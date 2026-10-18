娛樂／派汀森「實境誘捕」苦練嗓音 本尊給差評

羅伯派汀森在新片「實境誘捕」中飾演爭議主持人克里斯漢森，苦練其招牌嗓音與舉止。（取材自豆瓣電影）

AI摘要 文章摘要整理： 《實境誘捕》改編自《獵捕掠食者》爭議故事，派汀森飾演克里斯漢森，卻遭本尊狠批失真；電影聚焦媒體與誘捕倫理，影評評價呈現明顯兩極。

A24新片「實境誘捕」（Primetime），以NBC「日界線」（Dateline）節目主持人克里斯漢森（Chris Hansen）主導的誘捕行動單元「獵捕掠食者」（To Catch a Predator）為故事靈感，該單元2004年起與民間反戀童癖組織合作，誘使疑似犯罪嫌疑人前往布滿隱藏攝影機的住宅，由漢森現身質問，部分行動由警方介入，涉案者可能遭到逮捕，曾是2000年代中期紅極一時的收視保證。

由蘭斯奧本海姆（Lance Oppenheim）執導的這部劇情長片首作，找來羅伯派汀森（Robert Pattinson）飾演漢森，他除了主演，也是本片製片人之一。派汀森起初只打算以製片人身分參與，後來被劇本說服親自接下這個角色，籌備期間甚至得同時兼顧另外兩部電影的拍攝行程，製作過程相當緊湊。

據「綜藝」（Variety）報導，漢森受邀出席福斯新聞主持人節目時，首度在觀影後公開回應這部由他本人故事改編、卻未徵得他同意拍攝的電影。他直言全片「脫離現實，也脫離我當年、甚至現在做這類調查時的任何真實經驗」，形容整部片「忽明忽暗、很不真實」。而針對派汀森的演出，他更直接打出「D」的評分，批評劇中版本的自己「疏離、瘋癲、陰暗到令人難以喜歡」，甚至讓他現任與昔日同事都深感不滿。漢森此前受訪時也曾透露，他原本在A24安排的看片場合中，因為不滿對方要求簽署的法律文件條款而中途離場，沒能看完全片。

值得玩味的是，據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，儘管如此，他仍自掏腰包買下為期四周在全美戲院「實境誘捕」的每一場映前廣告，親自現身重現招牌台詞，宣傳自己經營的犯罪紀實串流平台TruBlu，顯示這場「本尊與改編角色」的拉鋸，帶著幾分漢森擅長的媒體操作色彩。

面對批評，「實境誘捕」導演奧本海姆的回應則相對溫和，據好萊塢報導引述，他形容漢森是一位「複雜的英雄」，強調自己想呈現的是「這份工作究竟對一個人造成了什麼影響」，而「實境誘捕」從未打算忠實還原現實。

至於派汀森本人，他接受「GQ India」專訪時坦言，揣摩漢森極具辨識度的嗓音「實際上困難得不得了」。他透露自己反覆聆聽漢森討論舊案件的個人Podcast節目「Have a Seat with Chris Hansen」，走在街頭邊聽邊練習模仿語氣，常引來路人一臉困惑的側目。

NPR影評人Glen Weldon評論，「實境誘捕」全片瀰漫一股「刻意張揚的污穢感」，本身就足以引發討論，但他也直言可惜之處：電影雖試圖挖掘「人為何渴望成為記者」、「追逐收視率的壓力」等命題，卻始終沒有真正觸及「獵捕掠食者」當年引發的最核心爭議。評論稱當「監督報導公眾利益」與「消費觀眾的窺視慾望」之間的界線愈來愈模糊，究竟誰才是真正被這套誘捕機制改變的人？Weldon認為，這部片「幾乎做到了，卻還差一步」。

與此同時，ABC News的影評則給出較正面的評價，形容派汀森的演出「令人目眩神迷」，認為全片精準捕捉了媒體開始自封為「社群正義仲裁者」的那個詭譎時刻；劇中開場重現漢森當面質問一名以為自己將與13歲少女見面的成年男子，正是當年節目最具代表性、也最具爭議的畫面之一。

「獵捕掠食者」單元本身的爭議，從未隨著節目在2007年喊卡而真正落幕。漢森後續仍陸續在其他平台主持類似形式的節目，被外界封為「獵手獵人」（The Predator Hunter），本人也曾出版同名著作「To Catch a Predator: Protecting Your Kids from Online Enemies Already in Your Home」，持續以這套誘捕模式經營個人品牌至今。

（娛樂新聞組整理）

「獵捕掠食者」主持人克里斯漢森以追查網路潛在犯罪者聞名。（取材自維基百科）