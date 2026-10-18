健康／體重下降、常感疲累 6旬男白血球倍增 竟罹患1癌症
林先生因體重下降、疲累與白血球異常就醫，經抽血、骨髓與基因檢查確診真性紅血球增多症，透過放血與干擾素治療後病情穩定。
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林先生因體重下降、疲累與白血球異常就醫，經抽血、骨髓與基因檢查確診真性紅血球增多症，透過放血與干擾素治療後病情穩定。
64歲的林先生五年前常因腸躁症困擾，醫師建議做健康檢查，結果腸胃器官結構皆正常，白血球數值竟超過正常值的一倍，經診斷為骨髓增生性腫瘤中的「真性紅血球增多症」。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安說，真性紅血球增多症多因基因突變導致，年紀大罹病風險愈高，該疾病通常無明顯症狀，常被忽略。
林先生五年前開始，只要吃完飯後就會拉肚子，時常跑廁所已影響他的日常生活，原就醫希望能改善腸躁症，醫師先提供藥物幫助他改善症狀，同時也建議64歲的他可做成人健康檢查，沒想到檢查結果腸胃道的功能都正常，白血球的數值卻高達2.5萬個／μL，正常值應在1萬個／μL以下。
林先生一開始看到報告，並不認為白血球數值超標需要特別注意，自認是「老了」才會如此，但他的太太提醒，他近期除了腸躁症狀以外，還常常喊累、體重下降，呼籲他應該要到大醫院追蹤，沒想到醫師一見到他的數值超過正常值的一倍，馬上轉介他到血液腫瘤科。透過抽血、斷層掃描、骨髓穿刺及基因檢測，確診為「真性紅血球增生症」。
也是台大醫院血液腫瘤科主治醫師的侯信安說，真性紅血球增生症是骨髓增生性腫瘤的一種，屬於基因突變引起的疾病，骨髓增生性腫瘤會導致血球不斷增生，包括真性紅血球增多症、原發性血小板增多症（ET）及骨髓纖維化（MF）。
侯信安說，真性紅血球增生症初期症狀不明顯，如容易疲倦、皮膚搔癢、盜汗、體重下降、頭痛、食慾不佳等，一般較難察覺，該疾病的患者，常是透過健康檢查才發現白血球數值異常，而就醫發現。
罹患真性紅血球增生症的患者，會增加血栓的風險，林先生被診斷為真性紅血球增生症後，初期先採取「放血」並投以長效干擾素療法治療，病情才逐漸穩定，但每次放血都讓林先生膽戰心驚，某次因血液過於濃稠，血根本放不出來，機器發出尖銳的警報聲，象徵護理師得多扎幾針，重新找放血的部位，才能消除警報，林先生感嘆「每次放血都像打仗，非常折磨人」。
侯信安表示，近年國際上陸續研發出骨髓增生性腫瘤的新藥，包括長效干擾素及新一代JAK抑制劑，能大幅改善患者的生活品質。他提醒，骨髓增生性腫瘤會隨著年齡增加，發生機率愈高。
他原本因飯後腹瀉、常跑廁所就醫，醫師建議做健檢後發現白血球明顯升高，再經抽血、斷層、骨髓穿刺與基因檢測，確診為真性紅血球增多症。 它屬於骨髓增生性腫瘤，源自基因突變，會讓血球過度增生。初期常不明顯，可能出現疲倦、搔癢、盜汗、體重下降、頭痛與食慾不佳等症狀。 林先生先接受放血治療，再搭配長效干擾素控制病情。醫師也提醒骨髓增生性腫瘤多與年齡增加相關，且近年已有新一代JAK抑制劑可改善生活品質。
精華 FAQ
他原本因飯後腹瀉、常跑廁所就醫，醫師建議做健檢後發現白血球明顯升高，再經抽血、斷層、骨髓穿刺與基因檢測，確診為真性紅血球增多症。
它屬於骨髓增生性腫瘤，源自基因突變，會讓血球過度增生。初期常不明顯，可能出現疲倦、搔癢、盜汗、體重下降、頭痛與食慾不佳等症狀。
林先生先接受放血治療，再搭配長效干擾素控制病情。醫師也提醒骨髓增生性腫瘤多與年齡增加相關，且近年已有新一代JAK抑制劑可改善生活品質。
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