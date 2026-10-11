封面故事／急徵語言治療師 教育不能等

趙Irene則表示，替兒子申請外部的語言治療後，從去年12月一直等到今年4月中旬，服務才開始。每次半個小時的治療，她需要乘坐來回兩個小時的地鐵，「我不知道以後會不會有改進，但是我不去做，那肯定是沒有希望的。」她說，自己像是在「跟時間賽跑」。(趙Irene提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市語言治療師短缺導致學校與醫療系統皆大排長龍，市府雖已投入預算擴編人力並調整合約與溝通機制，家長仍憂心孩子在等待中錯失黃金治療期。

學校拿不到，許多家庭就轉向醫院，但那裡也在等。

朱青霞從女兒兩歲多，開始找校外語言治療。原本希望去曼哈頓 ，排了一年仍沒有位置，最後接受較了遠的康尼島 的服務。開始治療後，她才看到女兒從發音、一個字，慢慢發展到句子。

求助醫療體系 也要排隊

趙Irene則表示，替兒子申請外部的語言治療後，從去年12月一直等到今年4月中旬，服務才開始。每次半個小時的治療，她需要乘坐來回兩個小時的地鐵，「我不知道以後會不會有改進，但是我不去做，那肯定是沒有希望的。」她說，自己像是在「跟時間賽跑」。

林靖怡目前任職的紐約大學 兒科醫院門診，同樣承接不少在學校及其他地方找不到服務的家庭。據她個人了解，所在門診等待名單約有300至400個家庭，若從隊尾開始排，估計可能需要九至12個月。

她也提醒，學校和醫療系統的目標並不完全相同。學校主要考慮語言問題是否影響學生參與課程；醫療端則更可能處理日常功能性溝通。因此，醫院也不是簡單替代學校IEP服務的「第二條高速公路」。

補足環節缺口 多管齊下

主管特殊教育的紐約市公校包容與無障礙學習部副教育總監傅蒂(Christina Foti)在接受本報專訪時表示，紐約市確實存在語言治療師不足的問題，市公校正從招募、評估和服務方式等幾個環節補足缺口，相關的大學專業也正透過學費補助和學費報銷等方式吸引新人。在華語等非英語家庭較集中的社區，也將增加能使用當地兒童語言的評估人員。她還特別強調，家長不是特殊教育程序之外的旁觀者，「家庭始終是IEP團隊非常重要的一部分」，從孩子是否符合資格、需要哪些支持，到最後如何安排服務，都應參與其中。

今年7月，紐約市府宣布在2027財年，投入6750萬元擴充學前特殊教育。這筆投資不只增加特殊教育的班位，也試圖補上家庭一路進入服務時遇到的人力缺口：市公校將新增10支學前評估團隊，共35名心理師、社工、語言評估人員和職能治療師；另增29名治療師及專業人員，支援社區三歲班和學前班。除此之外，市府還宣布增加20名行政及社區協調人員，以及100名市公校工作人員，專門協助家庭理解並走完IEP程序。

傅蒂說，依她的觀察，過去增加投入後，等待時間即有所下降，她預期新的招聘和評估人力到位後，在下一個學年結束時將會看到改善。

加強雙向溝通 按日計酬

人手之外，傅蒂也把改革指向一個在多名家長故事中反覆出現的問題：治療師和家庭之間缺乏溝通。傅蒂表示，從今年秋季開始，市公校將調整與部分外部相關服務機構的合約方式。

過去，治療師按照實際提供的服務節數計酬，未來將改為按日計酬，使治療師除了上課，也能有工作時間與家長溝通、和教師協調，而不是上完一節課就離開。

這一點直接碰到朱青霞、高太太和趙Irene都曾遇到的困境：孩子的服務已經停了，家長卻很晚才知道。傅蒂表示，家長應可透過紐約市學生帳戶查看孩子的服務進度；如果出現嚴重的通知延誤，也可向教育局反映。

19萬學齡學生 持有IEP

事實上，需要語言治療的學生並不是少數。2024至25學年，紐約市共有19萬999名持有IEP的學齡學生，其中，6萬2440人被歸類為「語言或言語障礙」，約占32.7%。在3萬4797名同時持有IEP的英語學習者(ELL)中，1萬3362人屬於這一分類，占38.4%。

新增的人力和制度改革，回答的是接下來如何縮短等待；但對已經走過這套系統的家庭而言，過去幾年的時間已經無法補發，孩子早已在等待中一天天地長大。

趙Irene還在一節一節把缺掉的服務補回來。兒子平日在學校拿不到IEP規定的全部語言及職能治療，她今年終於抽中周末補課的名額。另一邊，她又轉向醫療系統，排了數月才等到的語言治療，目前每周兩次。她說自己現在甚至不太敢抱怨辛苦，因為至少孩子還有課可以上，而她認識的其他媽媽，有人連周末補課的位置都沒有等到。

「你叫我們等——可是小孩一下子就大了。」趙Irene說，「我們真的等不起，這個等待的代價太大了。」

能上學會唱歌 見證奇蹟

朱青霞的女兒如今已經和當年那個三歲無法說話的孩子判若兩人。作為母親，她曾經拿著手機一頁一頁翻譯英文報告，什麼該簽、什麼可以拒絕，都要自己慢慢地摸索。現在，她已經能把自己學會的東西告訴其他的華人家長，也會自己組織家庭和孩子參加社區活動，她是布碌崙(布魯克林)第15學區委員會(CEC)的英語學習者家長代表，還曾在2025年，向紐約市議會提交證詞，再次講起自己初到美國、不會英文，也不知道去哪裡替女兒尋找服務的經歷。

採訪快結束時，朱青霞又翻出她從保溫箱時期到現在的照片。那個出生時只有24周、全身插著管子的孩子，現在在普通公校上學，她在家和母親說普通話，在學校說英文、會唱歌，也會參加社區活動。

「她真的是一個奇蹟。」朱青霞說。

「現在已經很好了，我們當然非常欣慰。」但朱青霞還是會想：「可是你永遠不知道，如果她當時沒有等(語言治療的)那一年，會不會更好？」

州府數據顯示，專業評估人員不足是造成延誤的重要原因之一。2023年度，有1388名兒童因「沒有經核准的評估人員可及時提供評估」而延誤，其中688人延誤超過30天；另有575名兒童因「沒有多語言評估人員可用」而延誤，其中304人延誤超過30天，占這類個案逾一半。此外，另有3114宗個案被歸類為評估人員延遲完成評估，其中1251宗延誤超過30天。數據顯示，除了整體評估積壓，多語言專業人力不足也已被州府正式列為延誤原因。（製表：記者鄭怡嫣）