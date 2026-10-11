料理功夫/兩款自製糕餅

南瓜餡水晶小糕餅

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹兩款家常自製糕餅：水晶糕餅與南瓜紅豆沙糕餅，皆以現成食材製作，步驟簡單，主打無油、少糖、免烘焙的健康吃法。

突然心血來潮，想利用家裡現成的食材，比如西米、黑芝麻、紅棗碎、南瓜 等，做幾款簡單易做，且無油、少糖，不用烘焙，吃了不會上火的健康糕餅。

水晶糕餅

材料：西米100克、白糖15克、黑芝麻加少許紅棗碎拌適量白糖（也可用紫薯或南瓜泥做餡料，不過黑芝麻餡更香）。

步驟：

1.把西米、白糖和大約100克清水放一起和麵團，麵團分成6小球備用。

2.把黑芝麻餡揉成小球，包進西米麵團裡頭。

3.包好的餅團沾些玉米澱粉，再放進模具輕輕按壓，然後從模具裡倒出餅坯。

4.放蒸鍋裡蒸8–10分鐘，熄火1分鐘後出鍋，上桌。

小叮嚀：水晶月餅要趁熱吃，涼了會變硬，有點像嚼珍珠奶茶。如果想涼了也是軟的，和麵時要用開水燙，但麵團會很黏，不太好做。

南瓜紅豆沙糕餅

材料：蒸熟的南瓜（媽咪瓜）200克、糯米粉300克、麵粉50克、紅豆沙。

步驟：

1.把南瓜搗碎成泥，倒入糯米粉和麵粉，加入約120克水，攪拌混合成麵團。

2.把麵團分成6份，每份包入紅豆沙。

3.把包好的麵團沾些糯米粉，再放入模具中輕壓，然後小心倒出餅坯。

4.蒸鍋放水燒開後，放入餅坯蒸10–12分鐘左右。

5.關火、出鍋、上桌。

南瓜紅豆沙糕餅

精華 FAQ Q1：這篇文章主要介紹了哪兩款自製糕餅？ 文章主要介紹水晶糕餅與南瓜紅豆沙糕餅兩款做法，皆使用家中常見食材製作，強調步驟簡單、口感軟糯，適合想做健康點心的人參考。

Q2：水晶糕餅的主要材料與蒸製時間是什麼？ 水晶糕餅以西米、白糖和黑芝麻餡為主，可加紅棗碎增香，包好後沾玉米澱粉入模成形，再蒸8–10分鐘，趁熱食用口感最佳。

Q3：南瓜紅豆沙糕餅的做法重點有哪些？ 南瓜紅豆沙糕餅先將蒸熟南瓜壓成泥，與糯米粉、麵粉和水拌成麵團，再分份包入紅豆沙，入模後蒸10–12分鐘即可完成。

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