新聞眼／美當年真的想賣F-16給中國

F-16/79是標準型F-16戰機的性能降階版，卡特政府原本想把這款飛機出售給台灣，被繼任的雷根政府否決。(洛克希達馬丁官網)

AI摘要 文章摘要整理： 本文回顧美中在1980年代曾短暫靠攏，從黑鷹直升機、殲8改良到F-16/79推銷，說明美國一度想向中國售武，最終卻因六四與法規變化而中止。

美國駐北京大使龐德偉(David Perdue) 9月27日接受福斯新聞訪問時透露，日前中國國家主席習近平 造訪白宮時，川普曾詢問習近平是否想購買美國製武器。但國務院 隨後立即澄清，指美國法律禁止出售武器給中國，川普事後也加以否認，並說龐德偉「指的是（賣武器給）台灣吧？」

無論川習會 上究竟是否曾提對中出售武器一事，但龐德偉的談話還是吹皺美中台之間一池春水，令人聯想起1980年代的美中關係蜜月期，當時美國不但出售了24架商用規格的黑鷹直升機(Black Hawk)給中國，還大力協助中國改良提升「殲八」(Jian-8)倍音速戰機的航電系統與性能，甚至積極向解放軍推銷F-16戰鬥機。

1978年12月16日，華府與北京發表建交公報，宣布自隔年1月1日起建立正式外交關係。在「聯中制蘇」的戰略構想下，美國開始尋求出售武器給中國的可能性，以加強雙方合作對抗蘇聯。

商用黑鷹 支援青康藏後勤

中國政府於1984年7月與塞考斯基飛機公司(Sikorsky Aircraft)簽署了一份價值約1.5億美元的合約，採購24架民用型S-70C-2黑鷹直升機。據紐約時報報導，這批直升機主要是支援青康藏高原等高海拔地區的部隊運輸與後勤補給，因此使用的是改良型引擎，大幅提升在空氣稀薄環境下的運作效率。但為了符合美國當時的出口規定，這24架黑鷹移除了武器、裝甲與雷達系統，改配商用規格無線電和航電設備。

1984年中國向美採購了24架民用行黑鷹直升機，做為青康藏高原等高海拔地區部隊運輸與後勤補給之用。(新華網)

五年之後，六四天安門事件爆發，布希總統(George H.W. Bush)宣布對中國實施制裁，禁止所有「美國軍需物品清單」(US Munitions List)上的項目出口到中國。後來國會先後修訂了「武器出口管制法」(AECA)和「國際武器貿易條例」(ITAR)，正式將禁止對中軍售訂為法律。

最終中國只接收了22架黑鷹直升機，後來全部因為缺乏零件而停飛，不得不予以淘汰。不過，中國航空工業透過逆向工程，於2013年推出無論外型和性能都與黑鷹極其相似的「直-20」型直升機，並從2019年起開始大量服役。

中國航空工業透過逆向工程，於2013年推出無論外型和性能都與黑鷹極其相似的「直-20」型直升機，並從2019年起開始大量服役。(新華網)

和平珍珠計畫 提升殲八

美中之間規模最大的軍事合作項目是一代號為「和平珍珠計畫」(Peace Pearl Program)的戰機性能提升工程，目標是為當時中國自行研發製造的戰鬥機改良航電系統和飛行性能。

中美合作「和平珍珠計畫」，提升殲八型戰機的航電系統和飛行性能。美方工程師重新設計了殲八的外型，將進氣道從機首改到座艙後方的機身兩側，以容納先進雷達。圖中的81192號殲八乙戰機，於2001年4月1日在南海上空與美軍偵察機相撞墜海，飛行員殉職。(新華網)

韓戰爆發後，蘇聯開始軍援中國米格-15(MiG-15)型戰鬥機，並協助瀋陽飛機製造廠仿製，型號為「殲二」，奠定了中國現代航空工業的基礎。後來蘇聯又陸續提供米格-17(殲五)、米格-19(殲六)和米格-21(殲七)供中國仿製，直到1960年代中期雙方關係全面決裂為止。殲八則是俄援中斷以後，中國嘗試自行研發的第一款戰鬥機。

由於文化大革命的干擾，殲八的設計圖一直到1978年才定稿，並且沿用蘇聯早期米格機的構型，噴射引擎進氣道位於機鼻，因此大大限制了雷達的大小和性能。改革開放後，中國軍方便積極向西方國家尋求協助，試圖改良殲八型戰機。

1980年5月，中共中央軍委秘書長耿飈和解放軍副總參謀長劉清華率團訪美，期間曾與華府方面洽談改進殲八事宜。1984年6月12日，雷根政府同意將殲八改進項目列入「對外軍事銷售」(FMS)項目。1986年10月30日，中美雙方簽訂授權書(LOA)，美國將提供中國4組原型套件和55組量產型套件，用於提升殲八性能，總金額約5.02億美元。美方將此合作項目命名為「和平珍珠計畫」，由美國空軍負責執行，而中方國內則稱之為「八二工程」。

中國嘗試自行研發的第一款戰鬥機殲八，沿用蘇聯早期米格機的構型，噴射引擎進氣道位於機鼻，因此大大限制了雷達的大小和性能。(新華網)

1987年8月，美國空軍選擇格魯曼公司(Grumman)做為「和平珍珠」主承包商，為55架殲八戰機提供改良套件，內容包括早期F-16A戰機所使用的AN / APG-66(V)脈衝都卜勒雷達、慣性導航系統、數據匯流排(Data Bus)、抬頭顯示器(HUD)、多功能座艙顯示幕(Multi-Functional Cockpit Display)，射控電腦以及先進彈射座椅等。

瀋陽飛機製造廠除提供兩架殲八戰機供美方拆解研究之外，還派遣了20名工程師前往格魯曼位於紐約長島的工廠受訓。為了容納AN / APG-66雷達，格魯曼的工程師重新設計了殲八的外型，將進氣道從機首改到座艙後方的機身兩側，並且加了流線型的機鼻整流罩。改良後戰機型號為殲八乙(J-8B)，由於機身修長，線條洗鍊，與過去蘇聯風格的戰機外型大異其趣，被中國軍方和媒體暱稱為「空中美男子」。

與此同時，美國還協助中國向義大利阿藍尼亞航太公司(Alenia)引進蝮蛇(Aspide)半主動導引中程空對空飛彈。

同樣受到天安門事件的影響，「和平珍珠計畫」在1989年被終止，兩架飛機拆除所有美製裝備後，連同20名中方人員，一起歸還中國。但中國還是利用格魯曼的設計圖，改裝「自製」射雷-5甲射控雷達，配備義大利製飛彈，推出了解放軍首架具有超視距攔截能力的全天候戰鬥機，殲八乙於1990年代末期進入中國空軍和海軍航空兵服役，取代殲六和殲七，成為21世紀初期解放軍的空中主力。

同時，中國也在蝮蛇飛彈的基礎上，推出了霹靂11(PL-11)型中程空對空飛彈，以及紅旗6(HQ-6)系列中短程地對空導彈。

南海空中撞機 釀外交危機

值得一提的是，殲八乙後來還成為一場美中軍事外交危機的主角。

2001年4月1日美國海軍一架EP-3型電子偵察機在海南島東南方約70哩的空域與中國海軍航空兵編號81192的殲八乙戰機相撞。中方機身當場斷成兩截失控墜海，飛行員王偉跳傘後失蹤，中國軍方搜救14天無下落，被宣告殉職；美軍EP-3偵察機左翼一號發動機嚴重受損，機鼻整流罩也被撞飛。由於美中雙方沒有共用無線電頻道，機長奧斯本上尉(Lt. Shane Osborn)無法和中國航管塔台聯繫，於是採取緊急處置，在未經許可的情況下迫降海南島陵水機場，機上24名美軍機組人員隨即遭中方扣留。

事後美中雙方為此事件展開外交斡旋。奧斯本表示，這架從沖繩嘉手納基地(Kadena AB)起飛的EP-3正在國際空域執行例行監視任務，飛機設定在自動飛行狀態，當時任務已接近尾聲，準備返航。他指控中國戰機展示出挑釁和攻擊性動作、過度貼近EP-3飛行，因而釀成撞機。

中方則指責美軍偵察機突然轉向、故意撞上殲八戰鬥機，認為美方應負擔全部責任。

經過多日談判，美方發表「兩個遺憾」的公開信向中國人民道歉後，中方於4月12日釋放24名美軍人員。至於受損的EP-3則就地拆解，於同年7月委由俄羅斯空運業者送回美國。

在迫降之前，奧斯本下令組員以消防斧破壞機上重要機密器材。美軍回收飛機後，發現機上許多裝備還是被強行拆走。這起事件讓中方得以接觸部分美國敏感裝備與技術。

另一方面，由於這次撞機的影響，華府和北京才建立起緊急狀況的聯絡管道。

雷鳥小組訪華 推銷F-16

1987年9月24日，時任美國空軍部長奧德里奇(Edward Aldridge Jr.)大陣仗訪問北京，帶著「雷鳥特技小組」(Thunderbirds)六架F-16戰機隨行，在南苑機場做了精采的飛行表演。此行最大目的，是向中國推銷F-16戰機。不過雷根政府想賣的並不是和美國空軍現役機隊相同的F-16C/D，或北約盟國使用的F-16A/B，而是性能降階版的F-16/79。

1987年9月，時任美國空軍部長奧德里奇(中)訪問北京，帶著「雷鳥特技小組」(Thunderbirds)六架F-16戰機隨行，目的在向中國推銷F-16/79。(新華網) 1987年9月24日，美國空軍「雷鳥特技小組」F-16戰機在南苑機場做飛行表演。(新華網)

F-16/79原本是卡特政府時代為了遏止武器擴散，專門為非北約成員或南韓、以色列等盟國以外國家所設計的低階版本，最主要差異在於使用推力1.8萬磅的舊型通用GE-J79引擎，取代推力2萬磅的普惠P&W-F100引擎。以致F-16/79不但速度更慢，而且更耗油，嚴重影響其航程、滯空時間和載彈量。其實當時F-16/79唯一的銷售對象，就是台灣；卡特政府拒絕出售常規型F-16給台灣之後，F-16製造商通用動力公司(General Dynamics，後併入洛克希德馬丁)便推出F-16/79，希望能成為台灣中華民國空軍的第二代戰機。但即使如此，後來的雷根政府還是根據八一七公報，否決了出售F-16/79給台灣。

因此美國軍方和通用動力便將目光轉向中國，不但提出遠低於正規F-16的報價，還允許中方以農產品抵扣部分貨款。可是由於F-16/79的性能比標準版遜色太多，北京方面最後也拒絕埋單，並轉向以色列尋求協助，共同開發殲十型戰鬥機。

中俄修好 蜜月期一去不返

隨著蘇聯解體，北京和莫斯科重修舊好，中國又恢復從俄羅斯引進軍事裝備，包括蘇愷27(Su-27)型戰機。另一方面，歷經1996年台海飛彈危機和2001年南海空中撞機事件後，美中關係也逐漸改變，蜜月期一去不復返。