城鎮傳真╱解鎖萬聖節百變玩法

南瓜船競賽充滿了萬聖節化妝舞會的趣味。(圖╱作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹俄勒岡州波特蘭周邊多個萬聖節景點，從聖海倫斯的整月慶典、索維島採南瓜，到孤杉墓園導覽與圖拉丁南瓜船賽，展現節日的多元創意。

萬聖節 是最具新奇創意的美國節慶。這個源自於追思逝者的宗教節日，演變成今日老少咸宜、扮鬼搞笑的節慶，想必跌破許多專家學者的眼鏡。萬聖節活動，從到南瓜 園採南瓜的傳統活動，擴展成逐年走紅的墓園導覽行程。千奇百怪的應景活動，提供了五花八門的多種體驗，為每年一度的節日增添無限的期待。

聖海倫斯的萬聖節街道裝飾。(圖╱作者提供)

聖海倫斯 慶祝一個月

聖海倫斯(St. Helens)位於俄勒岡州西北部，南抵波特蘭約40分鐘車程，北至西雅圖 需兩個半小時車程。約有1萬5000人口的聖海倫斯，曾是迪士尼影片「女巫一族」(Halloweentown)的拍攝景地。1998年，為慶祝影片上演，該鎮舉行了盛大的遊行派對。隨後，聖海倫斯被冠上「萬聖節小鎮」的美譽。自2015年以來，聖海倫斯成了歡度萬聖節的旅遊景點，當地的遊行派對也因此擴展成長達一個月的慶祝活動。

每年10月，聖海倫斯舊城區變裝成萬聖節主題樂園。街道上的商店櫥窗，紛紛出現驚心動魄的大怪手、陰森森的骷髏頭。一波波的影音特效，傳送驚悚嚇人的氣氛。主題樂園內的遊樂項目包括：迷宮探險、魔術秀、鬼屋驚魂等活動，吸引著無數慕名而來的遊客。

前往聖海倫斯當天，烏雲忽聚忽散，雨點時大時小，瀰漫著一股詭異的氣氛。當我與家人抵達舊城區時，竟然在昏暗陰沉的天色中，看見一道絢麗的霞光。當地搞怪的氣候，似乎也成了萬聖節小鎮的花招特技。另外，舊城區內遍布歷史性建築物。1984年，該區被列入國家歷史景點名錄。

隨後，我們經過市政廳，看見了萬聖節小鎮的裝飾主角——南瓜稻草怪獸。這件公共藝術品象徵著當地的節慶氣氛。我們漫步來到了第一街，沿街散步，欣賞花樣百出的鬼怪裝飾：握著掃把的女巫在屋頂上飄揚不停，從路邊草地探出的骷髏頭有著滿口爛牙，一群白色幽靈對著商店櫥窗擠眉弄眼，應有盡有，各具特色。

另外，我也看見不少商店以電影「暮光之城」(Twilight)為裝潢主題。原來，聖海倫斯也是該片的拍攝場地之一。

告別小鎮之前，我們在一間以海盜為裝潢特色的餐廳用餐。血跡斑斑的菜單上，印著各式漢堡和墨西哥塔可餅的選項。點完餐點後，我好奇地問服務員，為何菜單上的斑斑血跡是綠色？他露出神秘的笑容，輕聲地回答：「外星人！」

俏皮可愛的創意，為我留下會心一笑的美好記憶。

聖海倫斯萬聖節小鎮的商店布置。(圖╱作者提供)

索維島 農場採南瓜

索維島(Sauvie Island)位於波特蘭的西北方，兩地相距約20分鐘車程。這座小島於1940年起，成為俄勒岡州的候鳥保育生態區。該項條文同時也包括維護當地的農田與鄉村景觀。居住人口約為千人的索維島，土地面積與紐約曼哈頓相似。該島北半部為野生動物保育區，這裡是太平洋候鳥遷徙路線的棲息地，超過275種鳥類依賴此地，以完成每年的遷徙任務。

南半部以農田為主，許多農田開放自採農園。每年10月，自採南瓜也成了該島最受歡迎的活動。回想起第一次自採南瓜的經驗，真是回味無窮。當我走進索維島上的南瓜田時，十分驚訝地發現這麼巨大的南瓜，竟然來自於低矮細長的蔓藤。站在南瓜遍布的田裡，放眼望去，金碧輝煌，充滿了喜氣。幾年後，帶著孩子到南瓜田，不僅為萬聖節揭開序幕，也為孩子的成長留下甜美的紀錄。

從田裡帶回家的南瓜，不進廚房烹飪，直接上桌雕刻。雕刻南瓜源自於愛爾蘭神話故事。約於1840年，愛爾蘭移民帶著萬聖節入境美國。根據愛爾蘭傳統，11月1日是新年的第一天，也是冬季的開始，同時也是逝者返回人間探親的日子。傳說一位名為傑克的吝嗇鬼，曾經欺騙惡魔以取得財富。傑克死後，上帝不讓他上天堂，惡魔不讓他下地獄，傑克因此被卡在人間遊蕩。人們得知後，開始在大頭菜(Turnip)上雕刻嚇人的圖案，以驅逐傑克的逗留。愛爾蘭移民來到美國後，以大南瓜取代大頭菜。隨著萬聖節的多元化發展，南瓜上的畫面不再局限於鬼怪的臉譜。從可愛的動物造型至優美的風景畫面，層出不窮，令人眼花撩亂。

38--金黃色的大南瓜為萬聖節增添不少喜氣。(圖╱作者提供)

孤杉墓園 導覽行程聽鬼故事

孤杉墓園(Lone Fir Cemetery)位於波特蘭市區內，它是當地歷史最悠久、且持續使用的墓園。園內最早的埋葬可溯源自1846年。1855年，該地設立成為公墓。1866年，相關單位以墓園內的一棵孤獨的杉木，做為墓園的名字。墓園內2萬5000多個墓碑，成為當地最忠實的歷史見證。該墓園於2007年被列入國家歷史景點名錄。

2000年，一群志工成立了「孤杉墓園之友」，以保護逐漸被破壞的墓園。該團體同時著手策畫導覽行程，以滿足社會大眾的好奇心。隨著萬聖節新奇創意的活動趨勢，每年10月的墓園導覽團，參加人數也逐年暴增。

我與家人曾經在孤杉墓園參加過多次導覽行程。出乎意料地，墓園內的鬼故事聽來趣味十足。無論是英雄事蹟、醜聞或流言，都讓我們聽得不時噗哧笑出聲。其中，霍桑醫師(James C. Hawthorne)的故事最令我難忘。站在墓碑旁，大夥兒專心地聽著：1861年，霍桑醫師在波特蘭創建出太平洋西北岸的第一所精神病院。他同時倡導人道護理治療，拒絕以牢房監禁病患。另外，霍桑醫師在墓園內購買了兩塊墓地，以供自己和無人認領的過世病患使用。我聽了十分感動，這是我聽過最甜美的鬼故事。

孤杉墓園是波特蘭歷史最悠久的墓園。(圖╱作者提供)

墓園導覽行程是備受歡迎的萬聖節應景活動。(圖╱作者提供)

圖拉丁小鎮 南瓜船競賽

圖拉丁(Tualatin)位於波特蘭市南方，兩地相距約20分鐘車程。小鎮內的圖拉丁湖是美國西岸巨型南瓜船競賽(James C. Hawthorne West Coast Giant Pumpkin Regatta)的地點。每年10月下旬，吸引了成千上萬的遊客前來共襄盛舉。當我與家人抵達湖區時，擁擠的人群已經在湖畔圍成一道密密麻麻的人牆。隨著往返來去的腳步，我們穿越人牆，正巧趕上開賽的響聲。

眼前的一群南瓜船，搖搖擺擺地划向湖心。仔細再看，各式各樣的南瓜船裡，分別坐著海盜、超人、酋長、巫婆和UPS快遞員。他們手持划槳，使出渾身解數，左右開弓，有的在湖面上直打轉，有的在湖面上進退兩難，有的乘風破浪而去，在湖面上划出略勝一籌的優勢。人聲鼎沸中，不時傳來加油的喝彩聲和喧譁的歡笑聲。萬眾歡騰的氣氛，讓我深刻體驗到節日慶典的魅力。

世界第一個巨型南瓜船賽於1999年在加拿大的溫莎市(Windsor)舉行。2004年，在太平洋巨型蔬菜種植協會的大力推動之下，南瓜船競賽終於在圖拉丁鳴笛開賽。藉著與一位志工老伯聊天，我了解到參賽者多為巨型南瓜的種植者。坐在自己種的南瓜裡參賽，真是一種成就感啊！另外，與「綠手指」無緣的人也可參賽，他們可分為兩類：贊助團體的代表成員，或是經由抽籤取得參賽資格的幸運者。

南瓜船賽之前，主辦單位會先標明參賽南瓜的重量，低於400磅的南瓜會被淘汰。符合資格的巨型南瓜，一個個被移送到湖裡進行切割與挖空，挖出南瓜子，削去部分南瓜果肉，以雕刻出划槳人的座位。接著，志工老伯以傳授祕方的口吻說，南瓜船愈大愈難取勝。愈大就愈重，愈重就划得愈慢。他緊接著對我說：「明年你應該參賽。你已經知道得勝的祕訣了。」

圖拉丁小鎮的南瓜船競賽，每年吸引了成千上萬的旅客。(圖╱作者提供)

我笑著搖頭回應，心裡想著，萬聖節真是個令人期待的節日。