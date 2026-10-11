健康／爬樓梯7效益 助心血管健康
研究指出，每天爬超過5層樓有助降低心血管疾病風險，且爬樓梯兼具燃脂、強化心肺與下肢肌力等多重效益。
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研究指出，每天爬超過5層樓有助降低心血管疾病風險，且爬樓梯兼具燃脂、強化心肺與下肢肌力等多重效益。
你是否記得上次爬幾層樓梯時的感覺？即使是平時有運動習慣的人，也可能在爬了短短幾層樓後就心跳加快、雙腿發軟。事實上，這種對身體的挑戰感，正是爬樓梯對身體健康有益的原因之一。
一項研究指出，每天爬超過五層樓（約50階）的人，其罹患動脈粥狀硬化心血管疾病風險降低了20%。動脈粥狀硬化心血管疾病為包含中風、心肌梗塞與其他與動脈阻塞有關的心血管疾病。
此外，研究也發現，若原本有爬樓梯習慣的人中斷了這個行為，其罹病風險竟比從未養成習慣者高出32%。 可見持續性對健康益處影響重大。
專家指出，爬樓梯有多項益處，但也有一些注意事項，包括：
1.比走路多燃燒一倍熱量
根據美國運動委員會資料，一名約68公斤的人在爬樓梯時每小時可燃燒約544大卡，是以中等速度走路所消耗熱量的兩倍以上。這是因為爬樓梯時需要對抗地心引力，身體付出的能量更多，自然燃燒更多熱量。
2.增強心肺功能
每踏出一步，心跳與呼吸頻率都會提升，這樣的有氧運動能有效強化心肺功能，進而幫助降低高血壓與高膽固醇的風險。
3.改善平衡感與核心穩定性
若在爬樓梯機上進行訓練時不倚靠扶手，會更大量啟動核心肌群，幫助你建立更強的平衡感與姿勢控制能力。不過專家也提醒，無扶手訓練需留意安全，避免跌倒。
4.強化下半身肌力
雖然爬樓梯屬於有氧運動，但同時也具備類似重量訓練的肌力鍛鍊效果。特別是對臀大肌、大腿前側（股四頭肌）、大腿後側（腿後肌）與小腿肌肉的刺激明顯。
5.增加骨密度預防骨質疏鬆
每次向上的踏步都需要承載自身體重，這種負重型活動能有效促進骨骼強度與密度，長期可降低年長後罹患骨質疏鬆症的風險。
6.比跑步更溫和
與跑步相比，爬樓梯對膝蓋、踝關節與髖關節的衝擊較小。這使得爬樓梯成為一種適合關節健康者的中高強度運動選擇。然而，若已有關節疼痛或損傷者，應避免高強度或高速爬梯訓練。
7.效率高
爬樓梯20到30分鐘，就能達到高效訓練成果。對忙碌上班族或時間有限者而言，是極具效率的運動選擇。
研究顯示，每天爬超過5層樓、約50階的人，罹患動脈粥狀硬化心血管疾病的風險可降低20%，對中風與心肌梗塞等疾病也有助益。 因為爬樓梯能對抗地心引力、快速提升心跳與呼吸，20到30分鐘就可達到高效訓練效果，且比走路消耗更多熱量，適合時間有限的人。 雖然爬樓梯對關節較溫和，但若已有膝蓋、踝關節或髖關節疼痛與損傷，應避免高強度或高速訓練；使用樓梯機時也要注意安全，勿勉強不扶手。
精華 FAQ
研究顯示，每天爬超過5層樓、約50階的人，罹患動脈粥狀硬化心血管疾病的風險可降低20%，對中風與心肌梗塞等疾病也有助益。
因為爬樓梯能對抗地心引力、快速提升心跳與呼吸，20到30分鐘就可達到高效訓練效果，且比走路消耗更多熱量，適合時間有限的人。
雖然爬樓梯對關節較溫和，但若已有膝蓋、踝關節或髖關節疼痛與損傷，應避免高強度或高速訓練；使用樓梯機時也要注意安全，勿勉強不扶手。
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