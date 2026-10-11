生活／我與韭菜的愛恨情仇

美國超市販售的韭菜。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶童年為了家計全家一起挑韭菜的辛苦，如今重種韭菜並品嚐香氣時，反而從艱困歲月中看見成長與感恩。

多年前的一天，我陪著太太去台北市建國花市逛逛。面對著滿坑滿谷的花團錦簇，我只注意到角落邊的一撮韭菜。看到韭菜，心裡升起了一股異樣的感覺。那一天我什麼都沒買，就只買了一盆韭菜苗回家。

我把這撮韭菜苗種在家裡的露台上，平時也不特別去管它，有空時就澆澆水；有時忘了澆水，它便枯萎到只剩下一點點苗頭。偶爾，我會收割一些韭菜炒來吃。

★賣菜補貼家用 韭菜價高

最近連日大雨，韭菜長得異常蓬勃，看著這些翠綠的韭菜，我不禁想起兒時的韭菜時光。那一年，為什麼會買一株韭菜苗回來種呢？這就要說起小時候我跟韭菜的一段恩怨情仇了。

小時候家裡窮，媽媽跟姊姊會種一些蔬菜販售，成為家中非常重要的經濟來源。我們在家附近的丘陵地，種了各式各樣的菜，冬天種高麗菜、大白菜、蘿蔔、大蒜、芹菜；夏天就種青江菜、小白菜；會種一些雜糧，像是地瓜、高粱、蠶豆，還有夏天的大西瓜，也是極重要的作物。

在這麼多農作物中，我印象最深刻的就是韭菜。跟其他農作物比起來，韭菜的價格相當好。小時候一大把小白菜或青江菜才兩塊錢，但一小把韭菜就可以賣到五、六塊，兩者的價格相差非常遠。如果能整理出一臉盆的韭菜，大概可以賣到好幾十塊甚至一百塊，那在當時可是一大筆錢，對於改善我們家的經濟有很大的幫助。雖然韭菜能賣得這麼好的價錢，但島上種韭菜的人卻非常少。物以稀為貴，所以韭菜的價格特別高。

茁壯生長的韭菜。（本報資料照片）

★很耗時間 易種卻難整理

話又說回來，既然韭菜的價格那麼好，為什麼種的人那麼少呢？其實韭菜非常好種，種一次就可以收割很久，不像其他蔬菜每次都要撒種子重新種。韭菜種下去，你一直割、一直割，它就一直長、一直長，天底下哪有這麼好的事情？

問題的關鍵，就在於韭菜真的非常難整理，往往要耗費很多的時間。

我們家的韭菜田就在家附近不遠處，是我們每天上下學的必經之路。每次放學回來，看見媽媽或姊姊在田裡割韭菜，她們割得越多，我的心情就越沉重——這表示今天放學又沒得混了，必須乖乖待在家裡挑韭菜。

韭菜有多難整理？它是要一根一根、甚至一片葉子一片葉子整理的。有些韭菜的根部會裹著一層舊膜，要花很多力氣才能弄掉；每一片韭菜葉的尾巴都會有些枯黃，必須用指甲把它掐斷。所以一根韭菜整理下來得花上不少時間。我們通常左手抓著一小把，右手先把中間夾雜的雜草與雜質清理乾淨，接著轉過來處理葉尾的枯黃，光是一小把韭菜就要折騰老半天，挑完之後還得洗乾淨。

一大臉盆的韭菜割回來之後，包括二哥、小弟、三姊和我，我們四個人是固定的班底，圍著裝滿韭菜的盆子挑韭菜。往往我們四個人正愁眉苦臉時，二姊就會走過來，把一臉盆的韭菜一分為四，一人一份。因為小弟年紀小，所以分得比較少，其餘我們三個人的份量都差不多。

一臉盆的韭菜整理下來往往要好幾個小時，我們從天亮弄到天黑還沒整完。小時候沒有電，我們四人圍坐在一根蠟燭前挑韭菜。搖曳的燭火是最好的催眠光線。很多時候，我們都是邊打瞌睡邊挑韭菜。

有時我會耍些小聰明，趁著哥哥姊姊離開座位去上廁所或忙別的事，我就偷偷把自己未整理的韭菜挪一些到他們那一堆去，哥哥姊姊見狀很生氣，但我一定打死不認帳，他們也無可奈何；但這種小聰明也常會經常報應到自己身上。有一次我去上個廁所回來，面前的韭菜居然比離開前多了一倍！他們誰都不承認把韭菜塞給我。萬分委屈得哭著去找二姊告狀，二姊雖然非常生氣地把大家罵一頓，但也沒辦法真正主持公道，我也只好邊哭邊整理那些該死的韭菜。

到了後來，我們連廁所都不敢去，大家互相比著看誰憋尿憋得久，深怕上完廁所回來，手邊的韭菜又多了許多。

★又苦又累 挑菜成了夢魘

二姊把手邊的家務忙完後，會坐下來跟我們一起挑。二姊的手腳非常俐落，我們搞了老半天的韭菜，在她手裡稀哩呼嚕一下子就弄乾淨了。那時候真的很佩服二姊的能幹，每天晚上都眼巴巴盼著二姊趕快來幫忙。

挑韭菜幾乎是我們兄弟每天的夢魘。然而，每當媽媽從市場賣菜回來，告訴我們今天韭菜賣了多少錢時，卻往往會引來我們一陣歡呼與驚嘆。

兒時的回憶，有很大一部分都與韭菜緊緊相連。雖然那段過程又苦又累，但想到韭菜賣得好價錢，能養活我們一家人，心裡也只好忍了。

★唇齒留香 難忘童年時光

現在種在露台上的韭菜，很少去採收，由著它們自生自滅，久久才去看一次。如果缺水太久、韭菜幾乎完全乾枯，我把乾枯的部位剪掉，再把水澆透，沒過多久，它們又會長得青翠健壯。說起來，韭菜真的是挺好種的作物，如果不需要動手整理它們，說實在話，我還滿喜歡它們的。

台北接連下了半個月的雨，露台上的這撮韭菜長得翠綠又茂盛。這些韭菜完全不施肥料，更不可能有農藥，這是標準的自然農法栽種，因為沒有助長沒有催熟，韭菜在自然狀態中成長，香氣非常濃郁，現在市場上買的韭菜，都是施肥長的虛胖，幾乎沒有韭菜味。

韭菜炒蛋示意圖。（本報資料照片）

晚餐時，我割了一撮韭菜來炒蛋，還未下鍋，撲鼻的香氣隨之而來。晚飯時，一邊嚼著又嫩又香的韭菜，腦海中浮現的，全是兒時在微弱燭光下邊打瞌睡邊挑韭菜的景象。心裡泛起一絲酸楚，卻有著更多的欣慰——因為我們這一代的努力，下一代不需要為了生計，要忍受圍在韭菜盆前打著瞌睡挑韭菜的辛苦。

但有時想想，唯有深刻艱辛的回憶才能長存於心，太優渥的人生，反而顯得平淡；而且，當生活的苦楚褪去之後，這些酸苦經歷都如茶般回甘，轉化為生命中極其重要的養分。我的一生中有太多太多這種艱困的往事，後來都成了人生成長的力量。在某些時刻，心裡滿感激那段童年的艱困時光。