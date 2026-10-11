電影世界／野獸之心 人與狗互相治癒

一人一狗是「野獸之心」的主角，這對夥伴都被創傷後症候群困擾。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 《野獸之心》以布萊德彼特和軍犬奧丁在阿拉斯加荒野互相扶持求生為核心，兼具創傷後症候群、狗的夢魘與人狗療癒情感。

不可否認的，布萊德・彼特(Brad Pitt)即使出道以來就八卦纏身，但是他並非浮誇無才的演員。靠著金髮碧眼外表，和玩世不恭的性感，他演過言情，例如「燃情歲月」(Legends of the Fall，1994)；也曾出現在「生命之樹」(The Tree of Life，2011)與「巴別塔」(Babel，2006)這類觸及宇宙、人性、文化議題的電影中。

他有時製片，不參與演出。「月光男孩」(Moonlight，2016)拿到奧斯卡 最佳電影；他又製又演的「從前，有個好萊塢 」(Once Upon a Time... in Hollywood，2019)，則讓他奪得奧斯卡最佳男配角。

老兵和軍犬 相依相伴

一人一狗是「野獸之心」(Heart of The Beast)的兩主角。布萊德・彼特扛大任，演特種部隊的退役老兵詹姆斯(James Belmont)，與他相依相伴的軍犬奥丁(Odin)，一起在阿拉斯加冒險：在那裡露營、狩獵、釣魚，享受二人世界。後續才讓人明白，這對夥伴都被PTSD(Post-Traumatic stress disorder，創傷後症候群)困擾，可是求生的意志與能力異常強烈。開鏡時出現了一個奇怪的隱士，叫Watkins(J. K. Simmons飾)，這個陌生人很快就無影無蹤了。J. K. Simmons連配角的分量都沒沾上，有點可惜。

以後的經歷，會使人聯想起傑克・倫敦(Jack London，1876–1916)的兩本小說：「野性的呼喚」(The Call of the Wild，1903)、還有「白牙」(White Fang，1906)。這兩本書都講嚴酷荒野裡，孤僻的人與狗相濡以沫的境況。它們皆寫於世界一戰以前，我不知當時有沒有「創傷後症候群」的病理概念？所以「野獸之心」除了復古，也存新鮮感。

以往相似背景的故事，常常以忠犬救主作題材。此片不同處在前半是詹姆斯把垂死的奥丁救活：某次飛行時風雨大作，詹姆斯忽然心臟病突發，導致飛機墜落，半空中機艙內的奥丁被撞破出去，之後跌落溪谷。焦急的詹姆斯憑訓練的技能，找到並治癒了愛犬。於是兩者藉著地圖索引，徒步56英里，試圖返回文明。

劇情演出人與四腳獸的堅忍：奥丁身上有鈦合金牙齒、假肢；咬敵人卻尖牙利嘴，跑起來還健步如飛。夜晚在帳篷裡，詹姆斯生火取暖後，把牠的義肢取下，溫存地按摩那段柔軟的截腿；詹姆斯靠阿司匹林維持精力，抓一大把咬碎，像咀嚼硬糖一樣。他後半段從獨木橋掉入激流，手臂被卡在岩石中，清脆的骨折聲清晰可聞。詹姆斯自我包紮時，牠拉長繃帶，幫助他將斷骨復位。

我還記得「浩劫重生」(Cast Away，2000)裡頭，工程師 Chuck Noland(Tom Hanks飾)在野地找到了一個排球。因為孤獨難挨，把手上的血印在球上，再畫出眼睛、鼻子、嘴。把球當成難友，叫它「Wilson」。詹姆斯滿幸運，奥丁不但有血有肉，更有一對震懾灰熊的厲害雙眼，以及洞察主人需要的靈魂。他們躲過正在圍攻駝鹿的灰狼，然而不久野狼來伏擊。人狗合力擊退了狼群，可惜詹姆斯腹部給咬傷，再也無法支撐下去了。

狗明星機靈 打動觀眾

飾演奥丁的狗明星「尤伯」(Uber)值得大書一番。牠極端機靈，時時要聽從指令，觀眾似乎看得見牠腦波的反應。劇本最有意義的，是告知狗也會作夢：奥丁和主人都是從中東戰場逃出來的生靈，攝影用閃現來表達人類互殘的恐怖。奥丁的回憶存在潛意識裡。所謂的REM(Rapid Eye Movement)，是哺乳動物的本能。奥丁夢魘後的掙扎、哽咽，詹姆斯完全能體會。

「野獸之心」的導演是大衛・艾爾。這部電影還有一點引起我的注意：編劇是卡麥隆・亞歷山大(Cameron Alexander)。它在2017年入選還未拍攝的，「最受歡迎」的「劇本黑名單」。2024年3月，電影鎖定大衛・艾爾簽約執導、亞歷山大兼執行製片人。

帶著戲謔反諷的項目「劇本黑名單」(The Black List)，並非好萊塢當年在「麥卡錫時代」(the McCarthy period。1950)，藉著反共，用「黑名單」把那時擁才的左翼人士封殺出去；相反地，今天是影業人士認為「值得拍」的劇本，由大家投票決定。因此，「野獸之心」就是在民主制度下被選中的。

布萊德・彼特9月出席聖塞巴斯提安國際影展，參加電影「野獸之心」的記者會。(歐新社)