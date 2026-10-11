我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智慧汽車修車貴 換大燈要4000美元 美國維修費7年漲6成

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

健康／嗜吃精緻糖與壓力 是糖尿病共犯

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
有些人壓力大反而想吃特別甜的或油的食物，醫師提醒，健康管理不能只看飲食和藥物，也...
有些人壓力大反而想吃特別甜的或油的食物，醫師提醒，健康管理不能只看飲食和藥物，也要注意壓力管理；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出壓力會讓大腦直接命令肝臟升糖，長期下來可能導致暴食、肥胖與血糖失控，因此糖尿病預防不能只看飲食，還要把壓力、睡眠與運動納入日常管理。

根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上升。這個過程不需經過腎上腺素或胰島素，是大腦直接下令的「快閃命令」，醫師指出，若讓壓力變成日常，血糖就會逐漸失控。

預防糖尿病不是只靠少吃多動，還要把壓力管理放進日常健康策略裡。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，多運動讓身體對壓力比較有抵抗力，加上飲食及規律睡眠，也相當重要。

張家銘說，有些人壓力大時完全吃不下， 反之有些人想一直吃，特別是甜的、油的食物。

研究說明，在壓力初期，杏仁核會抑制食欲，但長期壓力讓調控失靈，變成報復性暴食。久了不但血糖亂，體重也開始往上跑，也就是說「壓力是隱形肥胖與糖尿病的共犯」。

根據研究結果，張家銘提醒，健康管理不能只看飲食和藥物，壓力管理也要列入日常功課。

第一步如果發現自己血糖在壓力大的時候容易失控，千萬不要只怪自己吃錯東西。先停下來想想，是不是壓力在拉高血糖。

張家銘說，第二步是找到屬於自己的「降壓開關」，有人靠深呼吸，有人喜歡快走，也有人聽音樂或做瑜伽。重點不是形式，而是能讓大腦安心，減少杏仁核的過度反應。

規律睡眠也是關鍵，熬夜就像是對身體施加一種慢性壓力，杏仁核會一直保持警戒，血糖自然難以穩定。

再來，運動是最簡單卻最有效的選擇，能讓身體對壓力比較有抵抗力，同時改善胰島素敏感性，幫助血糖回穩。

最後飲食上則建議少吃精緻糖，因壓力和糖加在一起，就像雙重打擊，讓血糖更難控制。

精華 FAQ

  • 研究發現，壓力來時杏仁核會透過特殊神經路徑，直接命令肝臟快速生產葡萄糖，讓血糖瞬間上升，且不必經過腎上腺素或胰島素介入。

  • 長期壓力會讓食欲調控失靈，部分人變成想吃甜食和油食的報復性暴食，久了不只血糖更亂，也會讓體重上升，增加肥胖與糖尿病風險。

  • 可先找出自己的降壓方式，如深呼吸、快走、聽音樂或做瑜伽，同時保持規律睡眠、固定運動並少吃精緻糖，讓身體更能對抗壓力。

血糖 糖尿病

上一則

周日動動腦／全球產卵最多的魚類是什麼魚？

下一則

健康／爬樓梯7效益 助心血管健康

延伸閱讀

吃得少血糖反升高？醫師揭長者常見血糖NG行為

吃得少血糖反升高？醫師揭長者常見血糖NG行為
瘦了不代表代謝變好 減脂肪別減肌肉 讓身體恢復1能力

瘦了不代表代謝變好 減脂肪別減肌肉 讓身體恢復1能力
選對種類、掌握好份量 4種水果有利控制血糖

選對種類、掌握好份量 4種水果有利控制血糖
天天吃微波便當、喝含糖飲傷身？ 研究揭「大腦隱形殺手」影響專注力

天天吃微波便當、喝含糖飲傷身？ 研究揭「大腦隱形殺手」影響專注力

熱門新聞

隨著民眾重新發現在影廳觀賞最新好萊塢大片的經典樂趣，全美各地影院業者表示，今年夏天是近年來消費額最高的檔期。(路透)

流行／諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

2026-10-04 02:11
有些代理孕母反映，她們遭到代孕機構和委託父母的壓力，要求一次植入兩個胚胎。(圖／123RF)

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

2026-10-04 02:22
根據McAfee 2026年調查，38%的旅客曾遇過旅遊相關詐騙。33%的受訪者坦言，為避免錯過優惠，曾選擇忽略詐騙警訊；在曾遭遇詐騙的人中，41%表示蒙受金錢損失。(圖／123RF)

封面故事／防詐篇／旅遊詐騙5大手法曝光

2026-10-04 08:44
搭乘郵輪，要留意各項費用計算方式，要養成仔細對帳的習慣，避免下船後被帳單嚇到。(圖／123RF)

封面故事／郵輪篇／看懂郵輪收費 避免帳單爆表

2026-10-04 02:25
個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理人文件、預立醫療指示及醫療隱私授權書，再加上一份遺囑。(ChatGPT生成)

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

2026-10-04 02:16
知名美式速食連鎖店「速音」(SONIC Drive-In)宣布推出全新「熱秋」(Hotumn)系列飲料，為傳統以溫熱為主的秋季風味帶來清涼的反轉體驗。(美聯社)

封面故事／吃喝篇／等不及了？秋季商品提前上架

2026-10-04 13:00

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事