我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智慧汽車修車貴 換大燈要4000美元 美國維修費7年漲6成

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

理財百科／買車不貸款 長遠看不划算

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市皇后區的一家汽車經銷商展場。（路透資料照片）
紐約市皇后區的一家汽車經銷商展場。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，買車全額現金雖可免利息，但因新車折舊快且資金可投入報酬更高的資產，長期看未必划算，適度貸款或再融資反而更有利。

購車時完全不申請貸款，是許多美國人樂於展示「財務實力」的表現；根據CDK全球公司的調查顯示，約20%的嬰兒潮世代或更年長族群會以現金購車，而在Z世代中，這個比率更上升至近50%。簡而言之，汽車貸款在美國年輕人中似乎已不再流行。

理財網站Money Wise報導，從表面來看，這似乎是明智之舉。根據信評機構Experian在2026年第一季「汽車金融市場現況」的報告，超優級借款人的新車與二手車貸款利率分別約為4.55%與6.30%；因此單就利率來看，不貸款似乎能帶來立即且獲保證的投資報酬。但從長遠來看，此舉可能造成數千元損失，原因如下。

根據專業汽車指南「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）的數據，截至2026年5月，一輛平常新車的售價約為4萬9220元，全額現金支付是筆頗大的前期投入。而且與股票或房地產不同，新車會迅速貶值；根據「凱利藍皮書」的數據，一輛新車在前兩年，價值可能貶值約30%，此後貶值速度將維持在每年8%至12%間。

換句話說，僅在擁有車輛的前幾年，就可能損失數萬元；這種貶值雖無法完全避免，但若以4%至6%的利率為車款部分申請貸款，便能抵銷一些風險。

透過貸款省下的現金，有機會在其他資產中獲得更高的報酬；例如根據富達投資（Fidelity）的數據，自1957年以來，史坦普500指數的年報酬率約10%。這便是選擇全額現金購車，而非以合理利率貸款購車所可能產生的機會成本。

全額現金購車看似是精明的決定，畢竟這樣既能避免利息支出，又能省去每月還款；但對擁有豐厚積蓄的嬰兒潮世代來說，將5萬元或更多資金一次投入一輛會貶值的汽車，也意味放棄了這筆原可在其他地方發揮更大成效的現金。

雖然無法保證股市的報酬率，但將部分資金投入投資或單純保留在緊急預備金中，能提供重要的緩衝；否則一旦遇到突發的房屋維修、醫療帳單或其他大筆支出，可能不得不動用高利率的信用卡，便讓一輛已付清的車，變成成本高出許多的財務決定。

若已為車輛辦理貸款，仍有方法可減輕還款壓力；透過再融資，可將現有貸款換為利率較低或還款條件不同的方案，從而降低每月還款額，或減少長期需支付的利息總額。

進行汽車貸款再融資者，在貸款期限內平均可省下1346元；若將貸款期限縮短，節省金額將更多，在貸款期間平均可減6291元。這些錢可用來支付日後的維修費用、增添緊急儲蓄，或讓每月預算有更多迴旋餘地。

總之，不能只看汽車標價，而要考量持有的成本，以及希望投入多少資金在這輛車上；即使有能力全額現金購買一輛5萬元的車，但若僅支付一半，便能將剩餘的2萬5000元用在他處。

購車時完全不申請貸款，從長遠來看可能造成數千元損失。（美聯社）
購車時完全不申請貸款，從長遠來看可能造成數千元損失。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為新車會快速貶值，而一次拿出大筆現金買車，等於放棄把這筆錢投入投資或緊急預備金的機會，長期可能造成更高的財務成本。

  • 根據文中引述的凱利藍皮書資料，新車在前2年可能貶值約30%，之後每年仍可能再跌8%到12%，因此持有初期損失最明顯。

  • 可以考慮再融資，把原本貸款換成利率更低或條件更好的方案，藉此降低每月還款額，或減少整體利息支出，省下的錢也能補充儲蓄。

利率

上一則

理財百科／養車不便宜 每年平均花5851元

下一則

談藝／彩筆御風 憶歐豪年大師

延伸閱讀

比價網站：在美擁有一輛車 每年平均要花5851元

比價網站：在美擁有一輛車 每年平均要花5851元

AI資金排擠效應有多慘？ 竹科男跑10家銀行房貸都碰壁 小企業融資難求

AI資金排擠效應有多慘？ 竹科男跑10家銀行房貸都碰壁 小企業融資難求
幫子女買房小心變長期麻煩 財務顧問揭「頭期款」3大陷阱

幫子女買房小心變長期麻煩 財務顧問揭「頭期款」3大陷阱
家長替兒女背學貸難退休 理財專家：若違約恐遭扣社安金

家長替兒女背學貸難退休 理財專家：若違約恐遭扣社安金

熱門新聞

隨著民眾重新發現在影廳觀賞最新好萊塢大片的經典樂趣，全美各地影院業者表示，今年夏天是近年來消費額最高的檔期。(路透)

流行／諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

2026-10-04 02:11
有些代理孕母反映，她們遭到代孕機構和委託父母的壓力，要求一次植入兩個胚胎。(圖／123RF)

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

2026-10-04 02:22
根據McAfee 2026年調查，38%的旅客曾遇過旅遊相關詐騙。33%的受訪者坦言，為避免錯過優惠，曾選擇忽略詐騙警訊；在曾遭遇詐騙的人中，41%表示蒙受金錢損失。(圖／123RF)

封面故事／防詐篇／旅遊詐騙5大手法曝光

2026-10-04 08:44
搭乘郵輪，要留意各項費用計算方式，要養成仔細對帳的習慣，避免下船後被帳單嚇到。(圖／123RF)

封面故事／郵輪篇／看懂郵輪收費 避免帳單爆表

2026-10-04 02:25
個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理人文件、預立醫療指示及醫療隱私授權書，再加上一份遺囑。(ChatGPT生成)

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

2026-10-04 02:16
知名美式速食連鎖店「速音」(SONIC Drive-In)宣布推出全新「熱秋」(Hotumn)系列飲料，為傳統以溫熱為主的秋季風味帶來清涼的反轉體驗。(美聯社)

封面故事／吃喝篇／等不及了？秋季商品提前上架

2026-10-04 13:00

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事