槓

延伸閱讀

城鎮傳真／麻州女巫之城 天天萬聖節

城鎮傳真／麻州女巫之城 天天萬聖節
迎萬聖節 盤點灣區11個南瓜節活動 適合親子出遊

迎萬聖節 盤點灣區11個南瓜節活動 適合親子出遊
布利桑頓「萬聖節」幽靈夜遊 重現百年老城傳說

布利桑頓「萬聖節」幽靈夜遊 重現百年老城傳說
沙加緬度多場萬聖節免費活動 全家同樂

沙加緬度多場萬聖節免費活動 全家同樂

熱門新聞

語言治療並不是「英文補習」。對有需要的孩子，它可以涉及發音、理解和表達語言、社交溝通等能力；對沒有可靠口語的孩子，還可能包括輔助溝通工具。(趙Irene提供)

封面故事／紐約特教治療 華人家庭「有服務、沒有人」

2026-10-11 14:51
克蘭西被控在家中殺害三名年幼女子，之後試圖自殺，最後導致自己癱瘓。(美聯社)

美國現象／母殺子悲劇 竟成網紅金雞母

2026-10-11 11:45
簡單計算活到多少歲才能「回本」，可幫助退休族決定何時領取社安金。（美聯社）

退休生活／何時領社安金？精算回本年齡

2026-10-11 02:16
比尼恩賭場。（路透）

城鎮傳真／8古老賭場 重溫狂野西部年代

2026-10-11 02:14
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

封面故事／她對抗教育不平等 女兒很受傷

2026-10-11 12:50

星座／10月11日至10月17日 巨蟹縮小目標 獅子愉快安穩

2026-10-11 02:02

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨