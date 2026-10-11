生活／草籽+三葉草種子 養出健康草坪
把三葉草種子和草籽混播，可做出耐旱、少澆水、抑制雜草又能維持翠綠的草坪，還需依品種與季節調整播種與養護方式。
AI摘要
文章摘要整理：
把三葉草種子和草籽混播，可做出耐旱、少澆水、抑制雜草又能維持翠綠的草坪，還需依品種與季節調整播種與養護方式。
如果想要一塊無論在陽光充足還是半陰環境都能生長良好、幾乎無需澆水、抑制雜草、不用施肥，即使沾染狗尿都還能整個夏天保持翠綠的草坪，美聯社報導，只要將三葉草種子和自己選的草籽混合就能實現那些優點，同時還能控制害蟲並吸引益蟲為其他植物授粉，這些都是植草草坪無法做到的。
如果擔心引來蜜蜂對孩子有危險或引發過敏，可以在三葉草開花時修剪草坪，減少蜜蜂侵擾。
★開花修剪 減少蜜蜂侵擾
養護草地早熟禾、聖奧古斯丁草、結縷草和百慕達草或其他同類的草，除了滿足喜歡家門口有地毯般的完美翠綠草坪需求之外，幾乎沒有任何益處，甚至可能危害生態系統，而三葉草經過修剪後，可以完美融入草坪。
混合三葉草的草坪還有很多優點，三葉草若單獨種植，需要移除所有現有草坪才能讓種子充分接觸土壤，且三葉草不耐踩踏，壽命也較短，需要每隔幾年補種，單獨種植也不如混合草坪那樣茂密。
但三葉草一旦和草籽混合就瞬間變成大明星，不但自我繁殖良好，不需補種，還能抑制大多數常見的雜草生長。
★混種三葉草 抑制雜草生長
若要種混合三葉草的草坪，選購三葉草時，可挑選微型三葉草（micro clover）或迷你三葉草（mini clover），它們在最初反覆幾次減少割草次數後會長到約4英吋高，可被「訓練」保持矮小，更像草坪的草。迷你三葉草和草籽混合後，抑制雜草生長的效果比白三葉草（Dutch white clover）更佳。
★選對品種 固氮助長根系
包裝好的三葉草種子通常預先塗好接種劑，若沒有的話可以買一包接種劑並按照包裝上的說明塗在種子上。三葉草和其他豆科植物一樣具有固氮能力，代表它需要依靠某些細菌菌株在其根部定殖並提供氮。
接種劑的效果會隨時間減少，因此在準備好播種前才購買並塗抹於種子；購買時檢查日期，要確認是六個月內包裝的。
★播種入土 輕耙保持濕潤
要種植混合三葉草的草坪，若有枯草層要先移除。將種子混合沙或鬆軟的土後再撒播，接著輕輕耙入土壤中。
除非下雨，否則每天少量澆水，讓土壤保持微濕，直到三葉草長滿為止。
★掌握季節 半陰加倍播種
若是在半陰環境種植，播種量應為該地區建議播種量的兩倍。溫帶地區可在秋季播種。在冬季較冷的地區，約四月初播種。由於三葉草不耐熱，因此不建議在深南部（Deep South）地區種植。
混播後的草坪更耐旱、幾乎不用施肥，還能抑制多數雜草並吸引益蟲。三葉草能自我繁殖、補足氮素，讓草坪在夏天也較易維持翠綠。 如果家中有孩子或擔心過敏，可在三葉草開花時及時修剪草坪，藉此減少花朵數量與蜜蜂停留，降低被蜜蜂干擾的機會。 先移除枯草層，把種子與沙或鬆土混合後輕耙入土，並在發芽期保持微濕。半陰地要加倍播種，溫帶宜秋播，冷地可約4月初播種。
精華 FAQ
混播後的草坪更耐旱、幾乎不用施肥，還能抑制多數雜草並吸引益蟲。三葉草能自我繁殖、補足氮素，讓草坪在夏天也較易維持翠綠。
如果家中有孩子或擔心過敏，可在三葉草開花時及時修剪草坪，藉此減少花朵數量與蜜蜂停留，降低被蜜蜂干擾的機會。
先移除枯草層，把種子與沙或鬆土混合後輕耙入土，並在發芽期保持微濕。半陰地要加倍播種，溫帶宜秋播，冷地可約4月初播種。
上一則
吃貨情報／加州海茲堡 米其林餐廳密度超高 走幾步就有
下一則