星座／10月11日至10月17日 巨蟹縮小目標 獅子愉快安穩

AI摘要 文章摘要整理： 本週12星座運勢呈現明顯分化，巨蟹宜縮小目標避開硬碰硬，獅子則較為安穩愉快，雙子、天蠍與摩羯在人際與事業上有較佳發展。

2026年10月11日至10月17日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

人際助力格外明顯，尤其異性朋友很可能成為你的貴人。遇到難題時，身邊總有人願意搭把手，原本卡住的事情也因此找到出口。別把別人的好意當成理所當然，適時回應會讓關係更長久。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

不少事情都不照預期走，越想勉強扭轉，反而越容易感到挫折。這週不適合硬做自己不擅長的事，遇到卡關就換個方法，或把目標縮小一些。少跟自己過不去，才不會因幾次失利就失去信心。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

處理事情比平常更沉著，遇到麻煩也能很快抓到重點。自己的事安排得井井有條，朋友或同事碰上難題時，也常會來聽你的意見。別小看這份判斷力，適時伸手幫忙，能替你累積不少好人緣。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

忙碌感明顯，事情一多就容易只顧著完成任務，忽略生活裡其他重要的小事。若每天只是趕進度，很快就會覺得又累又煩。替自己留點喘息空間，把難題當成一關關挑戰，完成後反而更有成就感。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。你過去看起來不起眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人；而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

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