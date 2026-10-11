封面故事／治療資源在哪？ 家長很茫然

聖若望大學(St. John's University)傳播科學與障礙系教授、語言治療師Yan Yu指出，僅僅因為孩子正在學英文、英文說得較少，並不能據此判斷存在語言障礙。雙語孩子應接受能考慮兩種語言背景的適當評估，否則，容易把正常的第二語言學習特徵與真正的語言障礙混在一起。(趙Irene提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華人家庭面對雙語孩子語言遲緩時，常分不清是學英文適應期還是真有障礙；再加上評估、治療人力不足與制度資訊不透明，導致服務延誤、家長只能自行摸索。

在真正等到治療師之前，不少華人家庭，首先要回答另一個困難的問題：孩子到底需不需要語言治療？

侯女士有四個孩子，其中兩個都曾讓她為「為什麼還不說話」這件事操過心，但兩個孩子最後走進的，卻是完全不同的兩條路。

老二四歲時，幼兒園老師一次又一次找她談。孩子在學校幾乎不開口，想上廁所時，或只是用手勢，或發出「啊啊」的聲音告訴老師。可一回到家，他的情況又不完全一樣——家裡說中文，他多少能說一些。這讓侯女士也困惑：究竟是孩子真的有語言發展問題，還是他只是不習慣學校裡的英文環境？

她因此替孩子申請評估。四歲那次做的是雙語評估，五歲的評估以英語進行，但都沒有跨過學校服務的資格門檻。

如今，孩子已基本追上同齡人，侯女士並不認為當年的判斷一定錯了。只是回頭看，她仍有些說不清的遺憾。那一兩年之中，孩子主要靠自己慢慢追，而家庭得到的答案大致是「再等等，看他能不能跟上。」她偶爾會想，即使沒有正式特殊教育資格，但若有人能提供一些專業語言支持，他是不是不必那麼費力地追趕？

語言發展遲緩 如何判斷

老大的故事，卻恰好相反。

兩歲半時，老大幾乎沒有真正的口語，主要用「啊啊」表達，甚至連「媽媽」都叫不清楚。但那幾年，孩子跟著家庭在美國、中國兩邊生活，家裡也有人安慰她：「貴人語遲。」

四歲左右回到美國後，孩子進了一所教會背景的私立幼兒園，仍然幾乎不說話。雖然老師不斷告之，兒子在學校從不講話，但對一個並非語言專業人士的母親來說，眼前最容易想到的解釋仍然是：他是不是因為剛回美國，不會英文？直到後來接受醫療診斷及學校評估，她才逐漸明白，孩子的困難並不只出現在英文環境。老大後來獲得特殊教育及語言治療的服務後，侯女士也第一次明顯感覺到他的變化。

在她看來，「媽媽在家教孩子說話」，和語言治療師做的事情完全不同。如今，老大的語言已比兒時好很多，但侯女士也因此更難忘那段最初的困惑：一個雙語孩子不說話時，究竟是在學另一種語言，還是真的需要幫助？對普通家長而言，這兩件事並沒有想像中那麼容易分辨。

語言差異或障礙 要分清

聖若望大學(St. John's University)傳播科學與障礙系教授、語言治療師Yan Yu指出，僅僅因為孩子正在學英文、英文說得較少，並不能據此判斷存在語言障礙。雙語孩子應接受能考慮兩種語言背景的適當評估，否則，容易把正常的第二語言學習特徵與真正的語言障礙混在一起。

在紐約從業九年的雙語語言治療師林靖怡也說，最重要的第一步，是分清「語言差異(language difference)」和「語言障礙(language disorder)」。剛來美國的孩子可能有一段主要聽、較少說的適應期，真正需要注意的，是困難是否也出現在孩子熟悉的母語中，以及理解、學習新語言、溝通等能力是否都受到影響。她說，雙語治療師若無法親自評估，評估者至少也要了解孩子的第一語言，必要時使用合格口譯，而不能只拿一套為英語單語兒童設計的測試下結論。

人力短缺 治療斷斷續續

人力缺口在這一步就已經出現。紐約州教育廳的數據顯示，2023年度特殊教育初次評估中，有1388名兒童因沒有核准評估人員能及時提供服務而延誤；另有575人明確因「沒有多語言評估人員可用」而延誤，其中304人超過30天。

人力缺口在這一步就已經出現。紐約州教育廳的數據顯示，2023年度特殊教育初次評估中，有1388名兒童因沒有核准評估人員能及時提供服務而延誤；另有575人明確因「沒有多語言評估人員可用」而延誤，其中304人超過30天。(趙Irene提供)

州教育廳目前亦設有「雙語教育及特殊教育教育人員短缺專案」，明確將持雙語延伸資格的特殊教育教師、語言與言語障礙教師(Speech and Language Disabilities)教師，以及雙語學校心理學家、輔導員、社工等列為短缺並需要擴大供應的人員。

對未能取得學校服務的家庭，下一步往往只能自己尋找醫療系統。侯女士說，當孩子被告知「不符合」後，學校很少提供一張清楚的下一步地圖；家長若仍擔心，只能再找兒科醫生、轉診醫院、確認保險、重新排另一套評估，

「但很多家庭聽到不符合，也就算了。」

人力短缺造成的另一個結果，是治療不是完全消失，而是被削薄。

林靖怡提到一名在醫院看診的孩子。孩子三至五歲時就已被診斷需要語言治療，但接下來的兩到三年，治療始終斷斷續續。他沒有可靠的口語，早年他曾使用AAC輔助溝通設備，透過圖片、符號或電子裝置幫助表達需求和意思。可是中間缺乏治療師長期跟進。等林靖怡第一次看到那台機器時，系統已經舊到「連她都幾乎認不出來」。

等待愈久 追趕距離愈長

她說，一份IEP可能寫著每周三次甚至五次的服務，但在現實裡，卻可能因為沒有治療師、距離太遠等因素，最終只做到一次。

學齡兒童的官方數據也顯示出語言落差。2024至25學年，一般語言治療共有14萬8436項IEP建議，其中，96%至少有一筆符合服務時長和形式的「完整服務紀錄」（Full Encounter）；雙語語言治療共有1萬2785項建議，其中，83%有符合時長、形式及IEP指定語言的「完整服務紀錄」，10%只有「部分服務紀錄」(Partial Encounter)，另有7%完全沒有服務紀錄。

紐約市公校2024至25學年學前特殊教育報告顯示，全市有2萬4513項單語語言治療建議，其中，76.2%在學年結束前已有服務紀錄；雙語語言治療共有4483項，67.3%擁有服務紀錄。換句話說，近三分之一仍未開始。若按照IEP建議的服務語言計算，涉及中文的雙語語言治療有280項，也只有69.3%有服務紀錄。(趙Irene提供)

林靖怡說，治療師除了上課，還要負責評估、IEP會議和大量文書工作，一旦人手不足，最直接的結果就是孩子繼續等待。當治療師的時間被排滿，等待就會落到孩子身上。

林靖怡不願把延誤的影響一概而論，因為每個孩子的發展情況不同，但她說了一句很直接的話：「其他孩子並沒有停下來。」一個原本就存在語言或發展差距的孩子在等待服務時，同齡孩子仍在繼續學習、說話和成長，等到服務真正接上，要追趕的距離可能已經更長。

這種人力壓力也並非只存在紐約。國家早期教育研究所(NIEER)早期教育政策專家Karin Garver在特殊教育論壇上介紹該機構的全國調查時說，許多早期介入和學前特殊教育工作者，其實非常喜愛自己的工作，卻同時表示「不知道還能不能繼續做下去」。低薪、高壓力、大量個案和不足的支持互相作用，人逾少，留下的人工作量愈高，也更愈要留人。

一個信封 問題拋回家長

高太太的孩子已經12歲，在皇后區177公校的第75學區六人特殊班就讀。這一次缺的不是語言治療，而是同樣寫在IEP中的物理治療。

最初，她甚至不知道服務已經停了。她先是收到一封市教育局的寄信，她看不明白發生了什麼，便去問每天都會和她用電郵聯絡的主班老師。老師一開始還告訴她，孩子「都有服務」，再問下去，才說自己並不清楚「相關服務」的安排，讓她去找負責人。

高太太表示，孩子的物理治療停了以後，學校並沒有通知，在兩周之後教育局寄來信件，她才方知此事。(高太太提供)

高太太一路追問，才知道孩子原本的物理治療師早在5月18日就已停止提供服務。她手上的「相關服務授權書」日期則是6月1日，此時距離服務中斷已兩周，而她實際收到信時，時間又更晚。校方表示，原來的治療師理應通知過家長，高太太卻說，自己沒有收到任何電郵，也沒有其他通知。

本報查看她提供的第75學區「相關服務授權書」(Related Services Authorization，簡稱RSA)，上面清楚列明：孩子應每周接受兩次物理治療，每次30分鐘，一對一進行。但文件上，家長及治療師的欄位仍然空著。

有授權書 不等於馬上治

這份授權書，是教育局在校內找不到治療師時使用的一種安排。按照市公校流程，學齡兒童需要語言、職能或物理治療等相關服務時，通常先由教育局所屬治療師提供，若校內沒有人，再尋找合約機構，如果合約機構同樣無法找到人，教育局便可向家長發出授權書，讓家庭自行尋找合資格的獨立治療師，學校或特殊教育委員會也可協助聯絡。

但「可以自己找」，和「真的找得到」，中間仍隔著很長一段距離。

高太太收到的信封裡，附著一大疊治療師名單。她從離家最近的開始，一個個打電話、發電郵，卻遲遲沒有回音。她也聽其他家長說過，名單上的電話可能已經打不通，人也未必還在接新的學生。她很快明白一件事：拿到授權書，並不等於孩子明天就會有治療師。

等待之外 還有「不知道」

高太太氣的是，孩子的服務停了，卻沒有人及時告訴她。但對一些剛進入特殊教育系統的華人家庭來說，問題還要更早一步：他們甚至不知道，應該去問誰。朱青霞的孩子在24周時早產，在新生兒加護病房，一住就是八個月。出院以後，孩子的肺仍未完全發育成熟，回家後還需要持續吸氧；餵食也遇到困難。她說，那幾年很多事情都只能「邊做邊學」，想辦法把孩子慢慢養大。

可到了語言發展這件事，她連「要從哪裡開始」都不知道。

孩子出生時，聽力篩檢沒有通過，醫生提醒夫妻倆，她可能有聽力問題。出院回家後，他們有時會故意弄出很大的聲響，想看看女兒的反應。到了兩歲，她仍然不會說話，朱青霞心裡愈來愈不踏實。那時，她還要照顧一個約五歲的兒子，夫妻倆幾乎靠自己撐著這個家，「我們不會英文，也不知道下一步應該找誰。」

一路走來 全靠摸索轉介

一名護士此時到她家中探訪，介紹她去一家服務機構。之後的很長一段時間，她幾乎就是靠著他人的轉介往前走：醫院介紹了一個機構，到了那裡，工作人員又告訴她還能申請別的服務，「就是一步一步跟著別人走。」她說。

此後，職能治療和物理治療陸續有人到家裡提供，唯獨語言治療一直沒有找到合適的人。負責協助的機構告訴她，需要的人太多，「你要等」。這一等，就是一年多。進入三歲班後，ICE雖列明每周四節語言治療，實際上，卻幾乎整個學年都沒有穩定的雙語治療師。

最初，朱青霞甚至不知道服務已經斷了，直到在特殊家庭微信群中與其他家中互通，才發現女兒原來的語言治療師早已離開，也沒有新的人接手。後來她才慢慢明白，微信群裡有語言治療報告的孩子，IEP要求的是英語單語服務，自己的女兒需要雙語服務，能接手的治療師更少。

在最早那幾年，連看懂一份評估報告都不容易。很多材料都是英文，她就拿手機一頁一頁拍下來翻譯。幾年之後，她才有能力回頭替那段經歷下一個結論：「不是沒有資源，而是我們不知道資源在哪裡。」

她說，在紐約，有時資源甚至可能就在家附近，但新移民家庭不知道它存在，也不知道自己有資格申請。她靠一層又一層的轉介、靠微信群、靠與其他華人母親的偶然的聊天；她從來沒有在一開始就拿到一張完整的「地圖」。

語言治療師林靖怡也遇過類似的情況。她說，一些華人家長並不知道在IEP制定過程中，如果不同意學校提出的服務安排，是可以提出異議的。

中文服務在這一階段的等待比例亦值得注意。在IEP建議服務語言已確定為中文的129宗有效案件中，67宗、51.9%在60個上課日內完成服務安排；25宗、19.4%超過60日才安排完成，另有37宗、28.7%截至學年結束仍等待安排。同期英語服務超過60天才完成安排的比例為14%，西語為15%。由於中文組樣本較小，數據不能單獨證明造成差距的原因，但反映部分非英語家庭在完成評估後，仍需等待更長時間才能真正接上服務。（製表：記者鄭怡嫣）

在1330項IEP建議教學語言為中文的相關服務中，1044項、占78%有完整服務紀錄，187項、占14%只有部分服務紀錄，另有99項、占7%沒有服務紀錄。（製表：記者鄭怡嫣）

紐約州教育廳(New York State Education Department, NYSED)提交的SPP/APR顯示，特殊教育初次評估及時完成率近年持續下降。2020年度全州合規率為94.69%，2021年降至90.64%，2022年進一步降至88.98%，2023年則為88.33%。2023年度共有4萬3512名兒童的家長同意進行初次特殊教育評估，其中3萬8435人的評估符合60天時限要求，另有5077人未被計入及時完成評估者。（製表：記者鄭怡嫣）