娛樂／AI復活「旺卡」之聲 遺孀點頭影迷炸鍋

1971年音樂劇電影「歡樂糖果屋」劇照。（取材自豆瓣電影）

AI摘要 文章摘要整理： Netflix新節目以AI重建金懷德之聲串場，雖獲遺孀授權，仍因「逝者是否真同意」與演員權益問題引爆輿論反彈。

Netflix 新實境競賽節目「旺卡金彩券 爭奪戰」（Wonka's The Golden Ticket，又譯「金獎券」）於9月23日正式首播，找來12組「金獎券」得主與親友，闖入以「歡樂糖果屋」（Willy Wonka & the Chocolate Factory）為靈感打造的巧克力 工廠，於九集節目中接受一連串體能、腦力與道德抉擇的試煉，最終由一組優勝者贏得「改變人生的大獎」。

據「綜藝」（Variety）報導，真正掀起話題的，卻不是遊戲關卡本身，而是片中負責串場、帶著觀眾走進工廠的旁白聲音，那是已故演員金懷德（Gene Wilder）的嗓音，透過AI語音公司ElevenLabs重建而成。金懷德2016年因阿茲海默症併發症過世，享壽83歲，如今在他缺席近十年後，聲音卻被技術「復活」，成了這檔真人秀宣傳預告片裡最受矚目、也最具爭議的一環。

節目由澳洲製作公司 Eureka Productions操刀製作，拍攝地點也選在澳洲，幕後製作陣容包括曾打造熱門競賽節目「Holey Moley」的班底。根據代表金懷德產業（Gene Wilder Estate）發布的聲明，金懷德遺孀凱倫懷德（Karen Boyer）親自授權了這項AI語音重建計畫，她表示，金懷德在「歡樂糖果屋」裡展現的幽默、溫暖與想像力，超過半世紀以來持續感動一代又一代觀眾。

Netflix新實境競賽節目「旺卡金彩券爭奪戰」海報。（取材自IMDb）

她樂見「旺卡金彩券爭奪戰」能延續這份魔力，將之介紹給新世代觀眾，同時向長年珍惜這個角色的老影迷致敬。節目預告片中，AI生成的金懷德嗓音更直接向觀眾喊話，邀請新一代「金獎券」得主一同見證熟悉的魔法，也體驗前所未見的驚奇。

然而社群上的反應，與遺孀的溫馨聲明形成強烈對比。許多網友直言這種做法「令人不適」、「不尊重」，甚至有人公開表示希望節目直接遭到取消；也有評論者在社群平台上寫道，若真心想向這位傳奇演員致敬，找一位真人演員出演旺卡就好，沒有理由讓一台機器代替本人開口。

實境節目影評網站「Reality Blurred」提出更具黑色幽默意味的對照，2024年英國蘇格蘭格拉斯哥一場名為「旺卡體驗」（Willy's Chocolate Experience）的活動，當時場地簡陋、道具粗製濫造，落差之大讓不少參加者當場報警，事件因此暴紅成為網路知名笑話。如今不少網友挖出這樁舊聞調侃：連當年那場荒腔走板的騙局，好歹都還請了真人演員上場，如今砸重本製作的Netflix正規節目，反倒選擇讓AI代替已故演員發聲。

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並非首例的AI復活潮

金懷德並非第一位被AI技術「請回片場」的已故巨星，據Deadline報導，同樣由ElevenLabs操刀，今年稍早已將已故漫威傳奇人物史丹李（Stan Lee）的聲音複製，用於一項名為「史丹李讀書會」（Stan Lee Book of the Month Club）的線上企畫。

而更早之前，聲音複製爭議也曾一路燒進電玩產業：已故演員詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones）生前為「星際大戰」黑武士（Darth Vader）配音數十年，2025年開發商Llama Productions未經與工會協商，便在遊戲「要塞英雄」（Fortnite）中使用AI生成的瓊斯嗓音，美國演員工會SAG-AFTRA隨即對其提出不當勞動行為申訴，強調此舉「未與工會協商」不僅侵害已故會員的權益，也變相剝奪了在世配音演員原本可能接下的工作機會。

ElevenLabs將漫威傳奇人物史丹李的聲紋神還原；圖為史丹李2016年參加電影「奇異博士」首映典禮。（路透資料照片）

好萊塢演員詹姆斯厄爾瓊斯生前為「星際大戰」黑武士配音，圖為2025年2月的美國演員工會獎追思環節播出瓊斯的影像。（路透資料照片）

這些案例串在一起，勾勒出一條清晰的產業軌跡：AI語音複製技術日趨成熟、成本持續下降，片廠與串流平台對「復活」已故明星的興趣也水漲船高，而「遺產授權是否等同表演者本人同意」，正成為好萊塢近年反覆爭辯卻始終沒有共識的難題。

金懷德本人怎麼想？

諷刺的是，金懷德生前接受「衛報」訪問時，曾直接批評2005年提姆波頓執導、強尼戴普主演的重拍片「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory），直言那部重拍片「說穿了就是為了錢」。這句話如今被不少網友重新翻出，用來質疑金懷德如果地下有知，是否真的會贊成用AI複製自己的聲音，投入一部他從未參與、也無從表達意見的真人實境秀。畢竟遺孀的授權固然出於善意與思念，卻終究無法還原本人真正的意願。

2005年上映的「巧克力冒險工廠」由強尼戴普主演。（取材自IMDb）

事實上，「讓已故演員重返大銀幕」的做法，早在AI語音技術成熟之前就已存在。2016年「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One： A Star Wars Story）便曾以電腦特效重現1994年過世的英國演員彼得庫辛（Peter Cushing），讓他飾演的塔金總督（Grand Moff Tarkin）一角重現銀幕；片廠當時找來另一位演員擔任動作與表情的基礎，再透過數位技術疊上庫辛的臉孔與神韻。

這項做法在當年就引發廣泛爭議，彼得庫辛生前的好友兼製片人凱文法蘭西斯（Kevin Francis）及其製片公司「泰本電影製作」（Tyburn Film Productions）向迪士尼提起訴訟，主張庫辛生前曾針對類似的特效重現計畫表達反對立場，質疑片廠是否真的取得足夠的授權基礎；而迪士尼旗下的盧卡斯影業（Lucasfilm）強調，他們在製作電影前已獲得庫辛遺產執行人的合法授權，並支付了約2.8萬英鎊（約3.7萬美元）的費用，因此並未違法。原告先前曾兩度成功阻止迪士尼撤銷訴訟，使此案一度被認為將進入全面審理，英國上訴法院於2025年12月正式裁定盧卡斯影業勝訴，駁回原告的訴訟。

類似手法近年也持續出現在大銀幕上，包括2024年上映的「異形：羅穆路斯」（Alien： Romulus）以數位技術重現已故演員伊恩霍姆（Ian Holm）的角色，同樣引來外界對「同意」與「尊重」界線的討論。

換句話說，金懷德的AI之聲爭議並非憑空冒出的新現象，而是這條「數位復活」產業脈絡走到AI語音時代的最新一章，差別在於，過去的技術門檻與成本讓這類操作僅限於少數大成本電影，如今AI語音複製的門檻大幅降低，使得片廠得以更頻繁、更輕易地把這項技術用在串流實境秀這類相對輕量的內容上。

工會設下的同意門檻

據美國演員工會與片廠協商出的「數位分身」（Digital Replica）條款，片廠若要在表演者未曾實際演出的場景中使用其AI複製聲音或影像，必須取得明確、具體且書面的同意，且須清楚載明使用的專案、平台、方式與期限；若表演者已經過世，則須改向其遺產代表，或在遺產代表無法出面時，經由工會本身取得授權。

美國加州2025年生效的「AB 1836法案」（適用於2025年1月1日後的新演出）要求片廠在使用已故演員的聲音進行商業用途前，須先取得遺產明確許可，不得以概括授權含糊帶過。此外，美國國會近年也提出「No Fakes Act」（Nurture Originals， Foster Art， and Keep Entertainment Safe Act）法案，若通過，將從聯邦層級禁止未經授權，複製在世或已故人士的數位分身用於表演，被視為對抗AI濫用肖像與聲音權的重要一步，但目前仍在立法程序中，尚未正式生效。

換言之，從法律與工會規範的角度來看，金懷德遺孀凱倫懷德以遺產代表身分同意這項計畫，確實符合現行程序正義。但這場爭議真正引爆的，其實是另一層更根本的提問：當已故演員生前根本沒有機會就「是否願意被AI複製聲音」表態時，即使家屬出於善意授權，這樣的「同意」究竟能在多大程度上，真正代表逝者本人的意願？

▲ 影片來源：Instagram＠riaa_awards（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「數位復活」只會更多

「旺卡金彩券爭奪戰」引發的討論，某種程度上已超越單一節目的評價，成為串流時代AI技術與已故明星遺產之間拉扯的縮影。對片廠而言，AI語音複製提供了低成本延續經典IP魅力的捷徑，既能喚起老影迷的懷舊情感，又能替新節目增添話題聲量；對觀眾而言，聽見故人嗓音固然帶著懷舊溫度，卻也難掩「明星本人早已無法選擇」的不安。尤其對演員這門仰賴聲音、表情與肢體傳遞情感的行業而言，當技術足以複製一切外在特徵，卻永遠無法徵詢逝者本人的意願時，「表演」與「授權」之間的界線，也隨之變得愈來愈模糊，類似的「數位復活」爭議，很可能只會愈來愈常出現在觀眾眼前。

（娛樂新聞組整理）