娛樂／拍63年人生史詩 傳奇紀錄片「70 Up」落幕

「70 Up」最終章海報。（取材自IMDb）

AI摘要 文章摘要整理： 《70 Up》以63年追蹤14名英國孩童的人生，成為紀錄片史上最具代表性的長期計畫，第10季在尼克希欽臨終心願下完成，最終為系列劃下句點。

英國經典系列紀錄片「70 Up」（又譯「人生七年」）第十季在當地ITV頻道開播。最新季總共只有兩集，分別於9月15日、22日播出，為這部綿延超過半個世紀的傳奇作品，畫上句號。

1964年，英國ITV旗下的格拉那達電視台（Granada Television）想要創作一套以普通人為主角的電視紀錄片。在第一季中，他們向觀眾介紹了出自不同背景的14名時齡七歲的英國孩童（10男4女）的生活狀況，旨在探討所謂的「七歲看老」，即命運、階級和環境如何影響人的抱負與一生的際遇。

按計畫，創作者會定期回訪，跟蹤他們的人生軌跡，每隔七年推出新的一季。當時恐怕誰也沒想到，這麼一拍，就是整整63年，成為電視紀錄片史上最重要、也最獨特的長期縱向記錄項目之一。在這漫長的十季中，原本帶著稚氣的臉龐、對世界充滿好奇的孩子，慢慢變成了力不從心的垂暮老者。

和後來大行其道的真人秀不同，「70 Up」沒有把「人生」壓縮成接連不斷的戲劇性事件，而是允許時間本身成為敘事工具。從這一點出發，它早已超越一般的真人電視節目的範疇，上升為某種社會考察，通過這群人的成長軌跡，勾勒出足以代表英國社會歷史發展的全景縮影。

參與者最後願望 逆轉紀錄片命運

2019年，「70 Up」第九季播出，14名參與者中，已有了缺席者，琳恩約翰遜（Lynn Johnson）在2013年因病去世，未能參加第九季拍攝。到了2021年，該系列的重要推手、自第二季開始便擔任導演的邁克爾阿普特（Michael Apted）溘然辭世。阿普特於2008年獲得美國社會學會頒發的傑出社會問題報導獎。著名社會學家麥克布洛維（Michael Burawoy）曾評價他「雖然沒有受過正式的社會學訓練，但他的直覺從根本上來說具有社會學性質」。通過他的視角呈現的「70 Up」，生動反映了社會階級的再生產。

隨著邁克爾阿普特的去世，外界原以為「70 Up」系列也會就此終結。不過，14名參與者之一的尼克希欽（Nick Hitchon）的命運，又反過來影響了紀錄片的命運。

2022年，尼克被診斷喉癌末期。隨後，這位成功跨越階層、由農家子弟一躍成為核物理科學家的拍攝對象，主動聯繫了自「70 Up」第四季開始擔任製片工作的克萊爾劉易斯（Claire Lewis），表達了希望在離世前接受最後一次採訪的意願。就在結束訪問的三天後，尼克希欽便與世長辭，而這也讓製片人克萊爾劉易斯大感心碎，因此改變了原先的決定，追加拍攝了最後的第十季。

「70 Up」參與者尼克希欽去世前曾專門拍攝一段採訪。 （取材自澎湃新聞）

後半集數愈發傷感 「恐是最後一面」

第十季由英國紀錄片名導阿西夫卡帕迪亞（Asif Kapadia）接手，他曾執導過「冠軍車神：賽納傳」（Senna）、「馬拉度納」（Diego Maradona）等作品，並憑藉「艾美懷絲」（Amy）拿下奧斯卡最佳紀錄長片獎。相比往季，或許是因為已經說好了是最後一季了，也或許因為剩餘的參與者都已是古稀之年，整體基調變得更為傷感、懷舊。正如參與者之一的尼爾休斯（Neil Hughes）所言，這是「再能見到其他參與者的一次機會，而且很可能是最後一次了」。

14人從童年夢想 走到人生後半場

對於看過「70 Up」的觀眾而言，尼爾休斯往往是給他們留下最深印象的一位。人生的大起大落，在他身上體現得淋漓盡致。來自利物浦的尼爾，小時候天真爛漫，夢想進入牛津大學深造。年輕時，他經歷挫折，一度流落街頭，無家可歸。結果，是一同參加「70 Up」的另一位拍攝對象布魯斯鮑爾登（Bruce Balden）向他伸出援手，為他提供了住所。中年之後，尼爾休斯搖身一變，當上了地方議會成員，還結了婚，徹底安定下來。可到了晚年，他又恢復了單身生活，一個人搬到法國定居。

在這最新一季中，尼爾休斯坦承自己有時會感到異常孤獨。他在鏡頭前說道：「但這是屬於我這個年紀的常態吧……再考慮到我的人生經歷，現在的我大概是挺心滿意足了。」

除了記錄真實、反映歷史的積極意義之外，紀錄片的倫理問題向來也是「70 Up」為人所津津樂道的一個焦點。自七歲開始，這14人便成了全英觀眾家喻戶曉的名字，等於是從小便生活在鎂光燈下，一舉一動都會引來遠超常規的關注。所以，他們的人生軌跡，有多大程度上受到了「70 Up」的影響，要打上一個大大的問號；如果不是參與拍攝的話，這些人的婚姻、事業是否還會變得像現在這樣，也讓「70 Up」有了近乎於「薛丁格的貓」的哲學意義，供人琢磨，耐人尋味。

1964年播出的「70 Up」第一季中，時齡七歲的參與者。 （取材自澎湃新聞） 「70 Up」第二季時，受訪者已成為青少年。（取材自豆瓣電影）

或許也是因為知道這次就是最終季的關係，11位參與者在這一季中，除了自己的人生故事之外，還特意大談特談了節目本身，針對其對自己的影響嘗試做出總結，甚至還對導演邁克爾阿普特的工作做了一番評價，質疑他當初是否也存在某些性別、階級和意識形態上的偏見。

正如另一位參與者賈桂琳芭賽特（Jacqueline Bassett）所言：「雖然整個過程有時也充滿了挑戰，但能參與這麼一件事情，總體來說還是覺得很棒。儘管他們最初想要探討的是階級問題，但最終，它變成了一個關於我們自身、關於不同的觀眾如何與我們產生共鳴的故事。」

（取材自澎湃新聞）