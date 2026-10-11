料理功夫/簡單家常料理3道
文章介紹3道簡單家常料理：絲瓜麵線、鱈魚佐番茄與素炒毛豆香菇丁，分別提供材料、步驟與少油少鹽的調整建議，適合日常快速上桌。
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文章介紹3道簡單家常料理：絲瓜麵線、鱈魚佐番茄與素炒毛豆香菇丁，分別提供材料、步驟與少油少鹽的調整建議，適合日常快速上桌。
絲瓜麵線（可當主食）
材料：絲瓜中1條、肉末150克、麵線適量、蒜頭數瓣、枸杞（可加可不加）、鹽與清水適量。
作法：
1.絲瓜去皮切塊狀，枸杞加入溫開水泡20分鐘去水瀝乾，蒜頭去皮切末。
2.麵線用鍋子煮開，撈起泡清水（大部分麵線有加鹽巴，泡清水可以去除鹹味）備用。
3.平底鍋放入肉末快炒、蒜末，接著放入絲瓜一起悶煮，之後倒入清水煮開，最後放入麵線再度煮開，放些鹽巴即可開吃。
PS：肉末有油，利用自身的油製作，這步驟可以自行調整額外加油或不加。
鱈魚佐番茄
材料：鱈魚一片（如果買不到，用其他魚類代替即可，因為鱈魚減產中）、番茄大1顆（小的2顆）、橄欖油、青蔥、生薑、米酒、醬油、鹽巴、白糖適量、清水適量。
作法：
1.番茄洗淨切片（不喜歡表皮者可以去表皮），青蔥洗淨切丁，生薑切成絲備用。
2.鱈魚用水沖洗一下。
3.拿個盤子把鱈魚放在上面，抹上鹽巴，淋上適量米酒，放上生薑絲，置入淺鍋中蒸15分鐘。
4.平底鍋中放入一些橄欖油，加上番茄片、清水，用中火煮熟大約10分鐘左右。
5.接著倒入蒸好的鱈魚入鍋，加些鹽巴、白糖、醬油、青蔥丁，轉大火煮約3分鐘，收湯汁即可出鍋。
PS：想吃原汁原味者，可以不加橄欖油，因為魚類本身有魚油。
素炒毛豆香菇丁
材料：毛豆250克、香菇3朵、蒜頭數瓣、鹽巴與橄欖油適量、清水一些。
作法：
1.煮一小鍋熱水，把毛豆加入煮5分鐘，放涼去除外膜（也可留著）備用。
2.香菇泡水2小時，接著切丁，蒜頭壓碎去皮。
3.平底鍋倒油，蒜頭、香菇丁一起翻炒，接著再加入毛豆炒，加些水，約炒5分鐘，最後加些鹽巴即可起鍋。
文章共介紹3道料理，分別是可當主食的絲瓜麵線、以蒸魚搭配番茄的鱈魚佐番茄，以及清爽下飯的素炒毛豆香菇丁，涵蓋葷食與素食。 先處理絲瓜、枸杞與蒜末，再把麵線煮熟泡清水去鹹味；接著用肉末和蒜末快炒，加入絲瓜悶煮後倒水煮開，最後放入麵線和少量鹽調味。 鱈魚佐番茄先蒸魚再以番茄、醬油、糖和蔥花收汁，味道鮮甜；素炒毛豆香菇丁則是香菇、蒜頭與毛豆快炒，加少量水和鹽即可完成，做法簡單。
精華 FAQ
文章共介紹3道料理，分別是可當主食的絲瓜麵線、以蒸魚搭配番茄的鱈魚佐番茄，以及清爽下飯的素炒毛豆香菇丁，涵蓋葷食與素食。
先處理絲瓜、枸杞與蒜末，再把麵線煮熟泡清水去鹹味；接著用肉末和蒜末快炒，加入絲瓜悶煮後倒水煮開，最後放入麵線和少量鹽調味。
鱈魚佐番茄先蒸魚再以番茄、醬油、糖和蔥花收汁，味道鮮甜；素炒毛豆香菇丁則是香菇、蒜頭與毛豆快炒，加少量水和鹽即可完成，做法簡單。
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