我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智慧汽車修車貴 換大燈要4000美元 美國維修費7年漲6成

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

星座／10月11日至10月17日 巨蟹縮小目標 獅子愉快安穩

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

本週12星座運勢呈現明顯分化，巨蟹宜縮小目標避開硬碰硬，獅子則較為安穩愉快，雙子、天蠍與摩羯在人際與事業上有較佳發展。

2026年10月11日至10月17日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

人際助力格外明顯，尤其異性朋友很可能成為你的貴人。遇到難題時，身邊總有人願意搭把手，原本卡住的事情也因此找到出口。別把別人的好意當成理所當然，適時回應會讓關係更長久。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

不少事情都不照預期走，越想勉強扭轉，反而越容易感到挫折。這週不適合硬做自己不擅長的事，遇到卡關就換個方法，或把目標縮小一些。少跟自己過不去，才不會因幾次失利就失去信心。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

 

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

處理事情比平常更沉著，遇到麻煩也能很快抓到重點。自己的事安排得井井有條，朋友或同事碰上難題時，也常會來聽你的意見。別小看這份判斷力，適時伸手幫忙，能替你累積不少好人緣。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

忙碌感明顯，事情一多就容易只顧著完成任務，忽略生活裡其他重要的小事。若每天只是趕進度，很快就會覺得又累又煩。替自己留點喘息空間，把難題當成一關關挑戰，完成後反而更有成就感。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。你過去看起來不起眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人；而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往科技紫微網

精華 FAQ

  • 雙子、天蠍與摩羯整體表現較亮眼，分別在貴人相助、處事沉穩與人際支撐上占優勢，能較順利化解問題並累積好感。

  • 因為許多事情都不照預期走，越想勉強扭轉越容易挫折。這週不適合硬做不擅長的事，先調整方法、把目標縮小，較能保住信心。

  • 獅子座屬於愉快安穩的一週，雖可能遇到言語刻薄的人，當下會有些不爽，但很快會被其他開心的事沖淡，整體心情仍能維持穩定。

星座運勢

上一則

移民專頁／有工卡 為何仍被ICE拘留

下一則

電影世界／野獸之心 人與狗互相治癒

延伸閱讀

本周星座／10月4日至10月10日 牡羊笑口常開 水瓶幸運降臨

本周星座／10月4日至10月10日 牡羊笑口常開 水瓶幸運降臨
本周星座／9月27日至10月3日 處女運勢亮眼 射手感情升溫

本周星座／9月27日至10月3日 處女運勢亮眼 射手感情升溫
10月1日星座運勢 獅子量力而行 天秤感情甜蜜

10月1日星座運勢 獅子量力而行 天秤感情甜蜜
10月6日星座運勢 水瓶魔羯戀愛運強 處女想脫單要行動

10月6日星座運勢 水瓶魔羯戀愛運強 處女想脫單要行動

熱門新聞

隨著民眾重新發現在影廳觀賞最新好萊塢大片的經典樂趣，全美各地影院業者表示，今年夏天是近年來消費額最高的檔期。(路透)

流行／諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

2026-10-04 02:11
有些代理孕母反映，她們遭到代孕機構和委託父母的壓力，要求一次植入兩個胚胎。(圖／123RF)

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

2026-10-04 02:22
根據McAfee 2026年調查，38%的旅客曾遇過旅遊相關詐騙。33%的受訪者坦言，為避免錯過優惠，曾選擇忽略詐騙警訊；在曾遭遇詐騙的人中，41%表示蒙受金錢損失。(圖／123RF)

封面故事／防詐篇／旅遊詐騙5大手法曝光

2026-10-04 08:44
搭乘郵輪，要留意各項費用計算方式，要養成仔細對帳的習慣，避免下船後被帳單嚇到。(圖／123RF)

封面故事／郵輪篇／看懂郵輪收費 避免帳單爆表

2026-10-04 02:25
個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理人文件、預立醫療指示及醫療隱私授權書，再加上一份遺囑。(ChatGPT生成)

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

2026-10-04 02:16
知名美式速食連鎖店「速音」(SONIC Drive-In)宣布推出全新「熱秋」(Hotumn)系列飲料，為傳統以溫熱為主的秋季風味帶來清涼的反轉體驗。(美聯社)

封面故事／吃喝篇／等不及了？秋季商品提前上架

2026-10-04 13:00

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事