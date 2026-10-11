談藝／彩筆御風 憶歐豪年大師

歐豪年（左）為作者書寫的鑲字聯。（作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文追憶嶺南畫派大師歐豪年一生藝術成就與待人風範，並以舊金山、台北、紐約的往事，寫出其對中華文化與美術教育的深厚貢獻。

時光荏苒，藝壇嶺南派第三代傳人歐豪年離世匆匆已一年多了。

記得四年前的春節 過後，我們幾名在舊金山灣區 的朋友都會像以往一樣，在他即將搭機返回台北的當晚，由廖醫師作東為他餞行，期待暑假歐大師回到灣區時大夥再聚；未料世紀大疫爆發，疫情猖獗，是年的暑假大師就因疫情無法回來了，未料此次一別竟成永訣，人生無常思之令人唏噓不己。

在舊金山灣區歐大師的許多朋友、故舊、學生都親切稱歐豪年為「歐大師」或「大師」而不名。歐大師在舊金山中半島的聖馬刁市有一幢二房一廳外帶一個書房幽雅公寓，書房窗外有二株參天挺拔的翠柏，夏天正好將西曬的陽光遮擋在窗外，使室內平添幾分清涼。

候鳥一般的大師

我說歐大師就像一隻候鳥，每年寒、暑兩季他都會飛回灣區小住，逗留約一個月左右；他說夏天是回來避暑，得天獨厚的海洋性氣候，造就了中半島夏天成為一座不出汗的城市，記得幽默大師馬克吐溫曾下這樣一句名言：我在舊金山度過了一個最寒冷的夏天，可見舊金山氣候的宜人。

到了下半年春節前回來，他說是為了避年；他一回到灣區，當時還在世的茅承祖「茅公」在機場接到大師後，第一件事就是開啓他的連絡網一一宣告周知「大師回來了」。一石激起千重浪，灣區的朋友平時因工作關係各自忙碌著也就鮮少見面，經電網的傳呼，剎時朋友間就熱絡起來了，爭相安排歡迎飯局。

好在大師食量奇佳，尤其鍾情魚頭和廣東式的糖沾燒乳豬，我常戲稱大師在灣區期間餐館的生意少說也增加了二成，可見大師的平易近人和深受歡迎的程度。 作者與歐豪年（右）合影。（作者提供）

不喜過度鋪張

大師一經應邀，從不擺大師架子，總是準時出席，甚至還比其他賓客先到一步；作東的主人為了表示誠意，如果菜餚過度鋪張也會令其所不喜，他認為恰到好處就好不要浪費，大師這種風範值得我學習。

就在去年的4月，我有一個朋友曹女士，她也是歐大師在灣區少數幾名女弟子，每逢大師回來，她總是熱情地忙前忙後。她甫由台北回來，就來電說她在台北曾數度致電想去探望老師，但都沒連絡上，當曹女士知道我將於5月初到香港舉辦畫展，希望我能提早幾天繞道台北試著與歐大師連絡，並轉達她的問候，因為她知道我和大師的兒子歐大衛還有幾分交情。

所謂和大衛的交情，就要從1998年說起，這一年的8月底，我陪歐大師由舊金山飛往紐約世界日報的文化藝廊舉辦畫展，也是文化藝廊開光的首展，抵達的翌日大衛出現了，畫展期間我們有好幾天的相處。

畫展在8月30日如期舉行，在紐約寓居多年，近年來少有公開活動、時年高齡101歲的蔣夫人在外甥女婿黃盛雄和外甥女孔令儀夫婦及助理扶持下，步履穩健地蒞臨世界日報總社，時任世報副董事長馬克任、社長李厚維率領工作同仁列隊歡迎，在展廳中歐大師在一旁為蔣夫人關注的作品一一解說，蔣夫人賞畫的過程中始終精神奕奕，賞畫結束後，蔣夫人欣然與在場的所有人員合影留念，現在雖然事隔28年卻記憶猶新。 歐豪年（左）在其聖馬刁畫室為作者示範。（作者提供）

遺憾的是，我在台北匆匆兩天也沒順利連絡上大衛，失望之餘，第三天只得就道趕往香港為我即將開幕的畫展作凖備，後來據知歐大師是4月25日在家中逝世，聞之令人諳然神傷。

回憶我與歐大師有關的往事點滴記述如下。

中山樓的八幅畫

位於台北市陽明山國家公園内的中山樓甫於1966年竣工啟用，那時我還在讀大學，聽到歐大師特別為中山樓繪製八尺和六尺全開的畫作懸掛於會議大堂內的消息，令我們又驚嘆又羨慕。

但我一直無緣前往欣賞，直到1998年我回台北開會時，抽空前往歐大師位於松平路的宅第拜會，歐大師招待我用午餐，席間我聊到一直念念不忘的是至今還無緣一見的那八幅鉅構，歐大師聞之即刻通知司機驅車直奔陽明山中山樓。

車行沿著仰德大道山路蜿蜒而上，不久就看到一座以中國宮殿式風格設計的華麗建築，綠瓦白牆紅簷依山而建，氣派豪華，因我以前家住北投，空氣中瀰漫著我所熟悉的硫磺氣味。

歐大師陪我進入中山樓的大廳，八張大畫分別高懸在不同角度的白牆之上，不論是山水、花卉或是飛禽走獸，每幅都是精品。雖然經數十年長期硫磺的蒸炙明顯褪色，但還是難掩畫作運筆靈動、豪邁幽遠的原貌，既富中國的傳統又具西畫的光影色彩，充分表現了嶺南畫派所標榜的特色；這天對我來說終得一賞夙願，深感此行不虛。

另一值得記述的是我在世界日報舊金山社服務時，思及欲擴展報業的服務領域，「血緣」最近的就是有關教育輔助或是藝文的倡導，經與蘇社長商議後，決定騰出二樓2500呎的空間開闢為「世界日報文化畫廊」，此後紐約、洛杉磯二社才先後成立。 歐豪年當眾作畫，一隻栩栩如生的大老虎躍然紙上。（本報資料照片）

為世報藝廊「開光」

首展就是請歐大師由台北攜帶作品前來為畫廊開光，布展之日，歐大師事無鉅細都親自在現場督導，包括作品的折封、懸掛的位置安排，他這種態度正反應他對自己作品的嚴謹與重視，畫展結束時亦復如是，這也是我和歐大師論交建立亦師亦友的開始。

如今僅剩紐約總社的畫廊依然肩負著發揮運作的功能，服務社區；2024年，事隔26年後我才步歐大師的後路前往紐約文化藝廊舉辦個展。舊地重臨，人事雖然有所變動，但展廳還是記憶中的展廳，那種特有的感覺，除了親切還是親切。此外還要感謝紐約總社的各位長官和同仁的鼎力支持和恊助，使這次紐約展出備感溫馨和順利，深感人生若夢，所謂機緣豈僅是巧合而已？

兩大旅行箱裝什麼

歐大師每次回到灣區總是攜帶著兩大旅行箱，除了需要的用品，就是一年來機關行號或基金會以歐大師的作品編印的畫冊或年曆，準備署名分贈此間的友好；另一個大箱就是他在台北的近作字畫，利用閒暇時間逐件補強，或為詩揮毫寫字作畫，總是筆不離手。歐大師用功之勤，之所以為大師自有其鍥而不捨的毅力和精神，令人感佩不已，堪足為吾輩看齊和學習。

歐大師1935年出生於廣東茂名，17歲拜入嶺南畫派巨擘趙少昂門下，力學精研，卓然自成大家，1970年應中國文化大學之邀，由香港舉家來台定居，並執教於該校美術系及至退休。將近半世紀以來，悉心於台灣美術教育及藝文發展，尤對宏揚中華文化不遺餘力，卓有貢獻。

歐大師長期浸淫於藝術創作，兼長書法與詩文，造詣高深，為現代嶺南畫派重要代表畫家，蜚聲中外，如今攜其如椽彩筆御風而去，天空任揮灑，彩虹來相伴，大師風範山高水長，令後人低迴永遠懐念。

歐豪年手繪英雄花。（作者提供）