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退休生活／何時領社安金？精算回本年齡

記者趙健
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簡單計算活到多少歲才能「回本」，可幫助退休族決定何時領取社安金。（美聯社）
簡單計算活到多少歲才能「回本」，可幫助退休族決定何時領取社安金。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

社安金晚領雖能提高每月給付，但若想知道是否划算，關鍵要看回本年齡；以67歲與70歲方案試算，通常約到82歲半才追平。

社安金愈晚領，每月拿到的錢愈多，但這不代表愈晚領愈划算。如果為等到70歲才開始領取，期間放棄數年的社安金，就需要靠之後每月增加的金額慢慢追回來。究竟要活到幾歲才真正回本？一個「回本年齡」（break-even age）的簡單計算，幫助退休族決定何時領取社安金。

財經媒體24/7 Wall St報導，美國民眾最早可以從62歲開始領取社安金，但提前領取會使每月福利減少。對1960年或之後出生的人而言，完全退休年齡為67歲；若超過完全退休年齡後延後領取，福利金額每年約增加8%，直到70歲為止。

乍看之下，等到70歲似乎最划算，但問題在於，等待期間原本可以領到的錢也全部放棄。因此，真正需要比較的是：每月增加的金額，要花多久才能把前幾年少領的補回來。

例如，退休人士若從67歲開始領取，每月可拿2000元；若等到70歲，每月福利可提高至2480元，相當於每月多480元。

但為多拿這480元，他必須放棄67歲至70歲整整36個月的福利，也就是7萬2000元。之後每月多領480元，需要150個月、也就是12年半，才能追回前面少領的金額。也就是要到82歲半左右，兩種方案累計領取的社安金才會同樣達到37萬2000元。

如果活過82歲半，70歲才開始領取的人之後會逐漸占優勢；若沒有，67歲開始領取反而可能累計拿到更多。

如何計算「回本年齡」？首先，可在SSA.gov建立個人帳戶，查看根據自己工作及收入紀錄估算的社安金福利，再比較不同年齡開始領取時的月領金額差別。

假設67歲開始每月領1800元，等到70歲增加至2232元。延後36個月意味著先放棄6萬4800元，而70歲後每月可多領432元。將6萬4800元除以432元，得到150個月，即12年半。再把12年半加到70歲，得到的「回本年齡」同樣是82歲半。

因此，計算方式可簡單理解為：延後期間放棄的社安金總額÷延後之後每月多領的金額=需要多久才能回本。

當然，這只是一種簡化計算，沒有納入生活成本調整（COLA）等其他因素。但它可以讓退休人士更直觀地比較「早領」和「晚領」究竟哪一種更適合自己。

精華 FAQ

  • 因為晚領雖可讓每月金額增加，但等待期間等於放棄原本可領的福利；必須把前期少領的總額，靠之後每月多出的金額慢慢補回來。

  • 若67歲每月領2000元、70歲每月領2480元，3年共少領7萬2000元；之後每月多480元，約要150個月、也就是12年半才能回本。

  • 可先到SSA.gov查看個人預估給付，再比較不同請領年齡的月領差額；把延後期間少領的總額除以之後每月多領的金額，就能估出回本年齡。

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